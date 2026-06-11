Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Thể thao
Thứ năm, ngày 11/06/2026 19:40 GMT+7
Chủ đề: World cup 2026

Shakira và “Dai Dai" sẽ khuấy động lễ khai mạc World Cup 2026

+ aA -
Tiến Việt Thứ năm, ngày 11/06/2026 19:40 GMT+7
Một trong những điểm nhấn được chờ đợi nhất trước trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi chính là màn trình diễn của nữ ca sĩ Shakira tại sân vận động Azteca huyền thoại ở Mexico City.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Shakira và “Dai Dai" sẽ khuấy động lễ khai mạc World Cup 2026

Theo xác nhận từ FIFA, Shakira sẽ cùng ngôi sao âm nhạc Burna Boy lần đầu tiên trình diễn trực tiếp ca khúc chính thức của World Cup 2026 mang tên "Dai Dai" trong lễ khai mạc diễn ra khoảng 90 phút trước giờ bóng lăn.

Shakira trong màn tổng duyệt cho lễ khai mạc World Cup 2026

Sau thành công vang dội của "Hips Don't Lie" (World Cup 2006), "Waka Waka (This Time for Africa)" tại World Cup 2010 và "La La La (Brazil 2014)", nữ ca sĩ Colombia tiếp tục trở thành gương mặt biểu tượng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo FIFA, "Dai Dai" là ca khúc chính thức của World Cup 2026, được Shakira và Burna Boy thể hiện với thông điệp về sự đoàn kết, niềm vui, văn hóa và sức mạnh kết nối của bóng đá. Tên gọi "Dai Dai" mang ý nghĩa gần với "Tiến lên" hoặc "Cùng tiến bước", phù hợp với tinh thần của kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự.

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, "Dai Dai" còn gắn với Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Một phần doanh thu từ ca khúc cùng các hoạt động liên quan sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới tiếp cận giáo dục và cơ hội chơi bóng đá. FIFA đặt mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD thông qua chương trình này trước khi giải đấu kết thúc.

Nhiều người hâm mộ bóng đá tin rằng, Shakira được sinh ra để biểu diễn tại World Cup

Lễ khai mạc tại Azteca năm nay còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như J Balvin, Tyla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules và Lila Downs. Tuy nhiên, tâm điểm vẫn là Shakira – người từng tạo nên bản nhạc World Cup thành công nhất lịch sử với "Waka Waka".

Khi những giai điệu đầu tiên của "Dai Dai" vang lên giữa hơn tám vạn khán giả trên sân Azteca và hàng tỷ người theo dõi trên toàn thế giới, World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu.

Và thêm một lần nữa, Shakira sẽ là người mở ra mùa hè bóng đá lớn nhất hành tinh bằng âm nhạc, cảm xúc và niềm đam mê bất tận dành cho trái bóng tròn.

Tham khảo thêm

Mexico - Chứng nhân lịch sử tại World Cup

Mexico - Chứng nhân lịch sử tại World Cup

Hàn Quốc vs CH Czech (9h ngày 12/6, bảng A World Cup 2026): Cơ hội cho đại diện châu Á?

Hàn Quốc vs CH Czech (9h ngày 12/6, bảng A World Cup 2026): Cơ hội cho đại diện châu Á?

Lá cờ Thánh George và một xã hội Anh chia rẽ vì... World Cup

Lá cờ Thánh George và một xã hội Anh chia rẽ vì... World Cup

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mexico vs Nam Phi (2h ngày 12/6): El Tri dẫn bàn ngay trong hiệp 1?

Mexico vs Nam Phi là trận khai mạc thuộc bảng A World Cup 2026 và đội chủ nhà có thể cụ thể hóa các lợi thế bằng bàn thắng mở tỷ số để dẫn trước ngay trong hiệp một.

Mexico vs Nam Phi (2h ngày 12/6): Chủ nhà thắng cách biệt?

Thể thao
Mexico vs Nam Phi (2h ngày 12/6): Chủ nhà thắng cách biệt?

Kết quả U19 Campuchia vs U19 Australia: U19 Việt Nam chính thức bị loại

Thể thao
Kết quả U19 Campuchia vs U19 Australia: U19 Việt Nam chính thức bị loại

Tin chiều 10/6: Thể Công Viettel báo tin buồn cho CLB Công an TP.HCM về Lee Williams

Thể thao
Tin chiều 10/6: Thể Công Viettel báo tin buồn cho CLB Công an TP.HCM về Lee Williams

Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ HAGL cao 1m65, từng sang Tây Ban Nha chơi bóng?

Thể thao
Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ HAGL cao 1m65, từng sang Tây Ban Nha chơi bóng?

Đọc thêm

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tốt bụng, lạc quan, được ban pước lành, quý nhân giúp đỡ, tháng 6 may mắn, thành đạt
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tốt bụng, lạc quan, được ban pước lành, quý nhân giúp đỡ, tháng 6 may mắn, thành đạt

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tháng Sáu không đòi hỏi nỗ lực quá lớn, 4 con giáp chỉ cần nắm bắt cơ hội, vận may đến, tiền tài về.

Kỳ lạ 4 vĩ nhân Việt Nam đưa ra lời tiên tri đúng 100%
Đông Tây - Kim Cổ

Kỳ lạ 4 vĩ nhân Việt Nam đưa ra lời tiên tri đúng 100%

Đông Tây - Kim Cổ

Thông qua những câu sấm truyền, nhiều bậc vĩ nhân của lịch sử Việt Nam đã lời tiên tri chính xác những sự kiện diễn ra sau hàng thế kỷ.

Chủ tịch Đà Nẵng uỷ quyền Giám đốc Sở Nội vụ được nâng bậc lương cho Phó giám đốc Sở, Chủ tịch xã, phường
Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng uỷ quyền Giám đốc Sở Nội vụ được nâng bậc lương cho Phó giám đốc Sở, Chủ tịch xã, phường
6

Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng uỷ quyền Giám đốc Sở Nội vụ được nâng bậc lương, thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu... và một số chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND thành phố.

Bài dự thi 'Ngày mai trong mắt em': Nếu tôi không bước tiếp, mọi thứ sẽ mãi dừng lại
Xã hội

Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Nếu tôi không bước tiếp, mọi thứ sẽ mãi dừng lại

Xã hội

Tôi tin rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ đủ mạnh mẽ để phá vỡ vòng lặp nghèo khó của gia đình, để cha mẹ có thể an tâm, để chị được sống tiếp những ước mơ đã từng dang dở – và để cô bé năm chín tuổi ngày nào không còn phải tự hỏi rằng cuộc đời mình có khác đi hay không.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 đưa ra góc nhìn đáng chú ý về đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn 2026
Xã hội

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 đưa ra góc nhìn đáng chú ý về đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn 2026

Xã hội

Nhận định về đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2026, GS Lê Anh Vinh cho rằng đề thi có nhiều điểm tích cực, tuy nhiên việc đưa tên các nhân vật nổi tiếng như Steve Jobs vào đề thi cần được cân nhắc để bảo đảm sự công bằng cho mọi học sinh.

Tin nóng 11/6: HAGL chia tay 2 ngoại binh Brazil?
Thể thao

Tin nóng 11/6: HAGL chia tay 2 ngoại binh Brazil?

Thể thao

HAGL chia tay 2 ngoại binh Brazil? Barcelona dằn mặt Xavi; Đội tuyển U19 Việt Nam về nước, hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027; ĐT Haiti bị cấm mặc áo độc nhất vô nhị tại World Cup 2026; Mbappe tranh thủ về Madrid thăm bạn gái trước World Cup 2026.

Bí thư Chi bộ người Mông 36 tuổi ở Lào Cai chia sẻ gì khi đi thi tốt nghiệp THPT?
Xã hội

Bí thư Chi bộ người Mông 36 tuổi ở Lào Cai chia sẻ gì khi đi thi tốt nghiệp THPT?

Xã hội

Cùng với hàng triệu thí thí sinh cả nước bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, anh Sùng A Chúng (SN 1990), dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ thôn Khâm Trên, xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai, trở thành một trường hợp đặc biệt khi là thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi.

Bất ngờ lý do Mỹ công bố video chấn động dội 'mưa' tên lửa Tomahawk oanh tạc Iran
Thế giới

Bất ngờ lý do Mỹ công bố video chấn động dội "mưa" tên lửa Tomahawk oanh tạc Iran

Thế giới

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các tên lửa hành trình Tomahawk được phóng trong đêm nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã sử dụng 49 quả Tomahawk trong chiến dịch tấn công này.

Làn sóng biểu tình trước trận khai mạc World Cup 2026 vì 130.000 người Mexico... mất tích
Thể thao

Làn sóng biểu tình trước trận khai mạc World Cup 2026 vì 130.000 người Mexico... mất tích

Thể thao

Trận khai mạc World Cup 2026 đang đứng trước nguy cơ rơi vào hỗn loạn khi các cuộc biểu tình liên quan đến cuộc khủng hoảng hơn 130.000 người mất tích tại Mexico cùng điều kiện lao động của người dân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm bóng lăn.

