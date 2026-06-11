Shakira và “Dai Dai" sẽ khuấy động lễ khai mạc World Cup 2026

Theo xác nhận từ FIFA, Shakira sẽ cùng ngôi sao âm nhạc Burna Boy lần đầu tiên trình diễn trực tiếp ca khúc chính thức của World Cup 2026 mang tên "Dai Dai" trong lễ khai mạc diễn ra khoảng 90 phút trước giờ bóng lăn.

Shakira trong màn tổng duyệt cho lễ khai mạc World Cup 2026

Sau thành công vang dội của "Hips Don't Lie" (World Cup 2006), "Waka Waka (This Time for Africa)" tại World Cup 2010 và "La La La (Brazil 2014)", nữ ca sĩ Colombia tiếp tục trở thành gương mặt biểu tượng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo FIFA, "Dai Dai" là ca khúc chính thức của World Cup 2026, được Shakira và Burna Boy thể hiện với thông điệp về sự đoàn kết, niềm vui, văn hóa và sức mạnh kết nối của bóng đá. Tên gọi "Dai Dai" mang ý nghĩa gần với "Tiến lên" hoặc "Cùng tiến bước", phù hợp với tinh thần của kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự.

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, "Dai Dai" còn gắn với Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Một phần doanh thu từ ca khúc cùng các hoạt động liên quan sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới tiếp cận giáo dục và cơ hội chơi bóng đá. FIFA đặt mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD thông qua chương trình này trước khi giải đấu kết thúc.

Nhiều người hâm mộ bóng đá tin rằng, Shakira được sinh ra để biểu diễn tại World Cup

Lễ khai mạc tại Azteca năm nay còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như J Balvin, Tyla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules và Lila Downs. Tuy nhiên, tâm điểm vẫn là Shakira – người từng tạo nên bản nhạc World Cup thành công nhất lịch sử với "Waka Waka".

Khi những giai điệu đầu tiên của "Dai Dai" vang lên giữa hơn tám vạn khán giả trên sân Azteca và hàng tỷ người theo dõi trên toàn thế giới, World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu.

Và thêm một lần nữa, Shakira sẽ là người mở ra mùa hè bóng đá lớn nhất hành tinh bằng âm nhạc, cảm xúc và niềm đam mê bất tận dành cho trái bóng tròn.