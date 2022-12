Theo trang All Kpop, Song Joong Ki và bạn gái quen nhau qua một người bạn chung vào năm ngoái. Cả hai đã hẹn hò được 1 năm. Nam diễn viên chứng minh sự chân thành và toàn tâm toàn ý với bạn gái khi luôn dành những sự quan tâm đơn giản, ngọt ngào dành cho cô. Song Joong Ki không chọn hẹn hò bí mật mà tự tin công khai.

Theo đó, nam tài tử đã giới thiệu Katy với bạn bè, cộng sự. Cô thường cùng anh ra nước ngoài công tác. Hồi đầu tháng, Katy đi cùng Song Joong Ki khi anh tới Singapore quảng bá phim. Khi về Hàn Quốc, Katy Louise Saunders được thấy mặc đồ rộng, thi thoảng đưa tay che bụng, dấy tin đồn cô mang thai.

Song Joong Ki nói gì khi bị tố "dựa hơi" bạn gái?

Song Joong Ki và bạn gái quen nhau qua một người bạn chung. (Ảnh: IT).

Sau khi thông tin Song Joong Ki và Katy hẹn hò lan truyền, nhiều lời bàn tán, đồn đoán cho rằng Song Joong Ki lợi dụng bạn gái để có cơ hội thử vai trong phim truyền hình của BBC. Thậm chí, một số người còn nhận định tài tử này lợi dụng tên tuổi của vợ cũ Song Hye Kyo và đến lượt Katy Louise Saunders để nổi tiếng.

Công ty quản lý của nam diễn viên đã buộc phải lên tiếng: "Song Joong Ki không thử vai cho bộ phim truyền hình của BBC. Anh tham gia cuộc họp với một chi nhánh của BBC nhưng không có cuộc thảo luận cụ thể nào đang được tiến hành. Tuy nhiên, nếu anh ấy nhận được đề nghị cho một sản phẩm hay thì anh sẽ xem xét".

Cặp đôi Song - Song chia tay nhau hồi tháng 6/2019. (Ảnh: IT).

Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn vào tháng 10/2017 và ly hôn chưa đầy 2 năm sau đó vào tháng 6/2019. Lý do chính xác cuộc ly hôn của họ không được tiết lộ. Mặc dù tuyên bố với truyền thông rằng, cả hai khác biệt về tính cách, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn tò mò về nguyên nhân đằng sau.

Katy Louise Saunders (38 tuổi) mang hai dòng máu Anh - Columbia. Cô gia nhập làng phim từ đầu thập niên 2000, xuất hiện trong "The Lizzie McGuire Movie", "Los Borgia", "Third Person", "Welcome Home"... Hiện tại, cô là giáo viên ngoại ngữ.

Song Joong Ki (sinh năm 1985) trở nên nổi tiếng trong bộ phim cổ trang "Sungkyunkwan Scandal" và chương trình tạp kỹ Running Man với tư cách là một trong những thành viên ban đầu.

Ngoài ra, "Vincenzo", "Đảo địa ngục", "Hậu duệ mặt trời", "Cậu bé người sói"... cũng là những tác phẩm làm nên tên tuổi Song Joong Ki.