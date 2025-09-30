Singapore tiến gần ngưỡng xã hội "siêu già" vào năm 2026

Theo báo cáo Tóm tắt dân số năm 2025 do Cục Dân số và Nhân tài Quốc gia Singapore (NPTD) công bố, tổng dân số của Singapore tính đến tháng 6/2025 đạt khoảng 6,11 triệu người, tăng 1,2% so với năm trước. Mức tăng này chủ yếu đến từ nhóm dân cư không thường trú như lao động xây dựng và người giúp việc gia đình.

Dân số thường trú gồm 3,66 triệu công dân và 0,54 triệu thường trú nhân. Trong khi đó, nhóm 1,91 triệu người không thường trú chiếm gần một phần ba dân số. Nhóm này gồm hai phần ba là lao động nước ngoài và phần còn lại là người phụ thuộc, sinh viên hoặc người giúp việc. Phần lớn người nhập cư đến từ các quốc gia Đông Nam Á, tiếp theo là các quốc gia châu Á khác (chiếm khoảng 32,8%) và chưa đến 3% đến từ các khu vực khác.

Tỷ lệ tăng trưởng dân số trung bình hằng năm trong giai đoạn 2020 đến 2025 đạt 1,5%, cao hơn mức 0,5% trong giai đoạn 2015 đến 2020. NPTD cho rằng sự gia tăng này xuất phát từ việc nới lỏng chính sách lao động nhằm phục vụ các dự án hạ tầng lớn như Nhà ga số 5 của Sân bay Changi và xây dựng thêm nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, dù số trẻ sinh ra trong năm 2024 đạt 29.237 trẻ, tăng nhẹ 1,2% so với năm 2023, tổng tỷ suất sinh vẫn giữ nguyên ở mức rất thấp: 0,97 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Đây là mức thấp nhất trong lịch sử Singapore, và thấp hơn nhiều so với ngưỡng duy trì dân số ổn định là 2,1 con/phụ nữ. Việc duy trì tỷ lệ sinh thấp khiến cơ cấu dân số tiếp tục mất cân đối, làm giảm tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động và gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội.





Ảnh minh họa: CNBC.

Một dấu hiệu khác phản ánh sự thay đổi trong xu hướng gia đình tại Singapore là tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 49 chỉ có một con tăng từ 15,9% vào năm 2004 lên 22,8% vào năm 2024. Quy mô gia đình ngày càng nhỏ, kèm theo xu hướng kết hôn muộn và gia tăng tỷ lệ độc thân ở cả hai giới. Thống kê cho thấy số lượng người kết hôn tiếp tục giảm, đồng thời độ tuổi trung bình khi kết hôn ngày càng cao.



Một trong những điểm nhấn quan trọng của báo cáo năm nay là cảnh báo về tốc độ già hóa dân số. Độ tuổi trung bình của công dân Singapore đã tăng lên mức 43,7 vào tháng 6/2025. Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, một xã hội “siêu già” là xã hội có ít nhất 21% dân số từ 65 tuổi trở lên. Với tỷ lệ 20,7% ở nhóm tuổi này vào năm 2025, Singapore dự kiến sẽ chính thức bước vào giai đoạn “siêu già” vào năm 2026.

Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 20 đến 64, vốn là nhóm lao động chính, đã giảm từ 64,5% vào năm 2015 xuống còn 59,8% vào giữa năm 2025. Trong khi đó, nhóm người trên 80 tuổi tăng mạnh, từ mức 2,7% năm 2015 lên 4% năm 2025. Đây là mức tăng gần 60% chỉ trong vòng một thập niên. Đáng chú ý, trong nhóm người trên 80 tuổi, phụ nữ chiếm tỷ lệ cao hơn với 6 trong 10 người thuộc nhóm tuổi này là nữ.

Sự thay đổi nhanh chóng trong cơ cấu dân số khiến các cơ quan chức năng và hệ thống dịch vụ công phải điều chỉnh chính sách để thích nghi. Năm 2023, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung từng cảnh báo rằng già hóa dân số là “cuộc chuyển đổi xã hội lớn nhất của thế hệ này”. Ông nhấn mạnh rằng Singapore cần chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với thách thức này, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hưu trí.

Singapore hiện đã có những bước đi nhằm thích ứng với xu hướng này như phát triển hệ thống hưu trí bền vững, khuyến khích người cao tuổi làm việc lâu hơn và đầu tư vào các mô hình chăm sóc cộng đồng. Tuy nhiên, tốc độ thay đổi trong cấu trúc dân số khiến các chính sách hiện tại cần được rà soát và cập nhật thường xuyên hơn.

Trong những năm gần đây, chính phủ cũng thúc đẩy các chương trình khuyến khích sinh con thông qua hỗ trợ tài chính, tăng thời gian nghỉ thai sản và ưu đãi cho các gia đình trẻ. Tuy vậy, hiệu quả của những biện pháp này vẫn còn hạn chế trước xu hướng sống độc thân và tâm lý e ngại gánh nặng nuôi con trong môi trường sống đắt đỏ như Singapore.

Già hóa dân số không chỉ là một thách thức về y tế và tài chính mà còn là vấn đề ảnh hưởng đến cấu trúc xã hội, năng suất lao động và khả năng duy trì sức cạnh tranh kinh tế quốc gia. Khi tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh, nhu cầu chăm sóc y tế, hỗ trợ xã hội và xây dựng môi trường sống phù hợp với người già trở thành các ưu tiên hàng đầu.

Singapore từng được xem là hình mẫu về quy hoạch dân số và phát triển đô thị trong khu vực. Tuy nhiên, trước tốc độ già hóa dân số nhanh và tỷ lệ sinh thấp kéo dài, quốc đảo này đang đối mặt với một bài toán khó: làm sao để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững trong khi lực lượng lao động suy giảm và áp lực an sinh tăng mạnh.

Theo dự báo của NPTD, đến năm 2030, khoảng 24% dân số Singapore sẽ ở độ tuổi từ 65 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc cứ bốn người dân thì sẽ có một người già. Để giữ được chất lượng sống và ổn định xã hội, Singapore cần sớm có những chính sách quyết liệt hơn, không chỉ để hỗ trợ người cao tuổi, mà còn để tạo môi trường thuận lợi cho thế hệ trẻ xây dựng gia đình và sinh con.