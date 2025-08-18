Shophouse Bích Sơn Central Point đủ điều kiện bán hàng - nhà đầu tư an tâm ‘xuống tiền’

Vingroup đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh
Ngày 19/8 tại Hà Nội, Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành và khởi công đồng loạt 6 công trình trọng điểm trên cả nước, trong đó tâm điểm là Lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội. Bên cạnh đó là 5 công trình hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Đồng Nai.