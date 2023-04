Singapore trì hoãn mở rộng mô hình nghỉ dưỡng cờ bạc

Hai khu nghỉ dưỡng tích hợp ở Singapore đang phải đối mặt với sự chậm trễ lên đến bốn năm trong các dự án mở rộng của họ, điều này đã buộc họ phải đẩy lùi các chiến lược tăng trưởng trung hạn của mình.

Singapore đã đồng ý với Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa vào năm 2019 về việc mở rộng trị giá 9 tỷ SGD (6,77 tỷ USD) để đầu tư cho các khu nghỉ dưỡng tích hợp, bao gồm cả sòng bạc. Tuy nhiên, chủ sở hữu của Marina Bay Sands, Las Vegas Sands, đã thông báo vào tháng trước rằng họ sẽ đẩy lùi tiến độ dự án một lần nữa, đây là thông báo hoãn lần thứ hai sau lần đầu tiên vào năm ngoái.

Việc xây dựng Marina Bay Sands hiện dự kiến bắt đầu vào tháng 4/2024 và kết thúc vào cùng tháng năm 2028. Công ty có kế hoạch xây dựng một tòa tháp với 1.000 dãy phòng cũng như một nhà thi đấu 15.000 chỗ ngồi.

Mặt khác, Resorts World Sentosa đã bắt đầu cải tạo thủy cung và xây dựng một điểm thu hút mới tại Universal Studios Singapore vào năm ngoái. Tuy nhiên, việc xây dựng một khách sạn mới được lên kế hoạch mở rộng vẫn chưa bắt đầu.

Genting Singapore, đơn vị điều hành Resorts World Sentosa, từng cho biết vào năm 2020 rằng dự án sẽ bị trì hoãn do đại dịch. Công ty, một phần của Tập đoàn Genting của Malaysia, đã không tiết lộ ngày hoàn thành cập nhật. Theo một nhà phân tích người Malaysia, việc hoàn thành đã được dời sang năm 2027 hoặc 2028, từ ngày ban đầu là 2024 đến 2025.

Cả hai khu nghỉ mát đều không tiết lộ công khai lý do của sự chậm trễ mới. Việc xây dựng ở Singapore đã bị đình trệ vào năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của sự bùng phát Covid-19, hậu quả bao gồm tình trạng thiếu lao động nhập cư và gián đoạn chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng.

Lợi nhuận ròng của Genting Singapore năm 2022 là 340 triệu SGD, tăng 86% so với năm trước, mặc dù giai đoạn khó khăn vì Covid-19 đã qua, nhưng lợi nhuận của công ty chỉ phục hồi được một nửa so với mức trước đại dịch do các quy định nghiêm ngặt về du lịch của Trung Quốc, được áp dụng cho đến gần đây.

Việc mở rộng bị trì hoãn có thể có nguy cơ khiến khách du lịch Trung Quốc không quay trở lại Singapore, bên cạnh đó, lạm phát cũng đẩy chi phí vật liệu lên cao, thời gian xây dựng lâu hơn sẽ chỉ làm tăng thêm khó khăn.