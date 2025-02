Đối diện thử thách khó, Liverpool có bước hụt?

Nhận định Aston Villa vs Liverpool (2h30 ngày 20/2):

Sau 25 vòng đấu, Liverpool vẫn đang đứng vững ở ngôi đầu bảng với 60 điểm. Nhiều hơn đội nhì bảng Arsenal 7 điểm, Liverpool chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch và họ đang có cơ hội tạo sức ép lớn về Pháo thủ nếu họ đánh bại Aston Villa.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Liverpool không thực sự ấn tượng. Cụ thể, ở 6 trận vừa qua, Liverpool chỉ thắng 3 trận. Cuối tuần trước, khi gặp đối thủ yếu Wolves, dù chơi trên sân nhà, Liverpool cũng rất vất vả mới giành chiến thắng sít sao 2-1.

Liverpool sẽ gặp thử thách khó khi phải làm khách trước Aston Villa. Ảnh: WhoScored

So với giai đoạn đầu mùa giải, Liverpool giờ không còn chơi thăng hoa và quá vượt trội nữa. Lý do là lịch thi đấu dày đặc đã bào mòn đáng kể thể lực của các cầu thủ Liverpool. Nếu tính cả trận đấu sắp tới với Aston Villa thì Liverpool phải chơi 7 trận chỉ trong 20 ngày. Do phải thi đấu liên tục, việc Liverpool gặp khó khăn và có đôi chút sa sút cũng dễ hiểu.

So với Liverpool thì Aston Villa thậm chí còn tuột dốc nhiều hơn. Mùa trước, Aston Villa thi đấu xuất sắc để giành vé dự Champions League. Ngay ở vòng phân hạng Champions League, Aston Villa cũng chơi hay và đoạt vé dự vòng knock-out. Nhưng ở Premier League, Aston Villa đang "rơi tự do » khi không thắng 4 trận gần nhất. Những kết quả kém cỏi này khiến Aston Villa hiện chỉ đứng thứ 9, kém top 4 khoảng cách 6 điểm.

Nhưng dù đang gặp khó, Aston Villa vẫn là đối thủ đáng gờm với Liverpool. Đặc biệt, Aston Villa luôn rất khó chơi khi họ thi đấu trên sân nhà. Ở 13 trận sân nhà tại Premier League mùa này, Aston Villa đã thắng 6 trận, hòa 6 trận và chỉ thua 1 trận. Con số thống kê này rõ ràng khiến HLV Arne Slot của Liverpool phải dè chừng.

Trong giai đoạn tiếp theo, Liverpool sẽ gặp rất nhiều đối thủ mạnh. Chính vì vậy, họ cần phải tích lũy điểm số ở mức tối đa để tránh việc bị Arsenal áp sát. Mặc dù vậy, Aston Villa cũng có động lực thi đấu rất lớn và chất lượng đội hình của họ là không thể xem thường, kể cả khi Konsa, Cash, Pau, Disasi, Onana, Barkley vắng mặt vì chấn thương.

Đá với Aston Villa, đội hình của Liverpool không thể dâng lên quá cao vì điều đó là sự mạo hiểm lớn. Sự giằng co giữa hai bên sẽ kéo dài và không bất ngờ nếu Liverpool phải chấp nhận chia điểm với Aston Villa ở cuộc so tài này.

Dự đoán: Hòa 1-1.