Song Hye Kyo dành 6 tháng tập hút thuốc

"Tôi thích màu sắc đen tối"

Trở lại màn ảnh rộng với Dark Nuns - bộ phim kể về những con người sẵn sàng đánh đổi tất cả để thực hiện nghi lễ cấm kỵ nhằm cứu cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm giữ, Song Hye Kyo hóa thân thành Sơ Yunia, nữ tu sẵn sàng làm mọi thứ để cứu cậu bé.

Song Hye Kyo biết ơn dòng phim tình cảm lãng mạn làm nên tên tuổi của cô. Ảnh: Star News.

"Khi còn trẻ, tôi thường xem lại mình trên màn ảnh và nghĩ "Trông mình có đẹp không?". Ở độ tuổi đó, việc chỉ muốn mình trông thật xinh đẹp. Dĩ nhiên, tôi vẫn muốn mình trông đẹp, nhưng giờ đây, tôi tập trung nhiều hơn vào việc liệu mình đã thể hiện nhân vật đúng như ý định hay chưa”.

Sau bộ phim báo thù The Glory, Song Hye Kyo chia sẻ gần đây cô thích đảm nhận các vai diễn có màu sắc đen tối, dù vẫn luôn biết ơn vì những thành công trong các bộ phim tình cảm lãng mạn.

"Phim tình cảm lãng mạn giúp tôi có được ngày hôm nay. Nhưng khi một dự án thành công, rất nhiều kịch bản tương tự được gửi đến. Điều đó giống như công thức bảo đảm thành công, nhưng cũng tạo cảm giác gò bó”.

Chính vào thời điểm cô bắt đầu cảm thấy sự đơn điệu từ những câu chuyện tình yêu lặp đi lặp lại, The Glory đã đến. "Tôi đã bắt đầu thấy diễn xuất không còn thú vị như trước. The Glory đã làm bùng cháy lại niềm đam mê của tôi, và đó là lý do tôi chọn Dark Nuns làm thử thách tiếp theo” - cô thừa nhận.

6 tháng tập hút thuốc

Trong The Black Nuns , nhân vật của cô hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh truyền thống của nữ tu. Yunia là người thẳng thắn, chửi thề, thậm chí hút thuốc.

"Là người không hút thuốc, ban đầu tôi đã rất lo lắng. Tôi tự hỏi mình nên tiếp cận như thế nào, nhưng khi nghĩ về nhân vật, tôi nhận ra đó là phần không thể thiếu của vai diễn. Vì vậy, tôi bắt đầu tập hút thuốc từ sáu tháng trước khi quay phim.

Có những cảnh quay cận, vì vậy tôi không muốn giả vờ. Trong suốt quá trình sản xuất, tôi dành nhiều thời gian không chỉ để tập diễn xuất mà còn để luyện tập hút thuốc” - cô nói.

Người đẹp 43 tuổi đánh đổi vì vai diễn nữ tu, muốn thử sức thể loại phim hài. Ảnh: Star News.

Đối mặt với những định kiến là thử thách không thể tránh khỏi trong sự nghiệp của diễn viên. Hình ảnh của nhân vật có thể gắn chặt với họ, hoặc câu nói vu vơ trên chương trình truyền hình thực tế cũng có thể dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng. Song Hye Kyo cũng không tránh khỏi những thách thức này.



Gần đây, diễn viên 43 tuổi xuất hiện trong vlog trên kênh YouTube của ca sĩ Kang Min Kyung. Cô nói nhận được nhiều năng lượng tích cực. "Tôi không ngờ lại được quan tâm và yêu mến nhiều đến vậy, điều đó khiến tôi hạnh phúc. Tuy nhiên tôi vẫn chưa bộc lộ hết, vẫn còn khía cạnh mọi người chưa thấy”.

Chia sẻ những hiều lầm về tính cách của mình, cô nói: "Nhiều người nghĩ tôi lạnh lùng. Tôi thậm chí từng nghe người ta nói mình là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. The Glory đã giúp tôi xóa bỏ một phần định kiến này”.

Lĩnh vực tiếp theo mà Song Hye Kyo muốn khám phá là thể loại hài. "Kể từ khi đóng phim hài lãng mạn Ngôi nhà hạnh phúc (2004) khi còn ở độ tuổi đôi mươi, tôi chưa có cơ hội thử sức lại với thể loại hài. Tôi thực sự muốn tham gia bộ phim hài phản ánh cuộc sống ở độ tuổi 40 của mình”.