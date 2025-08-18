Chủ đề nóng

Kinh tế
Shophouse Bích Sơn Central Point đủ điều kiện bán hàng - nhà đầu tư an tâm 'xuống tiền'

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang sàng lọc mạnh mẽ, yếu tố pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí hàng đầu quyết định sự xuống tiền của nhà đầu tư. Đáp ứng đúng "cơn khát" này, dòng sản phẩm shophouse tại Bích Sơn Central Point vừa chính thức được công bố đủ điều kiện bán hàng, mang đến một lựa chọn đầu tư an toàn và hiếm có.
Vị trí "trái tim của trung tâm" – Nơi khai mạch dòng chảy phồn vinh

Việt Yên đang khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu kinh tế năng động nhất của tỉnh Bắc Ninh, thu hút nguồn vốn FDI khổng lồ cùng hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước.

Sự phát triển thần tốc này kéo theo nhu cầu tất yếu về một không gian sống văn minh, hiện đại và đặc biệt là các tuyến phố thương mại sầm uất để phục vụ cộng đồng cư dân tinh hoa.Nằm tại tổ dân phố Thượng, phường Bích Sơn (cũ), dự án Bích Sơn Central Point chiếm giữ một vị trí không thể đắc địa hơn – ngay lõi trung tâm hành chính, văn hóa của phường Việt Yên.

Đây chính là vị thế “trung tâm của trung tâm”. Chỉ trong vài phút đi bộ, cư dân dễ dàng tiếp cận Quảng trường trung tâm, Hồ điều hòa, Quốc lộ 37, UBND phường. Trong bán kính 10 phút là các khu công nghiệp tỷ đô như Vân Trung, Quang Châu – nơi hội tụ một lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ với sức chi tiêu cao.

Bích Sơn Central Point nằm tại vị trí trung tâm phường Việt Yên, Bắc Ninh, nơi mọi kết nối dễ dàng, đón dòng lưu lượng khách hàng lớn giúp khai thác hiệu quả kinh doanh từ shophouse.

Giá trị chiến lược và đắt giá nhất của Bích Sơn Central Point nằm ở việc dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyên Hồng, tuyến đường được quy hoạch mở rộng lên đến 36m. Đây chính là “tâm mạch phồn vinh” – trục giao thông và thương mại xương sống định hình lại toàn bộ diện mạo đô thị, thương mại của Việt Yên trong tương lai.

Việc sở hữu một căn shophouse tại đây đồng nghĩa nhà đầu tư đang đi trước thị trường một bước, đón trọn sóng tăng trưởng hạ tầng mạnh mẽ nhất. Khi tuyến đường hoàn thành, giá trị của những căn shophouse mặt tiền được dự báo sẽ tăng trưởng đột phá, trở thành những “viên kim cương” sở hữu vị trí độc tôn, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và cho thuê luôn sôi động.

Shophouse – Lời giải cho bài toán đầu tư lợi nhuận kép

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, chủ đầu tư chính thức giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm shophouse Bích Sơn Central Point, một sản phẩm được thiết kế để trở thành “cỗ máy in tiền” cho các nhà đầu tư nhạy bén.Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sức hút và bảo chứng cho giá trị của Bích Sơn Central Point chính là nền tảng pháp lý vững chắc.

Toàn bộ 29 căn shophouse tại dự án đã chính thức đủ điều kiện bán hàng theo quy định của pháp luật, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và nhà đầu tư, loại bỏ hoàn toàn các rủi ro tiềm ẩn.Với số lượng giới hạn chỉ 29 căn được thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển giản lược và tinh tế, tạo nên một mặt tiền sang trọng, thu hút.

Mỗi shophouse được thiết kế thông minh với diện tích linh hoạt từ 90 - 115m², mặt tiền rộng thoáng, quy hoạch xây dựng 5 tầng, sản phẩm giải quyết hoàn hảo bài toán “vừa ở, vừa kinh doanh”. Đặc biệt, nội khu dự án được bố trí các khu cây xanh chủ đề và bãi đỗ xe rộng rãi, không chỉ tạo cảnh quan mà còn đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho cả chủ nhân và khách hàng đến giao dịch.

29 căn shophouse số lượng giới hạn tại Bích Sơn Central Point là “di sản” đầu tư, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu vừa ở, vừa kinh doanh.

Tầng 1 và 2 là không gian vàng để phát triển các mô hình kinh doanh đa dạng như chuỗi café thương hiệu, spa cao cấp, trung tâm ngoại ngữ, phòng khám tư nhân, văn phòng đại diện… phục vụ trực tiếp cho cư dân nội khu và cộng đồng chuyên gia từ các khu công nghiệp kề cận. Các tầng trên là không gian sống riêng tư, đẳng cấp cho gia đình, vừa tách biệt để đảm bảo yên tĩnh, vừa đủ gần để thuận tiện quản lý.Sản phẩm này chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư lợi nhuận kép.

Trước hết, đó là khả năng tạo ra dòng tiền thụ động ổn định và bền vững. Nhờ vị trí mặt tiền đắt giá và dòng lưu lượng khách dồi dào, chủ sở hữu có thể dễ dàng tự kinh doanh hoặc cho thuê lại mặt bằng với giá cao, đảm bảo nguồn thu đều đặn hàng tháng.

Đây là yếu tố giúp tài sản tự "nuôi" chính nó, mang lại lợi tức ngay sau khi vận hành.Bên cạnh dòng tiền ổn định, giá trị cốt lõi và hấp dẫn hơn cả của shophouse Bích Sơn Central Point chính là tiềm năng lãi vốn đột phá. Giá trị của một bất động sản luôn tỷ lệ thuận với sự phát triển của hạ tầng.

Khi trục đường chiến lược Nguyên Hồng 36m hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành tuyến phố thương mại sầm uất bậc nhất, đẩy giá trị của các căn shophouse tăng trưởng theo cấp số nhân.

Với thời gian bàn giao dự kiến vào Quý I/2026, nhà đầu tư có một lộ trình rõ ràng để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh và đón đầu chu kỳ phát triển mới của khu vực.

Nhờ vị trí chiến lược, thiết kế tối ưu công năng và tiềm năng sinh lời bền vững, shophouse Bích Sơn Central Point không chỉ là một tài sản, mà là một di sản có khả năng gia tăng giá trị không giới hạn, là lựa chọn đầu tư an toàn và thông minh tại tâm điểm phát triển sôi động bậc nhất tỉnh Bắc Ninh.Thông tin dự án: https://bichsoncentralpoint.vn/

