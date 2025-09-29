Chủ đề nóng

Sở GDĐT tỉnh Cà Mau “tuýt còi” Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái

Hoàng Hạnh Thứ hai, ngày 29/09/2025 14:36 GMT+7
Sở GDĐT tỉnh Cà Mau vừa có công văn hỏa tốc số 4244/SGDĐT-TCCB về chấn chỉnh việc rà soát, sắp xếp giáo viên tại Trường THPT Nguyễn Việt Khái, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.
Theo nội dung công văn: Ngày 23/9, Sở GDĐT tỉnh Cà Mau nhận được phản ánh về việc Trường THPT Nguyễn Việt Khái tổ chức họp xét sắp xếp thừa, thiếu cục bộ giáo viên chưa phù hợp theo tinh thần chỉ đạo của Sở GDĐT (tại công văn số 3996/SGDĐT-TCCB ngày 16/9).

Việc này làm ảnh hưởng đến tâm lý, gây hoang mang đối với một số giáo viên thuộc diện sắp xếp, tạo dư luận không tốt trong tập thể nhà trường…

Theo đó, Sở GDĐT tỉnh Cà Mau đề nghị ông Đoàn Ngọc Bé - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường quán triệt chủ trương việc sắp xếp thừa, thiếu cục bộ giáo viên tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong tập thể đơn vị.

Trường THPT Nguyễn Việt Khái - nơi ông Đoàn Ngọc Bé làm hiệu trưởng đang bị nhiều giáo viên phản ứng vì cho rằng không thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Cà Mau, tại công văn số 3996. Ảnh: An An

Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp giáo viên phải đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp quy định; không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy của nhà trường. Đồng thời phải xem xét hoàn cảnh cụ thể của từng giáo viên thuộc diện sắp xếp; khuyến khích những giáo viên tự nguyện chuyển sang trường thiếu.

Sở GDĐT tỉnh Cà Mau yêu cầu, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái phải báo cáo kết quả, hồ sơ có liên quan về Sở này xem xét, giải quyết chậm nhất đến cuối tháng 9.

Trước đó, Sở GDĐT tỉnh Cà Mau có công văn số 3996/SGDĐT-TCCB về việc triển khai thực hiện sắp xếp thừa, thiếu cục bộ giáo viên năm  học 2025 - 2026 gửi đến UBND các xã, phường và các đơn vị trường học trực thuộc với nội dung:

Để đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện rà soát, sắp xếp thừa, thiếu cục bộ giáo viên tại các cơ sở giáo dục năm học 2025 - 2026, Sở GDĐT tỉnh Cà Mau định hướng, hướng dẫn nguyên tắc thực hiện việc rà soát, sắp xếp rất cụ thể.

Theo đó, phải đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù của từng cơ sở giáo dục khi thực hiện sắp xếp; việc xác định thừa, thiếu giáo viên phải căn cứ nhu cầu thực tế đội ngũ, định mức biên chế theo quy định của Bộ GDĐT, cơ cấu môn học của từng cấp học theo quy định. Đặc biệt là việc sắp xếp giáo viên phải đúng chuyên môn đào tạo và phù hợp vị trí việc làm còn thiếu…

Tuy nhiên, khi Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Việt Khái thực hiện việc rà soát sắp xếp thừa, thiếu cục bộ giáo viên, nhiều giáo viên đang công tác giảng dạy tại trường này đồng loạt phản ứng, cho rằng ông Đoàn Ngọc Bé - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái đã không thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Cà Mau, tại công văn số 3996/SGDĐT-TCCB. Cá biệt, có giáo viên còn phải nhập viện điều trị vì ngất xỉu.

Để làm rõ phản ánh của giáo viên, PV Dân Việt đã liên hệ làm việc với ông Đoàn Ngọc Bé - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái nhiều lần, nhưng không gặp được vì ông này liên tục cáo bận.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Cà Mau cho biết, trong tuần, ông sẽ trực tiếp làm việc với nhà trường, đồng thời sẽ chấn chỉnh lại việc này. Theo ông Nguyên, việc sắp xếp phải làm dân chủ và đúng nguyên tắc.

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

5

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị