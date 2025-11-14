Sinh viên một trường đại học ở TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán đến 4 tuần

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) vừa thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến toàn thể sinh viên và học viên.

Sinh viên trường đại học Công Nghiệp TP.HCM được nghỉ tết 3 tuần. Ảnh: Nguyệt Minh

Cụ thể, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) cho biết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của sinh viên trường này sẽ kéo dài 4 tuần.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông HUIT, xác nhận từ đầu năm học nhà trường đã công bố tiến độ đào tạo năm 2025-2026. Sinh viên, học viên sẽ nghỉ từ ngày 9/2 đến 8/3/2026, tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 21 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Cũng tại TP.HCM, một số trường khác cũng đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 với thời gian tương đương.

Theo thông báo mới nhất, sinh viên IUH sẽ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 3 tuần, tổng cộng 21 ngày. Thời gian nghỉ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 9/2/2026 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc vào hết Chủ nhật ngày 1/3/2026 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đối với Tết Dương lịch 2026, sinh viên và học viên của trường sẽ được nghỉ một ngày (1/1/2026).

Lịch nghỉ này được xem là khá dài, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên các tỉnh xa có thêm thời gian về quê sum họp gia đình và chuẩn bị cho năm mới.



Việc các trường đại học công bố sớm lịch nghỉ Tết giúp sinh viên và gia đình chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân, mua vé tàu xe, máy bay và chuẩn bị cho kỳ nghỉ lớn nhất trong năm.