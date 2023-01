Hơn 10h mùng 5 Tết (ngày 26/1), ghé siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10), anh Khoa (ngụ quận 10) bất ngờ khi quầy rau xanh chỉ còn lại vài túi.

Gần 11h, siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10) gần như hết sạch các loại rau xanh phổ biến. Ảnh: Hồng Phúc

Rau mồng tơi, rau muống, đọt lang, cải ngọt, cải bẹ xanh… tại siêu thị này hết sạch. Riêng rau mồng tơi, siêu thị phân phối của nhiều nhà cung cấp khác nhau nhưng cũng không còn một túi. Rau dền, tần ô, cải bó xôi chỉ còn lại vài bó. Anh Khoa loay hoay không biết lấy loại nào thay thế mồng tơi, cải ngọt.

"Tôi phải gọi điện về nhà vì không còn rau nào để mua. Sau mấy ngày Tết, bây giờ nhìn thịt kho trứng, khổ qua dồn thịt bắt đầu ngán rồi nên đổi món. Rau xanh bây giờ có vẻ ngon nhưng lại hết sớm quá", anh Khoa nói.

Ghi nhận của Dân Việt tại siêu thị này cho thấy quầy kệ rau xanh gần như trống không, chỉ còn lại một ít cải bó xôi, tần ô. Nhóm củ quả như cà chua, khổ qua, khoai tây, cà rốt… còn nhiều.

“Mấy ngày này phải đi sớm, đi giờ này là trễ rồi, rau xanh hút hàng lắm. Hiện rau chỉ về một đợt là sáng đầu ngày. Sáng mai anh chị quay lại sớm nha”, một nhân viên siêu thị nói với khách.

Bắp cải vơi nhiều trên kệ, riêng các loại bầu bí, dưa leo... còn nhiều. Ảnh: Hồng Phúc

Một số siêu thị tại các khu dân cư những ngày này cũng nhộn nhịp khách đến mua hàng đầu năm, chủ yếu là mặt hàng rau xanh. Do đó, chỉ vài giờ từ khi mở cửa, số lượng rau xanh cũng nhanh chóng trống trên quầy kệ.

Đại diện các siêu thị Co.opmart, Big C, GO!, Aeon, Emart, MM Mega Market… cho biết đã hoạt động trở lại bình thường sau Tết. Thời điểm này, nhóm hàng thực phẩm tươi sống ghi nhận có sức mua tốt nhất tại các điểm bán. Giá thực phẩm, nhất là nhóm hàng rau xanh, thịt heo, thủy hải sản vẫn ổn định so với thường ngày. Các siêu thị còn giảm giá nhẹ đầu năm cho người dân mua sắm.

Chợ sáng mùng 5 Tết dồi dào rau xanh các loại. Ảnh: Hồng Phúc

Sáng mùng 5 Tết, hầu hết các chợ đều đã mở bán trở lại. Thực tế, năm nay, nhiều tiểu thương ra chợ sớm từ mùng 2 Tết và hiện số lượng người bán cũng nhiều hơn. Nhờ vậy, rau xanh các loại tại các chợ mùng 5 Tết dồi dào, nhiều người bán nên giá giảm nhiều so với giá rau hôm mùng 2 Tết.

Tại khu chợ cạnh Bến xe Chợ Lớn (quận 6), chợ Phùng Hưng, chợ Xã Tây (quận 5)… rau xanh các loại, thịt heo, thủy hải sản dồi dào, sức mua có tăng so với những ngày trước nhưng không đến mức cháy hàng.

Mồng tơi, rau dền, rau muống… các loại từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, dưa leo, khổ qua 35.000 đồng/kg. Thịt đùi heo 120.000 đồng/kg, tôm 200.000 đồng/kg. Hoa tươi các loại cũng hạ nhiệt trở về mức giá bình thường: Cúc lưới 30.000 đồng/bó, lay ơn 50.000 - 70.000 đồng/bó…