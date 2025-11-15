Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa quyết tâm đưa Chính sách vào cuộc sống.

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Trong thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa đã phối hợp các sở, ngành liên quan, địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa đã thể hiện sự quyết tâm cao độ trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG), với mục tiêu cốt lõi là đưa chính sách đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.
Công tác này không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản pháp luật, mà còn là một chiến lược truyền thông đa chiều và sâu rộng. Sở đã chủ động đổi mới phương thức, sử dụng linh hoạt các kênh thông tin từ truyền thống đến hiện đại để tiếp cận mọi đối tượng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các tín đồ tôn giáo tại vùng sâu, vùng xa.
Mục tiêu là giúp người dân hiểu rõ, nắm vững những quyền lợi, cơ hội và trách nhiệm của mình khi tham gia Chương trình MTQG. Từ đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững trong cộng đồng. Việc tuyên truyền thành công sẽ là chìa khóa để biến các mục tiêu lớn của Chính phủ thành những kết quả cụ thể, cải thiện chất lượng sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tỉnh Khánh Hòa (sau hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa) có diện tích 8.555 km2 ; khoảng 2,2 triệu dân; có 64 xã, phường và 1 đặc khu; có 36 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, với trên 293 nghìn người (chiếm 13,15% dân số toàn tỉnh); trong đó, dân tộc Raglai nhiều nhất với 153.791 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,8%, dân tộc Chăm với 106.222 khẩu, chiếm 4,75%, dân tộc K’Ho 9.950 khẩu, chiếm tỷ lệ 0,5%; các dân tộc khác chiếm 1,1% so với dân số toàn tỉnh.
"Trên thực tế, hai quốc gia đã thành công trong việc triển khai các dự án thủy sản tại Venezuela. Đã có nhiều chuyên gia, kỹ thuật viên, công nhân từ Việt Nam sang Venezuela thực hiện các dự án nông nghiệp và thủy sản", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nói với Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juáre, ngày 13/5/2025 tại Hà Nội.