Sở VH&TT TP.HCM làm việc với rapper MCK về album bị cho phản cảm

Theo đó, gần đây rapper MCK phát hành album mang tên HVL gồm 30 ca khúc. Dự án vươn lên top đầu các bảng xếp hạng nhạc số, thu hút hàng trăm triệu lượt xem - nghe.

Hình ảnh album gây tranh cãi của MCK. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng phát hành, album vấp phải tranh cãi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng các sản phẩm này xuất hiện nhiều ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ được cho là liên quan đến chất kích thích.

Dù ê-kíp đã gắn cảnh báo “Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức” trước mỗi MV, các sản phẩm vẫn được phát hành trên những nền tảng miễn phí như YouTube, TikTok dễ tiếp cận đông đảo công chúng, trong đó có người chưa thành niên.

Theo đó, đại diện của Sở VH&TT TP.HCM cho biết quan điểm Sở là luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân và quyền sáng tạo nghệ thuật cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đối với những ý kiến phản ánh liên quan đến nội dung MV của Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK), phía Sở đã nắm vụ việc liên quan.

Về căn cứ pháp lý, Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

"Ngày 28/7, Sở VH&TT TP.HCM đã mời ông Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK) đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Hiện Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn", Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - phó trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở VH&TT TP.HCM cho hay.

Cũng theo bà Hằng, sau khi hoàn tất việc xem xét, có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí và công chúng.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mời rapper MCK lên làm việc hôm 28/7. Ảnh: FBNV

MCK (Nghiêm Hoàng Long) sinh năm 1999, là thí sinh Rap Việt mùa đầu, thuộc đội Karik. Anh được đánh giá cao trong giới rap vì có cách chuyển đổi flow (nhịp) lôi cuốn khi trình diễn. Nghệ sĩ có các ca khúc nổi tiếng như Chìm sâu, Giàu vì bạn, sang vì vợ, Đánh đổi...

Vào ngày 17/6 vừa qua, nam rapper phát hành album HVL. Trước đó nam rapper chỉ hé lộ tên dự án mà không công bố ngày ra mắt cụ thể. Album nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng nhạc số. Theo Spotify, HVL đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Top Albums Debut Global giai đoạn 19 đến 21/6.

Sau 5 ngày phát hành, 30 ca khúc trong album thu về hơn 27 triệu lượt xem trên YouTube. Trong đó Nếu như ta chẳng còn dẫn đầu với hơn 3,1 triệu lượt xem, Nguyễn Văn Mười đạt hơn 1,9 triệu lượt xem, còn Xa xôi và Baby đều vượt mốc 1 triệu lượt xem.

Nhiều ca khúc cũng xuất hiện trên YouTube Music Charts tại Việt Nam, Singapore và Úc.