Tai nạn giao thông dịp Tết ở Long An tăng cao, vì sao?

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) Long An, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25/1 đến 1/2) , toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, tăng 3 vụ so cùng kỳ. Trong đó có 9 người chết, tăng 800% so với cùng kỳ năm 2024, thiệt hại tài sản ước tính gần 50 triệu đồng.



Tai nạn giao thông nghiêm trọng quốc lộ N2 đi quan huyện Bến Lức làm vợ chồng tử vong. Ảnh: Thiên Long

Tai nạn giao thông gây tử vong phần lớn tập trung ở một số quốc lộ, như quốc lộ 2, quốc lộ 1, quốc lộ 62 đi qua các huyện, như Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, huyện Bến Lức, Đức Hòa và thị xã Kiến Tường.

Tai nạn giao thông trên quốc lộ N2 đoạn đi qua huyện Bến Lức làm 1 phụ nữ tử vong tại chỗ. Ảnh: Thiên Long

Long An năm nay có tỷ lệ người chết do TNGT thuộc diện cao so với nhiều tỉnh trong cả nước.



Tai nạn giao thông thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành giữa 3 xe máy làm 3 người bị thương đưa đi cấp cứu. Ảnh: Thiên Long

Giám đốc sở Giao thông vận tải kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT Long An Đặng Hoàng Tuấn cho biết, dịp Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô ổn định, các đơn vị và phương tiện vận tải hành khách đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Toàn tỉnh không xảy ra sự cố mất ATGT từ hệ thống cầu, đường.



Trước Tết các ngành chức năng, UBND huyện, thị xã, TP. Tân An triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm ATGT.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu nghỉ Tết, nhu cầu người dân di chuyển về quê ăn tết tăng đột biến, lưu lượng phương tiện cá nhân, chủ yếu là xe gắn máy nhiều nên trong nhiều thời điểm xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Quốc lộ N2 gần kẹt cứng, đoạn quốc lộ 1 qua huyện Bến Lức ùn ứ cục bộ kéo dài. Người điều khiển xe máy không nhường đường, vượt lấn tuyến chính là nguyên nhân xảy ra TNGT.

Tai nạn làm chết người không chỉ ở QL 1, QL N2 mà còn tập trung một số huyện trọng điểm tiếp giáp với tỉnh khác.