Soi kèo, tỷ lệ Man City vs Liverpool (23h30 ngày 23/2): The Kop bứt phá? Man City vs Liverpool (23h30 ngày 23/2): The Kop bứt phá?

Với thất bại của Arsenal trước West Ham, cơ hội để Liverpool củng cố ngôi đầu bảng đang rất sáng sủa dù họ phải làm khách trước Man City trong trận Super Sunday của vòng 26 Premier League.