Sơn La: 6 giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT

Một buổi ra quân, vận động được 407 người tham gia BHXH tự nguyện

Mới đây BHXH tỉnh Sơn La phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ngay sau Lễ phát động, toàn tỉnh đã có gần 300 viên chức 2 ngành, chia thành 144 nhóm xuống đường “len lỏi” đến từng khu chợ, ngõ xóm, các hộ gia đình tuyên truyền, giải thích, trực tiếp hướng dẫn, giúp người dân các thủ tục để tham gia BHXH tự nguyện.

Chỉ sau 1 ngày ra quân, toàn tỉnh đã vận động, phát triển mới được 407 người tham BHXH tự nguyện. Đáng chú ý là thị xã Mộc Châu vận động được 98 người tham gia, huyện Mai Sơn vận động được 64 người, huyện Yên Châu vận động được 50 người tham gia.

Với cách tiếp cận gần gũi, thân thiện, nhiều người dân Sơn La đã nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, chỗ dựa vững chắc cho nguời lao động tự do; là "của để dành" cho tuổi già.

BHXH tỉnh Sơn La và Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh BHXH tỉnh Sơn La

Là một người tham gia BHXH tự nguyện, chị Bùi Thị Ngọc (trú tại tổ 9, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La) cho biết, trước đó, chị đã nghe tuyên truyền về BHXH tự nguyện trên loa truyền thanh, tuy nhiên, chị cũng không để ý lắm. Nhưng khi được cán bộ BHXH đến tận nơi để vận động, chị mới hiểu thấu đáo về ý nghĩa của BHXH tự nguyện, được lương hưu, được thẻ BHYT miễn phí khi về già.

Chị cũng cho biết, trong nhà có tấm gương là mẹ chồng, là cán bộ nhà nước nghỉ hưu nay có 4 triệu đồng tiền lương hưu. Bà chủ động chi tiêu sinh hoạt, không lệ thuộc vào con cái mà còn phụ cả con cái chăm sóc cháu.

"Nghe vậy tôi rất thích và an tâm. Do đó, tôi đã làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện cho cả hai vợ chồng. Dù công việc tự do còn bấp bênh nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng chắt chiu tham gia BHXH tự nguyện để sau này có đồng lương hưu như mẹ thì đỡ vất vả", chị Ngọc tâm sự.

6 giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch số 243/KH-UBND về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ người tham gia BHXH là 20% lực lượng lao động, tỷ lệ người tham gia BHYT là 96,2% dân số.

BHXH huyện, UBND xã Chiềng Công trao tặng 10 sổ BHXH tự nguyện cho người dân khó khăn trên địa bàn xã ngày 28/10. Ảnh BHXH tỉnh Sơn La

Để hoành thành được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Sơn La đưa ra 6 giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung tăng cường sự chỉ đạo của UBND các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường hoạt động phối hợp của các Sở, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, UBND các huyện, thành phố với cơ quan BHXH bằng quy chế cụ thể để triển khai thực hiện BHXH, BHYT;

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực...

Tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đề ra các giải pháp phát triển và mở rộng đối tượng tham gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị chưa tham gia BHXH...

Viên chức Ngành BHXH đang tuyên truyền và cài đặt VssID cho người tham gia. Ảnh BHXH tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với BHXH tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền và đề ra các giải pháp tổ chức hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.