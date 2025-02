Siêu thị bắt tay nông dân, cam kết thực hiện "Tick xanh trách nhiệm"

Ngày 28/2, Central Retail Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình “Tick xanh trách nhiệm” tại siêu thị GO! An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM). Buổi phát động có sự tham gia của 15 nhà cung cấp ngành hàng thực phẩm tươi sống đang đồng hành cùng nhà bán lẻ này thực hiện chương trình “Tick xanh trách nhiệm”.

Đây là chương trình do Sở Công Thương TP.HCM và các hệ thống phân phối lớn trên địa bàn thành phố xây dựng hợp tác nhằm chung tay kiểm soát chất lượng hàng hóa, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và bền vững; nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của nhà cung cấp đối với việc sản xuất và đưa sản phẩm chất lượng, an toàn ra thị trường.

Người tiêu dùng mua nông sản có gắn "Tick xanh trách nhiệm" tại siêu thị GO! An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: Thúy Liên

Hệ thống bán lẻ Central Retail cam kết hành động, ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng, hình thành hệ thống kiểm soát chất lượng tổng hợp, hỗ trợ đặc thù đối với sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”.

Đối với nhà cung cấp, đơn vị sản xuất tự nguyện chịu giám sát chất lượng; thực hiện nghiêm cam kết về chất lượng với nhà bán lẻ; tự giác ngăn chặn, thu hồi sản phẩm lỗi đến tay người tiêu dùng; công khai, minh bạch quy trình kiểm soát chất lượng; được gắn “tick xanh trách nhiệm”.

Ông Jose Mestre - Giám đốc Thương mại ngành thực phẩm tươi sống tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, với chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, từng sản phẩm bán cho khách hàng tại siêu thị sẽ được kiểm tra chặt chẽ, nhiều quy trình hơn so với những chương trình khác.

“Chúng tôi tin khi người tiêu dùng ủng hộ các sản phẩm gắn Tick xanh trách nhiệm sẽ có thêm nhiều nhà cung ứng tham gia vào chương trình này, góp phần xây dựng môi trường bán lẻ bền vững, an toàn, trách nhiệm”, ông Jose Mestre nói thêm.

Nhà bán lẻ này cũng đã ký kết hợp tác triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” với các nhà cung cấp tỉnh Lâm Đồng. Đây là địa phương chiếm tỷ trọng ưu thế, cung cấp chủ lực rau củ quả cho hệ thống phân phối.

Các nhà cung cấp tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm, cam kết đưa thực phẩm sạch, an toàn ra thị trường. Ảnh: Thúy Liên

Ông Trần Huy Đường - Chủ tịch Hội đồng quản trị trang trại Langbiang chuyên cung cấp rau quả an toàn, hoa tươi, cho biết công ty đang tập trung đẩy mạnh thị trường nội địa bằng cách tăng cường đưa sản phẩm vào chuỗi siêu thị có uy tín và tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”.

“Với vai trò là một nhà cung cấp tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm, tôi nhận thức được trách nhiệm mang đến những bữa ăn hằng ngày của người tiêu dùng Việt những bó rau chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Tôi kỳ vọng chương trình sẽ hiệu quả, bền vững và lâu dài”, ông Đường chia sẻ.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết với chương trình Tick xanh trách nhiệm, các nhà phân phối, cung cấp cam kết chất lượng hàng hóa thông qua quy trình kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Khi 1 nhà cung cấp vi phạm cam kết với 1 nhà bán lẻ thì được xem là vi phạm cam kết với toàn bộ nhà bán lẻ khác; đồng thời các nhà phân phối không tiếp nhận và phân phối sản phẩm lỗi của nhà bán lẻ đó ra thị trường.

Theo ông Phương, chương trình này có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa và qua đó giúp sàng lọc những nhà cung cấp, những đơn vị sản xuất thiếu trách nhiệm xã hội với người tiêu dùng.