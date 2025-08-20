“Sinh Vạn Vật” lập kỷ lục rating năm 2025: Dương Mịch có vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp

Tính đến ngày 19/08/2025, bộ phim truyền hình “Sinh Vạn Vật” chính thức phá kỷ lục rating realtime trên đài CCTV8 với con số vượt ngưỡng 4%, trở thành tác phẩm có rating cao nhất năm nay của kênh truyền hình này. Đây là cột mốc chưa từng có đối với một bộ phim lấy bối cảnh dân quốc trong suốt nhiều năm trở lại đây. Ngoài ra, trên nền tảng iQIYI, “Sinh Vạn Vật” đã đạt mức nhiệt hơn 10.750, đứng thứ hai trong lịch sử nền tảng và tiếp tục tăng nhanh theo từng ngày.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Lưu Luyến Và Đoạn Tuyệt” của nhà văn Triệu Đức Phát, lấy bối cảnh nông thôn Lỗ Nam giai đoạn 1927–1947. Câu chuyện xoay quanh Ninh Tú Tú, con gái của đại địa chủ Ninh Học Tường, sống giữa xã hội phong kiến với nhiều bất công, xung đột giai cấp và mâu thuẫn gia đình. Nhân vật Ninh Tú Tú phải đối mặt với áp lực từ người cha nghiêm khắc, đồng thời bị giằng xé giữa hai người đàn ông: Phong “Chân To”, một anh nông dân giàu lòng nhân ái, và Phí Văn Điển, công tử nhà giàu đại diện cho quyền lực và địa vị.

Diễn xuất ấn tượng của Dương Mịch trong "Sinh Vạn Vật". Weibo.

Ngay từ những tập đầu tiên, “Sinh Vạn Vật” đã nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ bối cảnh chân thực, cốt truyện kịch tính và thông điệp xã hội sâu sắc. Bộ phim không chỉ kể câu chuyện tình yêu giữa các nhân vật mà còn phản ánh rõ nét khát vọng đổi đời của tầng lớp nông dân trong xã hội cũ. Các mâu thuẫn giai cấp được thể hiện một cách thuyết phục, khiến người xem vừa đồng cảm, vừa suy ngẫm về hiện thực lịch sử.

Trong tập 20, một cảnh phim đã tạo hiệu ứng đặc biệt khi Ninh Tú Tú đứng ra bảo vệ dân làng trước họng súng, thể hiện hình ảnh người phụ nữ can đảm vượt qua ranh giới sống - chết. Hình tượng này trở thành điểm nhấn không chỉ về mặt nội dung mà còn giúp nâng tầm nhân vật và bộ phim.

Dương Mịch tạo bước ngoặt lớn nhờ vai diễn Ninh Tú Tú

Không thể phủ nhận rằng sự bứt phá mạnh mẽ của “Sinh Vạn Vật” gắn liền với màn hóa thân xuất thần của Dương Mịch trong vai nữ chính. Sau nhiều năm nổi tiếng nhưng thường xuyên bị hoài nghi về năng lực diễn xuất, Dương Mịch lần đầu tiên khiến giới chuyên môn và khán giả đồng loạt công nhận năng lực thật sự của cô.

Từ khóa “Dương Mịch diễn xuất phong thần” nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên các nền tảng xã hội Trung Quốc sau khi tập 20 phát sóng. Trong cảnh quay cao trào, Dương Mịch đã thể hiện trọn vẹn sự chuyển biến tâm lý của nhân vật từ một cô gái yếu đuối đến người phụ nữ kiên cường. Ánh mắt kiên định, giọng nói run rẩy nhưng đầy dứt khoát cùng biểu cảm phức tạp khiến cảnh phim trở nên chân thực và xúc động.

Dù đảm nhận vai một cô gái con nhà giàu, Dương Mịch không hề giữ hình ảnh bóng bẩy. Trong suốt phim, cô để mặt mộc, thậm chí hóa trang cho gầy gò và xấu đi để phù hợp với bối cảnh nhân vật. Cô chấp nhận giảm cân, thay đổi diện mạo và hi sinh hình ảnh quen thuộc để thể hiện được số phận khốn khó của Ninh Tú Tú một cách thuyết phục nhất.





Từ khóa “Dương Mịch diễn xuất phong thần” nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên các nền tảng xã hội Trung Quốc sau khi tập 20 phát sóng. Sina.

Không chỉ diễn xuất, sự kết hợp ăn ý giữa Dương Mịch và bạn diễn Âu Hào (vai Phong “Chân To”) cũng được khán giả đánh giá cao. Những phân cảnh tình cảm giữa hai nhân vật tạo nên sự rung động chân thật, giúp khắc họa rõ hơn mối tình giữa hai tầng lớp trong xã hội cũ. Trong khi đó, nhân vật Phí Văn Điển do Trương Thiên Dương thể hiện cũng mang đến một hình mẫu trái ngược hoàn toàn, góp phần tăng thêm chiều sâu cho cốt truyện.

Chỉ còn 5 ngày phát sóng nữa, “Sinh Vạn Vật” sẽ chính thức khép lại trên đài CCTV8. Tuy thời gian không còn nhiều, nhưng với đà tăng trưởng hiện tại, giới quan sát tin rằng phim sẽ tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục mới, đặc biệt khi đang đứng trước cơ hội trở thành tác phẩm có nhiệt độ nền tảng cao nhất trong lịch sử iQIYI.

Sự thành công của “Sinh Vạn Vật” cũng đánh dấu bước chuyển mình của dòng phim dân quốc trong bối cảnh hiện tại. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố lãng mạn, bộ phim đã mở rộng tầm ảnh hưởng bằng cách phản ánh hiện thực lịch sử, đồng thời xây dựng các nhân vật có chiều sâu. Đặc biệt, vai diễn Ninh Tú Tú có thể xem là một trong những hình tượng nhân vật nữ tiêu biểu nhất trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc năm 2025.

