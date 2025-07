Sở Y tế TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, “cò mồi” khám chữa bệnh là những đối tượng, có thể trong hoặc ngoài cơ sở khám chữa bệnh, hoạt động môi giới, lôi kéo, dẫn dắt người bệnh đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo thỏa thuận hoặc vụ lợi cá nhân.

Tình trạng này không chỉ gây mất an ninh, trật tự trong khuôn viên bệnh viện mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi, chất lượng dịch vụ và niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá nhiều phòng khám tư nhân có hành vi lừa gạt khách hàng. Ảnh: CAĐN

"Để tăng cường công tác quản lý khám, chữa bệnh, đảm bảo môi trường khám chữa bệnh văn minh, minh bạch, không để xảy ra tình trạng tiêu cực gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế, Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rà soát, đánh giá, báo cáo thực trạng có hay không tình trạng “cò mồi” khám chữa bệnh, môi giới bệnh nhân tại đơn vị và khu vực xung quanh đơn vị. Báo cáo cần nêu rõ các tình trạng đang diễn ra tại đơn vị, hình thức đối tượng bên ngoài hoặc nhân viên đơn vị cấu kết, móc nối với đối tượng bên ngoài, biện pháp xử lý.

Tăng cường thực hiện nghiêm túc các giải pháp quản lý, giám sát nội bộ, bố trí nhân sự trực giám sát, theo dõi qua hệ thống camera an ninh; chỉ đạo, quán triệt cán bộ, viên chức, người lao động, lực lượng bảo vệ tăng cường cảnh giác, theo dõi; kịp thời phát hiện các hành vi “cò mồi” khám chữa bệnh trong và ngoài đơn vị, báo cáo, xử lý, cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các hành vi tiêu cực", Sở Y tế Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.Đà Nẵng còn yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động và người bệnh, người nhà người bệnh về các hành vi sai phạm liên quan đến “cò” bệnh viện, “cò mồi” khám chữa bệnh, các quy định pháp luật hiện hành, qua đó nâng cao nhận thức và thái độ ứng xử đúng mực trong quá trình cung ứng dịch vụ y tế.

Mới đây, qua thời gian điều tra, xác minh Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã triệt phá nhanh ra nhóm “bác sĩ giả” và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là Quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm của phòng khám.

Các đối tượng bị khởi tố gồm, Trương Thị Hạ Liên (SN 1976, trú Hải Phòng, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985, trú Hà Nội), Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980, trú Hà Nội), Lê Thị Nhung (SN 1992, trú Thanh Hóa), Trương Thị Kim Lụa (SN 1995, trú Đà Nẵng), Võ Thành Trung (SN 1993, trú Đà Nẵng) và Bùi Thị Thuận (SN 1994, trú Đà Nẵng).

Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng với ngành nghề kinh doanh, Phòng khám đa khoa chuyên tiếp nhận bệnh cắt bao quy đầu, yếu sinh lý, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai,…

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã phát hiện Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị, đồng thời cũng tuyển dụng số nhân viên ngoài không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định, thậm chí có đối tượng chưa học hết lớp 12 giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân và hình thành một nhóm “bác sĩ giả” hoạt động tinh vi trong một phòng khám tư nhân với tổ chức bài bản.