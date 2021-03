Sôi động Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu trên VTVcab

55 đội bóng thành viên của UEFA được chia thành 10 bảng đấu. Có 5 bảng gồm 6 đội và 5 bảng 5 đội. Các đội tuyển trong bảng đá vòng tròn 2 lượt, chọn ra 10 đội đứng đầu giành vé trực tiếp đến Qatar và 10 đội nhì bảng sẽ tranh vé vào vòng play-off gồm 12 đội (2 đội còn lại được xác định thông qua kết quả Nations League 2020/2021).

Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan (0h00 - 25/3, Bóng đá TV): 3 điểm đầu tiên

Ở lượt trận đấu tiên, những "cơn lốc màu da cam" có chuyến làm khách tại Olympic Atatürk của Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Frank de Boer, Hà Lan đã dần tìm lại sự ổn định của mình với 5 trận bất bại liên tiếp.

Tuy nhiên, họ cũng không được phép xem thường Thổ Nhĩ Kỳ bởi đội bóng này sở hữu một lối chơi khá khó chịu cùng những cầu thủ chất lượng như Hakan Calhanoğlu (AC Milan), Caglar Syouncu (Leicester City). Khó khăn là điều đã được dự đoán, nhưng với đẳng cấp của mình, Hà Lan sẽ biết cách để giành chiến thắng.

Pháp vs Ukraine (2h45 - 25/3, Bóng đá TV): Đôi công hấp dẫn

Nhà ĐKVĐ Pháp sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương trước đội bóng của HLV Shevchenko, ĐT Ukraine. So với những cái tên khác trong bảng đấu, đội bóng đến từ Đông Âu chính là đối thủ đáng gờm nhất của những chú "gà trống Gaulois" ở bảng D. Trong đội hình Pháp sở hữu những tài năng xuất sắc bậc nhất châu Âu như Mbappe, Martial, Griezmann, Pogba. Do đó, chiến thắng trong trận đấu này là nhiệm vụ bắt buộc với các học trò của HLV Didier Deschamp.

Bỉ vs Xứ Wales (2h45 - 25/3, Thể thao Tin tức HD): Liệu có bất ngờ?

ĐT Bỉ đang sở hữu lứa cầu thủ có thể coi là tài năng nhất lịch sử, người hâm mộ trông đợi xem "Quỷ đỏ" có thể làm nên điều gì đó đặc biệt sau tấm HCĐ tại World Cup 2018. Trong 4 lần gần nhất gặp nhau, xứ Wales dù bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn đang giữ thành tích bất bại trước ĐT Bỉ với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Điều này khiến không ít CĐV của ĐT Bỉ cảm thấy thất vọng và mong muốn điều đó sẽ chấm dứt ở lần chạm mặt thứ 5 giữa 2 đội bóng.

Lịch thi đấu lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

00:00 25/03 Bảng E: Estonia vs Cộng hòa Séc - Bóng đá TV

00:00 25/03 Bảng G: Thổ Nhĩ Kỳ vs Hà Lan - Bóng đá TV

02:45 25/03 Bảng D: Pháp vs Ukraine - Bóng đá TV

02:45 25/03 Bảng E: Bỉ vs Xứ Wales - Thể thao Tin tức HD

02:45 25/03 Bảng A: Bồ Đào Nha vs Azerbaijan - Thể thao TV HD

02:45 25/03 Bảng H: Slovenia vs Croatia - On Sports

12:45 25/03 Bảng G: Gibraltar vs Na Uy (PL) - Bóng đá TV

15:00 25/03 Bảng A: Serbia vs Cộng hòa Ai-len (PL) - Bóng đá TV

00:00 26/03 Bảng C: Bulgaria vs Thụy Sĩ - Bóng đá TV

00:00 26/03 Bảng F: Israel vs Đan Mạch - Thể thao Tin tức HD

02:45 26/03 Bảng B: Tây Ban Nha vs Hy Lạp - Thể thao Tin tức HD

02:45 26/03 Bảng J: Đức vs Iceland - Bóng đá TV

02:45 26/03 Bảng C: Italia vs Bắc Ai-len - On Sports

02:45 26/03 Bảng I: Anh vs San Marino - Thể thao TV HD

08:45 26/03 Bảng F: Scotland vs Áo (PL) - Bóng đá TV

12:45 26/03 Bảng B: Thụy Điển vs Gruzia (PL) - Bóng đá TV

21:00 27/03 Bảng G: Montenegro vs Gibraltar - On Sports

21:00 27/03 Bảng H: Nga vs Slovenia - Bóng đá TV

00:00 28/03 Bảng H: Croatia vs Đảo Síp - Thể thao TIn tức HD

00:00 28/03 Bảng G: Hà Lan vs Latvia - Bóng đá TV

00:00 28/03 Bảng E: Belarus vs Estonia - On Sports

00:00 28/03 Bảng G: Na Uy vs Thổ Nhĩ Kỳ - Thể thao TV HD

02:45 28/03 Bảng E: Cộng hòa Séc vs Bỉ - Thể thao TV HD

02:45 28/03 Bảng A: Serbia vs Bồ Đào Nha - Bóng đá TV

02:45 28/03 Bảng H: Slovakia vs Malta - Thể thao Tin tức HD

02:45 28/03 Bảng A: Cộng hòa Ai-len vs Luxembourg - On Sports

08:45 28/03 Giao hữu: Xứ Wales vs Mexico (PL) - Bóng đá TV

20:00 28/03 Bảng D: Kazakhstan vs Pháp - Thể thao Tin tức HD

21:00 28/03 Giao hữu: Hy Lạp vs Honduras - On Sports

23:00 28/03 Bảng I: Albania vs Anh - Bóng đá TV

23:00 28/03 Bảng F: Đan Mạch vs Moldova - Thể thao Tin tức HD

23:00 28/03 Bảng J: Armenia vs Iceland - On Sports