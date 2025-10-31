Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn

Ca sĩ Jack và đơn vị tổ chức chương trình bị xử phạt

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) về việc biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thông tin tới báo chí trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 16/10/2025, chương trình “Tuổi thơ dưới ánh trăng" (Moonlit Childhood) do Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East tổ chức đã diễn ra vào lúc 19h tại sân khấu Cung Xuân, phường Bạch Mai, TP.Hà Nội.

Hình ảnh ca sĩ Jack biểu diễn trong đêm nhạc hôm 16/10 tại Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Trong chương trình này, ca sĩ Jack đã biểu diễn một tiết mục với sự minh họa vũ đoàn, bài hát do chính Jack sáng tác và chưa được đặt tên. Clip ghi lại phần biểu diễn này sau khi được tung lên mạng xã hội đã gây nên làn sóng phẫn nộ. Phần lớn công chúng đều bày tỏ thái độ gay gắt đối với những ca từ phản cảm, dung tục của ca khúc.

Trước sự việc này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 20/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị đơn vị tổ chức chương trình mời Jack biểu diễn lên báo cáo về sự việc.

Ngày 21/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an TP.Hà Nội, UBND phường Bạch Mai làm việc với đơn vị tổ chức để xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Kết quả xác minh cho thấy, đơn vị tổ chức đã đưa vào chương trình 1 bài hát không có trong danh mục được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận. Trong bài hát có một số ca từ được phản ánh là không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật.

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đã thừa nhận sai phạm, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới.

Căn cứ quy định của pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục mời ca sĩ Jack làm việc tại Sở vào ngày 27/10.

Chiều ngày 29/10, đại diện được ủy quyền của ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) là bà Trần Thị Cẩm Loan đã tới làm việc theo giấy mời (lần 2) của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Cẩm Loan cho biết bà và ca sĩ Jack đã nhận thức rõ ràng, sâu sắc được vi phạm khi biểu diễn bài hát có nội dung ca từ không phù hợp, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.

Bà Trần Thị Cẩm Loan cam kết ca sĩ Jack sẽ không bao giờ tái phạm, đồng thời mong muốn được các cơ quan tạo điều kiện để có cơ hội sửa sai và tiếp tục quá trình hoạt động biểu diễn, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thông tin tới báo chí trong thời gian tới.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn Thành phố đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mong muốn và kêu gọi các nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật một cách văn minh, sáng tạo và nhân văn, với mong muốn Hà Nội sẽ là điểm đến của nghệ thuật, là thành phố sáng tạo và trung tâm tổ chức các sự kiện tiêu biểu của Việt Nam và khu vực châu Á.