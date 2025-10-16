Show diễn thời trang độc bản tái hiện tinh hoa bánh dân gian

Triển lãm “Miệt cù lao” khai mạc tối 15/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP.HCM), đánh dấu hành trình một thập kỷ sáng tạo của nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công.

Không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp, triển lãm còn là dự án được Nguyễn Minh Công ấp ủ suốt nhiều năm như một lời tri ân gửi đến tuổi thơ và quê hương miền Tây – vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật đầy mộng mơ và phong cách thiết kế đặc trưng của “NTK Công Chúa”.

NTK Nguyễn Minh Công và bộ sưu tập "Miệt cù lao". Ảnh: Team Kiếng Cận

Không chỉ là một buổi triển lãm, “Miệt cù lao” là show diễn độc bản – nơi những món bánh dân gian Nam Bộ được tái sinh bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Bộ sưu tập (BST) gồm 20 thiết kế được phát triển từ BST từng lập Kỷ lục Việt Nam năm 2021 (“BST thời trang mini làm từ chất liệu các món ăn dân gian Nam Bộ”), nay được Nguyễn Minh Công tái hiện trong những thiết kế thật đầy sống động và tinh xảo và sải bước trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp: Bánh cuốn ngọt, bánh da lợn, bánh bèo ngọt, bánh tằm khoai mì, chè sương sa hạt lựu, bánh lá mít, bánh tráng rế, bánh đúc gân, xôi bắp hầm, bánh lọt, bánh tằm bì, bánh nhúng, bánh kẹp trái tim, bánh bột báng, bánh đúc mặn, bánh khọt, bánh chuối hấp, mứt dừa, xôi vị và bánh xèo...

Không chỉ đầu tư vào những thiết kế thời trang ấn tượng, triển lãm “Miệt cù lao” mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa giác quan ngay từ khi bước chân đến thảm đỏ. Không gian triển lãm được dàn dựng như một lát cắt thu nhỏ của miền Tây.

Với 7 thiết kế đại diện cho 20 mẫu thiết kế ấn tượng của BST được trình diễn bởi dàn hoa hậu, siêu mẫu hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Minh Công như mang đến một câu chuyện văn hóa được kể bằng thời trang giao thoa nét đẹp dân gian và ký ức quê hương.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo xuất hiện rạng rỡ trong bộ trang phục “Bánh kẹp trái tim”.

Tham gia trình diễn có Á hậu – MC Chế Nguyễn Quỳnh Châu (trang phục Bánh xèo), Hoa hậu Võ Lê Quế Anh (thiết kế Bánh khọt), Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng (Bánh đúc gân), Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo (Bánh kẹp trái tim), Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh (Mứt dừa), Hoa hậu Lương Thùy Linh (Bánh tráng rế)...

Khoác lên mình trang phục “Bánh lọt”, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy xuất hiện đầy nổi bật.













Vedette Hoa hậu Lương Thùy Linh khép lại sàn diễn với “Bánh tráng rế”. Lớp ren tone trắng được thiết kế từng tầng cùng độ cong mềm đặc trưng tạo nên vẻ ngoài bồng bềnh, thướt tha và sang trọng của thiết kế.

7 trang phục được trình diễn bởi loạt hoa á hậu hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Minh Công đã mang đến phần nhìn đầy mãn nhãn và truyền tải trọn vẹn tinh thần BST tại triển lãm “Miệt cù lao”.

Khi bắt tay thực hiện “Miệt cù lao”, Nguyễn Minh Công không chỉ muốn tạo ra một bộ sưu tập, mà là một tuyên ngôn nghệ thuật nơi thời trang kể lại những ký ức mà lời nói khó có thể chạm tới.

Nguyễn Minh Công chia sẻ: “Ý tưởng tái hiện văn hoá dân gian miền Tây bằng ngôn ngữ haute couture đã được tôi ấp ủ suốt nhiều năm, nhưng chỉ khi đủ chín về kỹ thuật và tư duy sáng tạo, tôi mới dám biến nó thành hiện thực. Tôi không muốn chỉ may một chiếc váy, mà muốn đưa vào đó cả ký ức, cả hồn quê”.

Bên cạnh kỹ thuật, Nguyễn Minh Công còn đối mặt với thách thức lớn hơn là làm sao để người xem không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được nét đẹp văn hóa và thấy nó gần gũi với đời sống. Với Nguyễn Minh Công, triển lãm không phải là màn phô diễn thời trang, mà là một cuộc đối thoại giữa người sáng tạo và người thưởng lãm.

“Tôi muốn khi bước vào không gian ấy, ai cũng thấy hình ảnh của mình trong đó, ở những món bánh thân thuộc, nơi ánh đèn, mùi trà, tiếng nhạc, hay chỉ là khoảng trời trước hiên nhà. Vì ở đó, có quê hương của tôi, và có tuổi thơ của rất nhiều người Việt”, Nguyễn Minh Công cho biết.

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Viễn – Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam – nhận định, Nguyễn Minh Công là một trong những nhà thiết kế hiếm hoi kết nối được tinh thần dân gian và thời trang đương đại bằng sự tinh tế và lòng tự hào về nguồn cội.

Ông cho rằng “Miệt Cù Lao” đã đưa Nguyễn Minh Công bước từ kỷ lục sang di sản, khi những mô hình mini năm 2021 được nâng tầm thành tác phẩm thời trang cao cấp mang tính biểu tượng. Đặc biệt, tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ đề cử Nguyễn Minh Công vào danh sách Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Thế giới, như một ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ của nhà thiết kế trẻ Việt Nam trên con đường đưa văn hoá Việt vươn tầm quốc tế.

Triển lãm “Miệt cù lao” diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/11 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, TP.HCM, mở cửa miễn phí để chào đón tất cả khách tham quan.