Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Kinh tế
Thứ tư, ngày 19/11/2025 16:07 GMT+7

Sống hàng hiệu: Xu hướng tất yếu của thế hệ hướng đến trải nghiệm và chất lượng

+ aA -
PV Thứ tư, ngày 19/11/2025 16:07 GMT+7
Ngày 20/11/2025, Branded Living Summit 2025 - hội nghị chuyên sâu về không gian sống hàng hiệu lần đầu tiên tại Việt Nam do Masterise Homes tổ chức - sẽ diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 300 chuyên gia, lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản, thiết kế, vận hành và phong cách sống, hứa hẹn mở ra những đối thoại chiến lược về tương lai chuẩn sống hàng hiệu tại Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chuyển dịch mạnh mẽ trong lối sống đô thị: khi trải nghiệm trở thành “thước đo” mới

Trong thập kỷ qua, Việt Nam chứng kiến tốc độ tăng trưởng thu nhập thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. GDP bình quân đầu người đã tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, đánh dấu bước chuyển của Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao. Tầng lớp trung lưu dự kiến chiếm hơn 50% dân số vào năm 2035 (World Bank) và nhóm thượng lưu đang mở rộng nhanh tại các đô thị lớn.

Sự thay đổi này không chỉ cho thấy sức bật kinh tế, mà còn tạo nên một cuộc dịch chuyển lớn trong cách người Việt tiêu dùng và lựa chọn nơi sống. Tâm lý “mua để đủ dùng” dần nhường chỗ cho xu hướng “mua để nâng tầm chuẩn sống”, thể hiện rõ ở mọi ngành hàng, từ thời trang, ẩm thực đến các dịch vụ trải nghiệm.

Sự thay đổi này cũng tác động trực tiếp đến lĩnh vực bất động sản. Người mua hiện đại không còn xem nơi ở chỉ là một tài sản, mà là không gian thể hiện phong cách sống, cá tính và gu thẩm mỹ của riêng mình. Nếu trước đây tiêu chí lựa chọn thiên về sự tiện lợi hay các yếu tố cơ bản, thì nay kỳ vọng được nâng lên: thiết kế tinh tế, bản sắc rõ rệt, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và trải nghiệm sống trọn vẹn. Họ tìm kiếm sự đồng nhất giữa tiện nghi, cảm xúc và chất lượng trong giới hạn tài chính hợp lý nhưng với thang đo giá trị hoàn toàn mới.

Khi nhu cầu nâng cao về trải nghiệm ngày càng rõ rệt, thị trường buộc phải chuyển dịch: không chỉ bán một căn hộ, mà kiến tạo một môi trường sống toàn diện, bền vững, nhất quán, đáp ứng kỳ vọng ngày một tinh vi hơn của những người mua thế hệ mới. Đây chính là động lực tái định hình chuẩn mực sống đô thị ngày nay.

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ mua một căn hộ, mà mua cả môi trường sống với những trải nghiệm xứng tầm. Ảnh: Masteri Park Place

Nhận định về xu hướng này, ông Mauro Gasparotti - Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels cho biết: “Thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi người mua ngày càng ưu tiên trải nghiệm cá nhân và tiêu chuẩn sống cao hơn. Làn sóng chuyển giao tài sản sang thế hệ trẻ cũng thúc đẩy nhu cầu đối với những sản phẩm đa dạng, khác biệt và mang tính biểu tượng. Trên phạm vi toàn cầu, xu hướng tương tự đang diễn ra khi bất động sản cao cấp tiếp tục được xem là kênh đầu tư quan trọng, giúp bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản qua nhiều thế hệ.”

Branded Living Summit 2025: Diễn đàn mở ra góc nhìn mới về chuẩn sống hàng hiệu tại Việt Nam

Branded Living Summit 2025 mang đến góc nhìn sâu sắc hơn về tiêu chuẩn hàng hiệu trong bất động sản, cho thấy nhu cầu nâng cao trải nghiệm sống đang xuất hiện ở nhiều nhóm khách hàng chứ không chỉ tập trung ở phân khúc thượng lưu theo góc nhìn truyền thống. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn đa dạng hóa về nhu cầu và kỳ vọng.

Branded Living Summit 2025 - Diễn đàn Không gian sống hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam do Masterise Homes khởi xướng và tổ chức. Ảnh: Masterise Homes

Là nhà phát triển tiên phong đưa bất động sản hàng hiệu về Việt Nam, Masterise Homes đã sớm nắm bắt nhu cầu này, đồng thời nhận thấy sự cần thiết của một diễn đàn quy mô quốc tế để kết nối tư duy, chia sẻ chuyên môn và định hình chuẩn sống tương lai thông qua những góc nhìn chiếc lược.

Branded Living Summit 2025 - Hội nghị thường niên về Không Gian Sống Hàng Hiệu tại Việt Nam ra đời do Masterise Homes tổ chức, với sự đồng hành của Savills Hotels sẽ đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một hội nghị chuyên sâu và tầm vóc về không gian sống hàng hiệu, được kết nối và dẫn dắt bởi một thương hiệu bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế.

