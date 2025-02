Sơn La: Trao quyết định nghỉ hưu trước thời hạn cho 21 lãnh đạo Công an cấp phòng Sơn La: Trao quyết định nghỉ hưu trước thời hạn cho 21 lãnh đạo Công an cấp phòng

Công an tỉnh Sơn La vừa trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025 cho 21 lãnh đạo cấp phòng, gồm: 7 đồng chí Trưởng phòng và 14 đồng chí Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an huyện, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.