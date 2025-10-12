Show sống còn “Tân binh toàn năng” thu hút giới trẻ, lên top rating giờ vàng

Show sống còn “Tân binh toàn năng” đang tạo nên một hiện tượng đặc biệt. Ngay từ trước 8 giờ, nhiều khán giả trẻ đã tụ tập trước màn hình ti vi, chỉ để hóng kết quả vòng đối đầu giữa nhóm "Tân binh thăng cấp" với 8TURN, sau trận thua đầu đầy “đau đớn”.

Tiết mục "Vacation" được trình diễn bởi tân binh Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn, Đức Duy và Lâm Anh đã gây ấn tượng mạnh bởi năng lượng tươi sáng. Ảnh: NSX

Theo báo cáo từ Kantar Media Việt Nam, trong tuần từ 29/9 đến 5/10, Tân binh toàn năng vươn lên Top 1 rating trong khung giờ vàng của VTV3, đặc biệt với nhóm khán giả nữ từ 18 đến 50 tuổi tại 4 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đội hìnhTân binh thăng cấp (gồm Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn, Lâm Anh và Đức Duy) đã bước vào vòng 2 tối 11/10 với áp lực nặng nề. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Đào tạo Hyuk Shin, tiết mục “Vacation” mang màu sắc tươi sáng đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Nhóm đã vượt qua mức thử thách 90% do nhà sản xuất Soobin đặt ra, đạt 519 điểm (tương đương 102%).

Tổng kết Công diễn 1, nhóm đạt tổng 1.132 điểm, vượt mức thử thách tổng (1.042 điểm), đồng nghĩa với việc tất cả các tân binh đều được bảo toàn đội hình. Đây không chỉ là một chiến thắng về điểm số mà còn là một chiến thắng về tinh thần.

Nhà sản xuất Soobin chia sẻ:"Tiếng hò reo đấy như trút bỏ đi những tháng ngày vất vả và đúng như những gì mình mong muốn, nó là tiền đề để tạo nên động lực cho vòng tiếp theo”.

Điều gây bất ngờ lớn cho khán giả là vị trí thứ 9 của Hồ Đông Quan. Đây là một trong những tân binh luôn nằm trong Top bình chọn cao nhất kể từ “Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn” và được đánh giá là một trong những người có kỹ năng toàn diện nhất trong Top 11.

Nhóm Tân binh thăng cấp vỡ òa khi thắng nhóm nhạc K-pop 8TURN

“Bản thân tôi thực sự rất cố gắng, chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Tôi luôn cố gắng nỗ lực và học hỏi càng nhiều càng tốt. Nhưng mà tôi nghĩ khán giả sẽ luôn công tâm, cho tụi tôi những đánh giá khách quan nhất nên tôi rất tôn trọng kết quả”, Đông Quan chia sẻ.

Bước vào Công diễn 2, thử thách lớn hơn gấp bội khi nhóm Tân binh thăng cấp phải đối đầu với tận hai nhóm nhạc quốc tế là nhóm Just B (Hàn Quốc) và Kid Phenomenon (Nhật Bản) – cả hai đều là những cái tên giàu kinh nghiệm và có thành tích ấn tượng trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Nhận thấy nhóm thiếu một vị trí bao quát, nhà sản xuất Soobin đã yêu cầu tổ chức bầu chọn nhóm trưởng chính thức cho Công diễn 2.

Phần trình diễn ăn ý của nhóm 8TURN

Với sự tín nhiệm từ các tân binh và đội ngũ ê kíp, tân binh Wonbi đã chính thức trở thành nhóm trưởng của nhóm Tân binh thăng cấp tại Công diễn 2.

Anh bộc bạch về vai trò quan trọng này: “Trong tâm thì tôi cũng muốn đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm vì vai trò lần này khá quan trọng. Trong nhóm, tôi là người có thể giải quyết các vấn đề mâu thuẫn từ các anh em vì cái tôi của tôi khá ít nên hy vọng các anh em cũng giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong phần công diễn này”.

Công diễn 2 đang đến rất gần, nhóm Tân binh thăng cấp bảo toàn số lượng thành viên sẽ chạm trán với 2 nhóm nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, hứa hẹn thêm nhiều áp lực nhưng cũng nhiều tiết mục bùng nổ trên sân khấu.