Sự kiện quy tụ hàng loạt chuyên gia kinh tế, nhà phát triển dự án và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ các đơn vị kiến trúc, khách sạn, hàng đầu như: Group GSA, Vietyatcht, Unios, Brand&Co, Lumina Wellbeing, Baumschlager Eberle Architeken, CMV Architects, OrcheStars,… Branded Living Summit sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, phân tích vĩ mô và những chia sẻ giá trị về chiến lược bất động sản cao cấp, chân dung khách hàng trung lưu & thượng lưu tại Việt Nam, xu hướng thị trường năm 2026, đặc biệt là phân khúc bất động sản cao cấp.

Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận về những lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng của Việt Nam trước bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lối sống mới, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, xu hướng bền vững, và mong muốn tiếp cận tiêu chuẩn sống cao cấp.

Hơn một thập kỷ qua, Masterise Homes đã tiên phong mang khái niệm “Sống hàng hiệu - Branded Living” đến Việt Nam thông qua các dự án hợp tác các thương hiệu toàn cầu như Marriott, JW Marriott, Ritz-Carlton, Elie Saab nhằm kiến tạo hệ sinh thái hàng hiệu toàn diện - nơi mỗi công trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ, và triết lý sống nhân văn. Những dự án tiêu biểu như Grand Marina Saigon, The Ritz-Carlton Residences, The Grand Hanoi hay Lumière Boulevard đã góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ những điểm đến sở hữu chuẩn mực sống quốc tế, mang đến những trải nghiệm xứng tầm cho cư dân và khách hàng. Định hướng này được củng cố thêm tại sự kiện Meet the Experts mà Masterise Homes tham gia gần đây, nơi các chuyên gia quốc tế cùng nhìn nhận rằng thị trường đang chuyển mạnh theo hướng “local relevance”, đề cao sự tinh tế trong thấu hiểu văn hóa sống bản địa, đồng thời vẫn duy trì chuẩn quốc tế.

Tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện tại: https://masterisehomes.com/brandedlivingsummit2025

Tham khảo thêm

Masterise Group đồng hành chiến dịch quốc gia, tiếp sức và lan tỏa tinh thần yêu nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Masterise Group đồng hành chiến dịch quốc gia, tiếp sức và lan tỏa tinh thần yêu nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Dấu ấn Masterise Group tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, truyền cảm hứng

Dấu ấn Masterise Group tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, truyền cảm hứng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 22/11, cả vàng SJC và nhẫn cùng giảm mạnh so với phiên hôm qua. Trong khi, thế giới duy trì ổn định trên mức 4.000 USD/ounce. Chuyên gia dự báo giá vàng thế giới điều chỉnh trước khi vào đợt sóng lớn.

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/11): Cửa hàng "thừa vàng" bán ra, người mua không còn xếp hàng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (21/11): Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra, người mua không còn xếp hàng

1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, "lộ diện" kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Kinh tế
1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, 'lộ diện' kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để "không đánh mất" lợi thế AI

Kinh tế
Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để 'không đánh mất' lợi thế AI

Đọc thêm

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở

Bạn đọc

 Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý quan trọng trong trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở.

'Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…' - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai
Tin tức

"Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…" - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai

Tin tức

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ, thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà phóng viên Dân Việt từng nghe.

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng
Nhà nông

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông

Suốt nhiều năm nuôi cá chép, nuôi cá lóc, ít ai ngờ ông Nguyễn Văn Năm, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình (địa phận Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây) lại bén duyên, đổi nghề rồi dựng nên mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng mẫu. Con đặc sản bình dân này hễ đến tuổi sinh đẻ là cản chả kịp, mang lại thu nhập tốt và gia đình ông Năm trở thành đầu mối cung cấp ốc thương phẩm cho nhiều địa phương.

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông TP.HCM đang mở ra một chu kỳ tái cơ cấu không gian đô thị mới. Khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm nhờ vai trò trung tâm tài chính mới, kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản cao cấp.

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm
Thế giới

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới

Một kế hoạch hòa bình Mỹ–Nga yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Ukraine đã khiến Kiev và các đồng minh chao đảo, buộc phải tổ chức họp khẩn cấp phút chót tại Geneva với hy vọng thuyết phục Washington thay đổi lập trường.

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở
Kinh tế

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở

Kinh tế

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, các lãnh đạo, cán bộ cần tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước
Chuyển động Sài Gòn

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12/2025 và chính thức hoạt động vào khoảng cuối quý I năm sau. Sàn giao dịch thịt heo của TP.HCM hướng đến minh bạch giá, an tâm về chất lượng cho người tiêu dùng.

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở
Chuyển động Sài Gòn

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người dân chờ cán bộ trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công dùng thức ăn nhẹ, dùng cà phê miễn phí với mô hình người dân tự phục vụ. Phần đa người dân hài lòng cải cách hành chính của TP.HCM với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh