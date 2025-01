Soi kèo, tỷ lệ Liverpool vs Lille (3h ngày 22/1): The Kop bước hụt? Liverpool vs Lille (3h ngày 22/1): The Kop bước hụt?

Tại lượt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League, Liverpool sẽ gặp phải thử thách rất khó khăn trước Lille và họ có thể mất điểm dù chơi trên sân nhà.