Vua Gia Long - người sáng lập ra triều Nguyễn tên thật là gì?
Media

Vua Gia Long - người sáng lập ra triều Nguyễn tên thật là gì?

Media

Vua Gia Long là người sáng lập triều Nguyễn và thống nhất đất nước sau nhiều năm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tên thật của vị hoàng đế này.

Huỳnh Hiểu Minh quyết tâm trở thành tiến sĩ đầu tiên trong dòng họ
Văn hóa - Giải trí

Huỳnh Hiểu Minh quyết tâm trở thành tiến sĩ đầu tiên trong dòng họ

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vừa chính thức đỗ chương trình tiến sĩ tại Học viện Hý kịch Thượng Hải. Thành quả rực rỡ này chứng minh cho nỗ lực bền bỉ trên con đường học vấn của anh.

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2026: Vòng luẩn quẩn của xung đột, thiên tai và đói nghèo
Đông Tây - Kim Cổ

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2026: Vòng luẩn quẩn của xung đột, thiên tai và đói nghèo

Đông Tây - Kim Cổ

Dựa trên Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Liên Hợp Quốc, danh sách 10 quốc gia nghèo nhất năm 2026 cho thấy bức tranh đầy khó khăn của những nơi mà hàng triệu người vẫn đang vật lộn với đói nghèo mỗi ngày.

Con vật bé xíu này bay giữa rừng Xuân Liên Thanh Hóa (địa phận huyện Thường Xuân cũ), dân có tiền rủng rỉnh
Nhà nông

Con vật bé xíu này bay giữa rừng Xuân Liên Thanh Hóa (địa phận huyện Thường Xuân cũ), dân có tiền rủng rỉnh

Nhà nông

Tận dụng nguồn hoa rừng tự nhiên phong phú quanh vùng lòng hồ Cửa Đạt và khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, nhiều hộ dân xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Lương Sơn cũ) phát triển nghề nuôi ong lấy mật, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Việc liên kết sản xuất qua hợp tác xã đang mở ra hướng đi bền vững cho sản phẩm mật ong địa phương.

Quy trình thi hành án tử hình theo quy định mới nhất
Thời sự

Quy trình thi hành án tử hình theo quy định mới nhất

Thời sự

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 203/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Hậu vệ ĐT Việt Nam gia nhập Thể Công Viettel sau khi rời Hải Phòng FC
Thể thao

Hậu vệ ĐT Việt Nam gia nhập Thể Công Viettel sau khi rời Hải Phòng FC

Thể thao

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, hậu vệ Phạm Trung Hiếu xác nhận, anh sẽ rời Hải Phòng trong thời gian tới để chuyển tới đầu quân cho Thể Công Viettel.

Chủ tịch Hà Nội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh di dời trường đại học, cơ quan, sớm bàn giao quỹ đất
Thời sự

Chủ tịch Hà Nội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh di dời trường đại học, cơ quan, sớm bàn giao quỹ đất

Thời sự

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đẩy nhanh tiến độ di dời, sắp xếp và chuyển giao quỹ nhà, đất của các trường đại học, cơ sở sự nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc diện phải di dời theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bà hoàng châu Âu đầu tiên của Việt Nam là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Bà hoàng châu Âu đầu tiên của Việt Nam là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Những ngày ở Thăng Long bà buồn rầu vì lần đầu tiên sống ở Kinh thành với hầu hết những người không biết tiếng...

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Phú Thọ (địa phận Hòa Bình cũ), phường Hòa Bình có kế hoạch quan trọng này
Nhà nông

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Phú Thọ (địa phận Hòa Bình cũ), phường Hòa Bình có kế hoạch quan trọng này

Nhà nông

Về sáp nhập thôn, tổ dân phố (sắp xếp thôn, tổ dân phố), UBND phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) đã xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp tổ dân phố, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường.

Rúng động Moscow: Âm mưu ám sát quan chức quốc phòng Nga bị vạch trần, 'sát thủ' của Ukraine sa lưới ngay trước giờ G
Thế giới

Rúng động Moscow: Âm mưu ám sát quan chức quốc phòng Nga bị vạch trần, "sát thủ" của Ukraine sa lưới ngay trước giờ G

Thế giới

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đồng thời bắt giữ một nghi phạm nước ngoài bị cáo buộc được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ để thực hiện vụ ám sát, theo TASS.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn ra sao?
Xã hội

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn ra sao?

Xã hội

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn chuẩn nhất, mới nhất được chúng tôi cập nhật sau đây, mời các em tham khảo.

