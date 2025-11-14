"Siết" kiểm định khí thải xe máy: Chuyên gia nói gì về quy trình?

Thông tin về việc kiểm định khí thải xe máy, mới đây, ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Cục đã làm việc rất kỹ với Cục Đăng kiểm Việt Nam về vấn đề kiểm định khí thải xe máy.

Theo đó, một số giải pháp cụ thể được đưa ra như lộ trình tại TP.Hà Nội và TPHCM sẽ kiểm định khí thải xe máy từ ngày 1/7/2027. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng từ 1/7/2028 và trên cả nước sẽ thực hiện từ năm 2030.

Kiểm định khí thải xe máy sẽ được thực hiện tại TP.Hà Nội và TPHCM từ 1/7/2027. Ảnh Phạm Hưng

Kiểm định khí thải xe máy: Cần đẩy mạnh xây dựng hạ tầng và nguồn lực

Ông Trần Quốc Hoan - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm 2903V, chia sẻ với PV Dân Việt rằng việc kiểm định khí thải xe máy không khó, dễ thực hiện. Thực tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có Trung tâm thử nghiệm khí thải. Nếu phải đào tạo nhân sự cho việc kiểm định khí thải xe máy, Trung tâm này cũng đủ năng lực để đào tạo nhân sự.

Theo ông Hoan, kiểm định khí thải xe máy là việc cần thiết phải làm để loại bỏ những chiếc xe cũ kỹ không đạt tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tránh tình trạng, người dân không để ý tới vấn đề thay dầu, bảo dưỡng xe định kỳ, điều này dễ dẫn tới xe máy bị hỏng trong quá trình lưu thông tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Từ góc nhìn của mình, TS Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh Văn phòng UBATGT Quốc gia nhấn mạnh, một trong những vấn đề cần được tập trung giải quyết một cách nghiêm túc là kiểm định và sử dụng xe máy tại Việt Nam.

"Ai cũng có thể thấy rằng, nếu không có xe máy, sự phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ở các đô thị đông dân và vùng nông thôn, nơi giao thông công cộng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, đi kèm với tầm quan trọng đó là những hệ lụy môi trường không thể xem nhẹ", ông Khương Kim Tạo nêu quan điểm.

Mặc dù đã xây dựng dự thảo về lộ trình, nhưng việc kiểm định vẫn cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng, ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, thừa nhận rằng, hiện nay, trên cả nước mới có 282 Trung tâm đăng kiểm, trong đó Hà Nội có 31 Trung tâm đăng kiểm, còn TP.HCM có 39 Trung tâm đăng kiểm. Vì vậy, thời gian tới cần nâng cấp và bổ sung thêm các Trung tâm đăng kiểm để đáp ứng được lượng lớn phương tiện đến kiểm định.



TS Khương Kim Tạo cũng cho rằng cần một lộ trình hoàn thiện toàn diện hệ thống kiểm định xe máy. Trước hết là xây dựng và cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật mới, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và thực tiễn sử dụng tại Việt Nam.

Thứ hai, cần nâng cao năng lực kiểm định, cả về trang thiết bị, nhân lực và quy trình thực thi. Đồng thời, phải tăng cường công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm một cách minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích phát triển và sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, như xe máy điện, xe lai hybrid, cũng như áp dụng các công nghệ hiện đại trong quy trình kiểm định – chẳng hạn như kiểm định di động, theo dõi phát thải theo thời gian thực, hay tích hợp dữ liệu số hóa để quản lý vòng đời của phương tiện.

TS Khương Kim Tạo nói về kiểm định khí thải xe máy.

"Tôi tin rằng, nếu có sự chỉ đạo rõ ràng và hỗ trợ chính sách từ cấp trung ương, thì việc cải thiện hệ thống kiểm định xe máy là hoàn toàn khả thi, và sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội", TS Tạo kì vọng.

Vấn đề kiểm định và sử dụng xe máy tại Việt Nam không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật, mà là một phần thiết yếu trong chiến lược bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống và phát triển giao thông bền vững.

Dự kiến tháng 7/2027, Hà Nội và TP.HCM sẽ kiểm định khí thải xe máy

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực từ xe máy, đồng thời bảo đảm an toàn và quyền lợi chính đáng cho người dân.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cũng cho biết, quy định kiểm tra khí thải đã được đưa vào trong luật nên sẽ triển khai. Tuy nhiên các thủ tục, quy chuẩn, đào tạo đăng kiểm viên phục vụ cho công tác kiểm định cần được hoàn thiện sớm, đẩy đủ.

Việt Nam hiện có khoảng 77 triệu xe máy, bao gồm tỷ lệ lớn là xe cũ, sử dụng công nghệ động cơ đốt trong lạc hậu, không còn đảm bảo tiêu chuẩn phát thải. Trong khi đó, chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) bắt buộc áp dụng đối với khí thải xe máy đang lưu hành.

Tiêu chuẩn hiện hành TCVN 6438:2018 chỉ mang tính tự nguyện. Việc thiếu quy chuẩn bắt buộc khiến cơ quan chức năng gặp khó trong việc loại bỏ xe cũ, giảm phát thải từ phương tiện giao thông – một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu tại các đô thị như Hà Nội, TPHCM.