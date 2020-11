So sánh KIA Soluto và Hyundai Accent - kẻ cân sức, người cân tài

Hai mẫu xe hạng B đang được nhiều khách hàng quan tâm chính là KIA Soluto và Hyundai Accent. Cả hai mẫu xe đều hướng đến đối tượng khách hàng sử dụng xe lần đầu. Cũng như những cơ sở kinh doanh phục vụ mục đích vận tải trong cá thành thị lớn và những hành trình không quá xa.

Thiết kế ngoại và nội thất

Kia Soluto gây thương nhớ với cụm lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia kết hợp với đường viền mạ crom nối với hai đèn pha, tạo sự tinh tế và thanh thoát cho phần đầu xe. Cụm đèn pha bầu bĩnh sử dụng bóng halogen, đèn định vị dạng LED là trang bị tiêu chuẩn cho 2 phiên bản Deluxe. Đèn sương mù là loại Projector, đặt nằm ngay trên cản trước.

Hyundai Accent sử dụng lưới tản nhiệt hình thác nước, đèn pha Projector, hỗ trợ chiếu góc SBL và đèn định vị ban ngày dạng LED. Cụm đèn sương mù dạng tròn với đường crom. Đây là những chi tiết khiến nhiều người cho rằng Hyundai Accent có một “gương mặt” hiện đại, thời trang hơn so với Kia Soluto.

Phần thân xe Kia Soluto xuất hiện những đường gân dập nổi, kéo dài từ vòm bánh trước đến cụm đèn hậu phía sau. Bộ mâm 14 inch đi kèm lốp rộng là trang bị tiêu chuẩn của 3 phiên bản, tuy nhiên 2 phiên bản Deluxe có bộ mâm bắt mắt hơn, sơn 2 tông màu. Tay nắm cửa mạ crom và gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ dạng LED.

Hyundai Accent cũng làm “duyên” với những đường gân dập nổi. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ cùng viền cửa mạ crom tạo đẳng cấp riêng cho mẫu xe Hàn. Mẫu xe này sử dụng mâm 15 inch cho bản cấp thấp và 16 inch cho bản cao cấp, giúp tôn lên chất thể thao, mạnh mẽ.

KIA Soluto AT Deluxe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.710 x 1.460 (mm), trong khi Hyundai Accent 1.4 AT nhỉnh hơn với thông số lần lượt là 4.440 x 1.729 x 1.460 (mm). Ngoài ra , trục cơ sở của KIA Soluto đạt 2.570mm khiến không gian nội thất bên trong cũng sẽ bị hẹp hơn so với Accent với 2.600mm. Nhưng nhờ cách bố trí thông minh và khá đơn giản, cộng với các chi tiết nhỏ mà mang lại tính thực dụng cao nên mẫu xe hạng B này vẫn có thể đảm bảo được sự thoải mái cũng như thuận tiện cho hành khách.

Ngoài ra, hệ thống nút chỉnh gương được đưa vào cụm điều khiển trung tâm để tạo điểm nhấn lạ mắt, đồng thời tạo điều kiện cho cả người lái lẫn hành khách đều có thể điều chỉnh được dễ dàng hơn. Cửa gió điều hòa trên xe ngoài ra cũng được bố trí ở hai bên và cho phép xoay tới 360 độ.

Với kích thước khá rộng ở hàng ghế ngồi sau của Soluto, cộng thêm góc nghiêng vừa phải nên đảm bảo được sự thoải mái cho hành khách có chiều cao trung bình từ 1m65. Khoang hành lý cũng là một điểm cộng khi dung tích đạt tới con số 475 lít, trong khi Hyundai Accent là 387 lít

Các hành khách sẽ được trải nghiệm một không gian nội thất rộng rãi hơn khi ở trên Accent, hơn nữa các hàng ghế đều có khả năng điều chỉnh nên dễ dàng tìm được tư thế thoải mái và phù hợp nhất. Bên cạnh đó, hàng ghế sau cũng có thể gấp gọn lại theo tỉ lệ 60:40 để mở rộng thêm không gian chứa đồ.

Tiện nghi – Giải trí

Hai dòng xe này tuy nhiên lại có điểm tương đồng về trang bị tiện nghi và giải trí khi sử dụng hệ thống điều hòa chỉnh cơ, màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa, vô lăng bọc da tích hợp các nút bấm điều khiển âm thanh. Hơn thế, đều không có bệ tỳ tay ở hàng ghế sau trên cả 2 xe khiến cho người sử dụng sẽ có phần mệt mỏi và bất tiện, đặc biệt trên những chuyến đi dài.

Mặt khác, ghế ngồi trên KIA Soluto được bọc da sang trọng hơn còn Accent là bọc nỉ cho cảm giác rẻ tiền và rất dễ bị bám bẩn. Phiên bản Accent 1.4 AT Đặc biệt mới được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, tuy nhiên mức giá của phiên bản này cao hơn khá nhiều nếu đặt cạnh KIA Soluto AT Deluxe.

Tuy nhiên, điểm nổi bật của Accent 1.4 AT chính là cửa gió cho hàng ghế sau còn Soluto thì không, dù cả hai đều có hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Ngoài ra, mẫu xe do Hyundai Thành Công lắp ráp cũng tỏ ra lợi thế hơn khi được trang bị thêm những tính năng mà Soluto còn thiếu sót, đó chính là hệ thống khởi động bằng nút bấm và định vị dẫn đường phiên bản Việt.

Trang bị động cơ và hệ thống an toàn.

Kia Soluto 2019 được trang bị khối động cơ xăng Kappa, dung tích 1.4L, cho công suất tối đa 94 mã lực tại tốc độ tua máy 6.000 vòng/phút và momen xoắn tối đa 123 Nm tại tốc độ tua máy 4.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp tùy phiên bản. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, việc tối ưu hóa thiết kế động lực học giúp Kia Soluto hạ thấp hệ số cản gió ở mức tối đa, giúp xe tăng tốc nhanh, vận hành ổn định và giúp xe tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai Accent 2019 được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.4L MPi, cho công suất tối đa 100 mã lực tại tốc độ tua máy 6.000 vòng/phút và momen xoắn tối đa 132 Nm tại tốc độ tua máy 4.000 vòng/phút, kết hợp hệ dẫn động cầu trước và hộp số AT/MT 6 cấp, tùy từng phiên bản. Ngoài ra, Hyundai còn ứng dụng công nghệ thép cường lực AHSS để chế tạo thân xe, cải thiện hệ thống khung gầm nhằm giảm trọng lượng và giúp xe vận hành hiệu quả hơn, mang lại cảm giác lái mượt mà hơn.

Đây chính là điểm yếu của Soluto AT Deluxe khi đặt cạnh Accent 1.4 AT. Mặc dù, đây là bản cao cấp nhất của Soluto nhưng xe thì lại chỉ có một số tính năng cơ bản như ABS/EBD, camera lùi, cảm biến lùi, 02 túi khí. Trong khi đó, Accent lại nằm ở chiều ngược lại khi sở hữu một danh sách những trang bị tốt và cực kì an toàn giúp cho hành khách cảm thấy an tâm và có được sự thuận tiện cho các lái xe. Do đó, đối với Soluto thì ngoài các tính năng an toàn có mặt thì xe còn có thêm cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Giá bán

Cả hai mẫu sedan hạng B này đều có nguồn gốc từ Hàn Quốc nhưng lại được lắp ráp trong nước và phân phối với giá bán như sau: dòng xe Hyundai Accent 1.4 AT có giá bán 499 triệu đồng và KIA Soluto AT Deluxe 455 triệu đồng. Trước mắt, Soluto đang chiếm ưu thế với mức chênh lệch thấp hơn 44 triệu đồng, một khoản chênh lệch khá đáng để cân nhắc nếu điều kiện tài chính của bạn không được đủng đỉnh cho lắm

Kết luận

Mức chênh lệch 44 triệu đồng giữa hai dòng xe này hoàn toàn hợp lý. Và chất lượng mà Accent đem lại cho khách hàng rõ ràng là tốt hơn, với những trang bị tiện nghi và an toàn hơn. Nếu có khả năng tài chính hoặc có thể xoay thêm từ nhiều nguồn thì người mua vẫn nên ưu tiên chọn Accent để phục vụ cho nhu cầu gia đình lâu dài. Tuy nhiên, nếu số tiền khó mà xoay được thêm và nhu cầu sử dụng nhẹ nhàng như có cái để che mưa che nắng, phục vụ cơ bản cho mục đích sử dụng hàng ngày thì Soluto dĩ nhiên sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn.