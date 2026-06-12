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Kinh tế
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 14:31 GMT+7

Shopee đồng hành cùng nhà bán Đồng Tháp tìm hướng đi tăng trưởng dài hạn trên TMĐT

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Thủy Lê Thứ sáu, ngày 12/06/2026 14:31 GMT+7
Từ kỹ năng livestream đến cách thức vận hành hiệu quả, chương trình đào tạo do Shopee tổ chức tại Đồng Tháp đã mang đến nhiều kiến thức, chia sẻ thực tiễn, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp và nhà bán địa phương trong việc xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn trên thương mại điện tử.
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Tiếp nối chuỗi đào tạo “Tiếp sức doanh nghiệp Việt”, đội ngũ Shopee cùng các đối tác vừa qua đã buổi gặp gỡ và chia sẻ với doanh nghiệp, hợp tác xã cùng hộ kinh doanh tỉnh Đồng Tháp ngay tại không gian của sự kiện “Phát triển Thương mại điện tử khu vực Nam Bộ”. Buổi chia sẻ tập trung vào các nội dung thực tiễn như xu hướng thị trường, livestream và sáng tạo nội dung trên thương mại điện tử (TMĐT), giúp nhà bán địa phương nâng cao kỹ năng vận hành và khai thác hiệu quả hơn các cơ hội tăng trưởng trên nền tảng.

Nâng cao kỹ năng vận hành và kể câu chuyện sản phẩm địa phương trên livestream

Đối với các sản phẩm địa phương, giá trị không chỉ đến từ chất lượng, mà còn nằm ở câu chuyện giữ gìn bản sắc, về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và đội ngũ đứng phía sau. Tuy nhiên, việc truyền tải những câu chuyện này một cách hiệu quả để gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường số nói chung và nền tảng TMĐT nói riêng vẫn là thách thức đối với không ít doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tỉnh Đồng Tháp.

Nhận được chia sẻ từ nhà bán địa phương về những khó khăn ấy, Shopee cùng các đối tác đã mang đến những hoạt động thực hành trực tiếp trong buổi đào tạo của “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” vừa qua tại tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được quan sát cách vận hành một phiên livestream hoàn chỉnh, từ khâu chuẩn bị công cụ, thao tác hệ thống đến cách tương tác giới thiệu câu chuyện sản phẩm đến người xem trực tuyến.

Nhà bán địa phương đã có cơ hội quan sát và tham gia vận hành trực tiếp một phiên livestream trên nền tảng.

Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ Shopee và các đối tác, nhiều doanh nghiệp, nhà bán đã có cơ hội trực tiếp vận hành một phiên livestream ngay tại sự kiện. Trải nghiệm thực tế này giúp người tham gia hiểu rõ hơn cách ứng dụng livestream như một công cụ kết nối với người tiêu dùng, mở rộng các hoạt động trên nền tảng TMĐT, đồng thời phát triển thêm kỹ năng mềm để xây dựng nội dung, cách kể chuyện thu hút giúp quảng bá sản phẩm địa phương hiệu quả.

Chia sẻ sau phần thực hành, đại diện một doanh nghiệp sản xuất yến sào cho biết: “Bán hàng trực tuyến đang trở thành xu hướng tất yếu đối với nhiều doanh nghiệp, và Shopee là một trong những kênh chúng tôi xác định cần đầu tư phát triển trong thời gian tới. Những hướng dẫn thực tế về livestream và vận hành gian hàng tại chương trình đã giúp chúng tôi hình dung rõ hơn cách tiếp cận khách hàng, truyền tải câu chuyện sản phẩm trong một phiên livestream để mở rộng cơ hội đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.”

Hướng đến tăng trưởng dài hạn trên TMĐT

Bên cạnh các nội dung thực hành về livestream và xây dựng nội dung số, buổi trao đổi cũng mang đến nhiều chia sẻ về cách phát triển hoạt động kinh doanh trên TMĐT theo hướng dài hạn. Thay vì chỉ tập trung vào việc đưa sản phẩm lên sàn, nhiều doanh nghiệp, nhà bán Đồng Tháp hiện quan tâm nhiều hơn đến việc giữ chân khách hàng, nâng cao hiệu quả chuyển đổi và tối ưu nguồn lực vận hành.

Từ những mối bận tâm này, doanh nghiệp và nhà bán địa phương đã được đội ngũ Shopee giới thiệu cách tận dụng dữ liệu từ hệ thống vận hành để hiểu nhu cầu thị trường, hoàn thiện danh mục sản phẩm và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với quy mô hiện tại. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp các doanh nghiệp địa phương từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên môi trường số.

Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tỉnh Đồng Tháp ghi lại chia sẻ của đội ngũ Shopee trong buổi trao đổi trực tiếp.

Thông qua các hoạt động đào tạo và kết nối tại Đồng Tháp, chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” của Shopee tiếp tục đồng hành, góp phần nâng cao năng lực TMĐT cho doanh nghiệp, nhà bán địa phương. Đồng thời, sự quan tâm, tham gia tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cũng cho thấy cộng đồng nhà bán địa phương đang ngày càng chủ động nâng cao năng lực kinh doanh số, tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới và từng bước xây dựng nền tảng phát triển dài hạn trên TMĐT.

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