Siêu dự bị Kepa tỏa sáng, Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu

Trong gần 1 thập kỷ qua, Chelsea đã 2 lần vô địch Champions League và 2 lần lên ngôi tại Europa League. Với những danh hiệu này, họ đương nhiên có suất chơi trận tranh Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, The Blues không may mắn ở các cuộc so tài vào năm 2012, 2013 và 2019 khi đều là kẻ bại trận.

Rạng sáng nay, với tư cách đội ĐKVĐ Champions League, Chelsea đã gặp Villarreal (ĐKVĐ Europa League) trong trận tranh Siêu cúp châu Âu tại Belfast (Bắc Ireland). Chelsea đã có sự chuẩn bị rất tốt khi họ giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa trong 4 trận đấu giao hữu trước đó. Về phía Villarreal, "Tàu ngầm vàng" chịu thiệt thòi khi nhiều trụ cột chỉ kịp trở lại vào phút chót vì những lý do khác nhau.

Ziyech tỏa sáng với bàn mở tỷ số. Ảnh: SPORT

Được đánh giá cao hơn Chelsea đã chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Villarreal chơi phòng ngự chặt chẽ và rình rập chờ đợi thời cơ.

Tuy nhiên, khi Villarreal dần lấy lại được thế trận thì Chelsea có bàn mở tỷ số. Phút 27, từ quả tạt của Kai Havertz từ biên vào vòng cấm, Timo Werner đã khéo léo bỏ bóng để Hakim Ziyech băng vào dứt điểm ở cự ly gần đánh bại thủ môn Asenjo.

Sau bàn thua, Villarreal đã đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Alberto Moreno và Yeremi Pino liên tiếp có 2 pha dứt điểm đáng chú ý, nhưng một lần bóng đi vọt xà ngang và một lần bóng đi trúng vị trí của thủ môn Mendy. Tới phút 33, đội bóng áo vàng có cơ hội tốt nhất từ đầu trận. Foyth chọc khe để Dia băng xuống đối mặt với Mendy, nhưng số 16 lại không thắng được thủ môn của đội bóng nước Anh.

Vào cuối hiệp một, Ziyech dính chấn thương tay và phải rời sân khiến Chelsea mất đi một mũi công xuất sắc. Trong khi đó, Villarreal cũng lỡ cơ hội gỡ hòa sau tình huống Alberto Moreno sút bóng trúng xà ngang.

Villarreal chơi kiên cường và có bàn gỡ hòa. Ảnh: BLEA

Sang hiệp hai, cả hai đội đều thi đấu rất nỗ lực trong thế trận tương đối cởi mở. Villarreal có thêm một lần bị từ chối bàn thắng bởi pha dứt điểm trúng cột dọc của Gerard Moreno.

Phải đến phút 73, Villarreal mới có bàn gỡ hòa. Từ một pha lên bóng thần tốc, Boulaye Dia giật gót tinh tế để Gerard Moreno thực hiện pha dứt điểm cận thành đánh bại Mendy cân bằng tỷ số 1-1.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, không có thêm bàn thắng nào được ghi và 2 đội phải chơi thêm 2 hiệp phụ. Trong thế trận giằng co, vào phút 119, HLV Thomas Tuchel của Chelsea đã đưa ra quyết định táo bạo khi thay thủ môn chính Mendy bằng Kepa.

Vào sân thay Mendy, thủ môn Kepa đã xuất sắc ở loạt đá luân lưu để giúp Chelsea giành Siêu cúp Anh. Ảnh: C.F

Khi 120 phút thi đấu khép lại với tỷ số 1-1, Kepa đã chứng tỏ được giá trị của mình trong loạt "đấu súng". Thủ môn người Tây Ban Nha đã có những pha cản phá xuất sắc, giúp Chelsea thắng Villarreal 6-5 và giành Siêu cúp châu Âu.