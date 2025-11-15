Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa quyết tâm đưa Chính sách vào cuộc sống.

Trong thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa đã phối hợp các sở, ngành liên quan, địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa đã thể hiện sự quyết tâm cao độ trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG), với mục tiêu cốt lõi là đưa chính sách đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.

Khi những chính sách đi vào cuộc sống sẽ tạo công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc có công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập.

Công tác này không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản pháp luật, mà còn là một chiến lược truyền thông đa chiều và sâu rộng. Sở đã chủ động đổi mới phương thức, sử dụng linh hoạt các kênh thông tin từ truyền thống đến hiện đại để tiếp cận mọi đối tượng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các tín đồ tôn giáo tại vùng sâu, vùng xa.

Mục tiêu là giúp người dân hiểu rõ, nắm vững những quyền lợi, cơ hội và trách nhiệm của mình khi tham gia Chương trình MTQG. Từ đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững trong cộng đồng. Việc tuyên truyền thành công sẽ là chìa khóa để biến các mục tiêu lớn của Chính phủ thành những kết quả cụ thể, cải thiện chất lượng sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa đã phối hợp các sở, ngành liên quan, địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia và quyết tâm đưa chính sách vào cuộc sống.

Tỉnh Khánh Hòa (sau hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa) có diện tích 8.555 km2 ; khoảng 2,2 triệu dân; có 64 xã, phường và 1 đặc khu; có 36 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, với trên 293 nghìn người (chiếm 13,15% dân số toàn tỉnh); trong đó, dân tộc Raglai nhiều nhất với 153.791 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,8%, dân tộc Chăm với 106.222 khẩu, chiếm 4,75%, dân tộc K’Ho 9.950 khẩu, chiếm tỷ lệ 0,5%; các dân tộc khác chiếm 1,1% so với dân số toàn tỉnh.





