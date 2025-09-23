Ngày 23/9, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin, các đội, trạm thuộc Phòng đã xử lý nhiều học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông trên địa bàn.

Chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe máy

Qua công tác thống kê, đánh giá hành vi vi phạm cho thấy trong tổng số trường hợp học sinh, sinh viên bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, có hơn 45% trường hợp chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy.

Một trường hợp là học sinh bị Đội CSGT Hàng Xanh xử lý trên đường Thống Nhất. Ảnh: Đăng Khôi.

Hơn 25% chạy quá tốc độ quy định, hơn 12% điều khiển xe hoặc chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, hơn 11% đi không đúng phần đường, làn đường quy định, hơn 8% không có giấy phép lái xe… một số ít trường hợp HSSV của các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX, Cao đẳng, Đại học,… vẫn có hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến TTATGT trên địa bàn Thành phố.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, nhiều trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông được kể đến như trường Đại học Văn Hiến, THPT Trần Cao Vân-cơ sở 1, Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM…

Đội CSGT Hàng Xanh kiểm tra một bãi xe của trường học. Ảnh: Đăng Khôi.

Đặc biệt, đã có nhiều trường hợp vi phạm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng trong thời gian qua như: Chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều, đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; cá biệt có trường hợp điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn,…

Đáng chú ‎ý ,là nhiều trường hợp sinh viên leo qua dãy phân cách để bắt xe buýt về nhà hoặc đến trường rất nguy hiểm, dễ xảy ra TNGT…

Nhiều trường hợp tai nạn liên quan đến học sinh, sinh viên

Một số trường hợp vi phạm đã gây ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông, nguyên nhân chủ yếu là do các em chủ quan, lơ là, thiếu kinh nghiệm và khả năng phán đoán tình huống chậm, không chú ý trong việc quan sát nắm tình hình giao thông dẫn đến giật mình khiến tay lái không vững, tự té ngã.

Điển hình như: Hơn 11h ngày 15/12/2024, em C.N.T (SN 2004, là sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải) điều khiển xe môtô biển số 49E2-037XX lưu thông trên đường Tô Ký hướng từ Nguyễn Ảnh Thủ về cầu vượt Quang Trung.

Khi đến địa điểm tại trước số 479B đường Tô Ký thì tự trượt ngã, xe mô tô trượt về trước, người ngã nghiêng sang trái va chạm vào xe ô tô tải BS 50H-14xxx do N.H.D điều khiển lưu thông bên trái cùng chiều.

Cùng lúc này, xe máy biển số 50Y1-942XX do N.T.P (SN 2003, là sinh viên trường Đại học FPT) điều khiển đang lưu thông phía sau cùng chiều xe ô tô tải biển số 50H-143XX đã phanh gấp dẫn đến tự trượt ngã (không va chạm vào người và phương tiện khác).

Lúc 2h10 ngày 13/2/2025, xe máy do anh B.T.N (SN 2002), sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng điều khiển đã tự té ngã trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung.

Thời gian tới, nhằm duy trì những kết quả đạt được trong cao điểm, lực lượng CSGT Công an TPHCM sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT cho lứa tuổi học sinh, tập trung chú trọng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT liên quan đến học sinh, sinh viên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, người tham gia giao thông.

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ tăng cường phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức các đoàn kiểm tra tại các trường học, cơ sở giáo dục; tiếp tục vận động ban giám hiệu nhà trường tổ chức ký cam kết về việc chấp hành quy định về đảm bảo TTATGT.

Đồng thời, đề nghị nhà trường phối hợp xử lý HSSV vi phạm TTATGT khi có thông báo của lực lượng CSGT và ký cam kết không nhận trông, giữ xe trên 50 phân khối cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.