Quảng Ninh sắp đón thêm 850 căn nhà ở xã hội, giá bán cao nhất 1,5 tỷ đồng/căn
Nhà đất

Quảng Ninh sắp đón thêm 850 căn nhà ở xã hội, giá bán cao nhất 1,5 tỷ đồng/căn

Nhà đất

Nhà ở xã hội tại Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn tăng giá rõ nét. Dự án mới tại Hạ Long chuẩn bị mở bán 850 căn hộ với mức 21,4 triệu đồng/m2, tương đương 1,1 - 1,5 tỷ đồng/căn, phản ánh mặt bằng giá mới của phân khúc vốn được xem là dành cho người thu nhập thấp.

Gần 18.000 thí sinh ở Tuyên Quang hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Gần 18.000 thí sinh ở Tuyên Quang hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều nay 11/6, cùng với hàng triệu thí sinh trên cả nước bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, gần 18.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của môn Ngữ Văn và môn Toán.

Chủ xe Việt đánh giá VinFast VF 9 “tinh tế trong từng đường nét thiết kế”
Kinh tế

Chủ xe Việt đánh giá VinFast VF 9 “tinh tế trong từng đường nét thiết kế”

Kinh tế

Thiết kế thời thượng, nội thất sang trọng đi cùng loạt chính sách hậu mãi “chuẩn thương gia” vượt chuẩn thị trường là lý do VinFast VF 9 là lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nhân Việt để phục vụ cả công việc và các chuyến đi gia đình.

Tiết kiệm hàng năm chờ đợi, đón dòng tiền ngay ngày đầu nhận nhà với quỹ căn hoàn thiện tại Đảo Ngọc
Nhà đất

Tiết kiệm hàng năm chờ đợi, đón dòng tiền ngay ngày đầu nhận nhà với quỹ căn hoàn thiện tại Đảo Ngọc

Nhà đất

Ra mắt ngày 10/6, bộ sưu tập 502 tư dinh hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu. Số lượng giới hạn, pháp lý sở hữu lâu dài bên vịnh Nam Chơn cùng khả năng an cư, khai thác ngay khi nhận bàn giao giúp dòng sản phẩm này trở thành tài sản vừa khẳng định vị thế, vừa không lỡ nhịp thị trường và mang giá trị truyền đời.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên VTV ngày 12/6
Thể thao

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên VTV ngày 12/6

Thể thao

Báo điện tử Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên VTV ngày 12/6, bao gồm các trận đấu giữa Mexico vs Nam Phi, Hàn Quốc vs CH Czech.

Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường
Xã hội

Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường

Xã hội

Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính. Đằng sau sự hiện diện đó là hơn một thập kỷ đầu tư bài bản và nhất quán vào phát triển bền vững.

Tiền lớn rút lui, nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc
Khoa học Công nghệ

Tiền lớn rút lui, nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc

Khoa học Công nghệ

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 11/6 khi chỉ số ngành giảm 1,46%. Lực bán áp đảo với hơn 375 tỷ đồng tập trung ở các mã giảm giá, trong khi dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại các cổ phiếu dẫn dắt như FPT, CMG hay GEE.

Nghề nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng: Đột phá bằng công nghệ bán tuần hoàn kết hợp vi sinh
Nhà nông

Nghề nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng: Đột phá bằng công nghệ bán tuần hoàn kết hợp vi sinh

Nhà nông

Trong khi nhiều người nuôi cá tầm miền Bắc đang lâm cảnh thua lỗ vì nghịch lý giá thức ăn tăng cao, giá cá bán ra thấp thì ở Lâm Đồng, các trang trại vẫn đảm bảo có lãi nhờ những đột phá từ công nghệ bán tuần hoàn kết hợp vi sinh. Trong đó, Công ty TNHH Ngọc Mai Trang đang là đơn vị đi đầu áp dụng công nghệ tiên tiến này.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Khánh Hòa, xã Khánh Vĩnh giảm từ 12 thôn xuống còn 5 thôn
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Khánh Hòa, xã Khánh Vĩnh giảm từ 12 thôn xuống còn 5 thôn

Nhà nông

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (địa phận huyện Khánh Vĩnh cũ, nơi có đặc sản bưởi da xanh nổi tiếng) đã xây dựng phương án và dự kiến, số lượng thôn của địa phương sẽ giảm từ 12 xuống còn 5.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua "mất hút", cửa hàng bán ra không giới hạn

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua 'mất hút', cửa hàng bán ra không giới hạn

4

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

5

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky