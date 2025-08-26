Sơn La: Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự hội nghị có ônh Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Các cán bộ Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Minh Tiến từng trải qua các chức vụ: Trưởng Ban di dân tái định cư huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; Phó Trưởng Ban di dân tái định cư tỉnh Sơn La; Trưởng Ban di dân tái định cư tỉnh Sơn La; Bí Thư huyện ủy Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao quyết định cho ông Nguyễn Minh Tiến. Ảnh: Lê Hồng

Trước đó, tại Kỳ họp chuyên đề thứ 33, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% đại biểu dự họp nhất trí bầu ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.



Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc mừng ông Nguyễn Minh Tiến trên cương vị mới. Đồng thời, đề nghị ông Nguyễn Minh Tiến tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ, năng lực, không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Tiến. Ảnh: Lê Hồng