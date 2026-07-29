Siết chặt quản lý hoạt động pickleball tại TP.HCM: Quy định từ tiếng ồn đến bãi giữ xe

Siết chặt quản lý hoạt động pickleball tại TP.HCM

Động thái này diễn ra trong bối cảnh pickleball phát triển với tốc độ chóng mặt tại thành phố. Năm 2025, TP.HCM ghi nhận 19 giải đấu, trong đó 5 giải có vận động viên nước ngoài tham dự. Chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, con số đó đã lên tới 21 giải, quy mô phổ biến từ 100-200 vận động viên mỗi giải. Song song đó, hoạt động đầu tư sân bãi, mở lớp huấn luyện và đào tạo trọng tài cũng diễn ra rất sôi nổi.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các địa phương chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp rà soát toàn bộ sân, cụm sân, câu lạc bộ và địa điểm hoạt động pickleball trên địa bàn, tập trung vào bốn nhóm đối tượng chính.

Thứ nhất là các cơ sở mới hình thành hoặc được cải tạo từ công trình khác. Thứ hai là cơ sở quy mô lớn, hoạt động thường xuyên. Thứ ba là cơ sở nằm trong khu dân cư, hoạt động vào sáng sớm hoặc ban đêm. Thứ tư là các địa điểm đã có phản ánh, kiến nghị của người dân.



Với sự phát triển bùng nổ, nhiều sân pickleball được xây dựng để phục vụ nhu cầu người chơi tại TP.HCM. Ảnh: LG

Các địa phương cần kiểm tra đồng thời nhiều nhóm tiêu chí như đăng ký kinh doanh và điều kiện hoạt động thể thao; mục đích sử dụng đất và trật tự xây dựng; phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, an ninh trật tự; thời gian hoạt động, âm thanh, ánh sáng, tiếng ồn; và giao thông, bãi đỗ xe, vệ sinh môi trường.

Trường hợp phát hiện sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phù hợp hoặc có dấu hiệu vi phạm khác, địa phương phải hướng dẫn khắc phục ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, không để kéo dài.

Ngoài việc quản lý sân bãi thường xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao cũng yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi các giải thi đấu, sự kiện giao lưu quy mô đông người, đặc biệt những trường hợp tổ chức tại địa điểm công cộng, có vận động viên nước ngoài tham dự, hoặc có phát sinh hoạt động thu phí, tài trợ, quảng cáo, trao thưởng mang tính thương mại.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại một giải đấu. Ảnh: LG

Các sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến giao thông, an ninh trật tự hoặc sinh hoạt của người dân xung quanh cũng nằm trong diện cần theo dõi sát.

Từ môn thể thao "tự phát" bùng nổ chỉ vài năm trước, pickleball tại TP.HCM nay đã đủ lớn để cần một khung quản lý bài bản. Động thái siết chặt lần này không nhằm kìm hãm phong trào, mà để môn thể thao được yêu thích này phát triển đúng quy định bền vững và không gây phiền hà cho cộng đồng xung quanh.