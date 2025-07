Sống khỏe là sống thượng lưu: Trải nghiệm trọn vẹn tại The Matrix One Premium

“Sức khỏe mới là sự giàu có thực sự chứ không phải vàng bạc.” – câu nói bất hủ của Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo kiệt xuất của thế giới, đã trở thành triết lý sống được giới tinh hoa toàn cầu thấu hiểu và theo đuổi. Bởi khi vật chất xa hoa đã trở thành điều hiển nhiên, những người thành đạt không còn đo lường sự giàu có bằng những tài sản hữu hình, mà bằng sự an yên trong tâm trí và thể trạng tràn đầy sinh lực mỗi ngày.

Chính từ tư duy ấy, The Matrix One Premium được kiến tạo để đưa triết lý “sống khỏe” trở thành trải nghiệm thực tế trong từng hơi thở, giấc ngủ và ánh nhìn. Không còn là một khái niệm trừu tượng, sống khỏe tại đây trở thành phong cách sống, nơi thể chất và tinh thần đều được chăm sóc trọn vẹn, để mỗi chủ nhân thực sự được sống trọn vẹn, sâu sắc và bền vững theo đúng nghĩa thượng lưu.

Sống giữa thiên nhiên, sống trong tinh khiết

Tại The Matrix One Premium, mỗi chi tiết thiết kế trong từng căn hộ đều được xây dựng và kiến tạo dựa trên chuẩn mực về sống khỏe. Một trong những điểm nhấn trong thiết kế của The Matrix One Premium là hệ cửa kính Double Low E rộng chạm sàn, nơi ranh giới giữa không gian sống và thiên nhiên gần như được xóa nhòa. Cửa kính mang đến tầm nhìn khoáng đạt và trải nghiệm thị giác sống động, như đang hòa mình vào cảnh quan bên ngoài.

Không chỉ giàu thẩm mỹ, lớp kính Double Low E còn đóng vai trò như một “tấm lá chắn” thông minh, chống tia UV, cách âm, cách nhiệt, góp phần bảo vệ nội thất và duy trì sự dễ chịu quanh năm. Nhờ đó, căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên mà vẫn mát lành, tạo nên môi trường sống tích cực, nơi cư dân có thể cải thiện tâm trạng, cân bằng cảm xúc và tận hưởng trọn vẹn phong cách sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên.

Không gian sống lý tưởng tại The Matrix One Premium còn đến từ chất lượng không khí, yếu tố cốt lõi để nuôi dưỡng sức khỏe lâu dài. Tại đây, hệ thống lọc khí tươi vận hành 24/7 được thiết kế để đưa luồng không khí sạch vào từng ngóc ngách căn hộ, giúp loại bỏ bụi và các tác nhân dị ứng mang lại bầu không khí trong lành, tươi mới suốt ngày đêm. Đi cùng với đó là hệ thống nước uống trực tiếp tại vòi, giúp cư dân hoàn toàn yên tâm về nguồn nước sử dụng hàng ngày vừa tiện lợi, vừa an toàn cho sức khỏe.

Sự chăm chút cho sức khỏe còn được thể hiện qua cách bố trí không gian nghỉ ngơi khi mọi góc cạnh trong từng căn phòng ngủ đều đón ánh sáng tự nhiên. Thiết kế thông thoáng, mở rộng kết nối với thiên nhiên giúp duy trì nhịp sinh học lành mạnh, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường tái tạo năng lượng. Mỗi sớm thức dậy trong một không gian tràn nắng, mỗi chiều thả mình giữa làn gió mát lành… là những khoảnh khắc đơn giản mà đầy sang trọng, bởi được sống khỏe, sống lành chính là đỉnh cao của phong cách sống thượng lưu.

Nơi phong cách sống là sự đầu tư dài hạn cho sức khỏe

Khi những chuẩn mực vật chất dần trở nên phổ thông, thì sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần mới chính là thước đo đích thực của đẳng cấp. Tại The Matrix One Premium, mỗi lựa chọn thiết kế, mỗi tiện ích được kiến tạo không chỉ để nâng niu cuộc sống hiện tại mà còn để bảo chứng cho tương lai, nơi giá trị sống khỏe được xem là di sản bền vững của thế hệ thành đạt.

Đặc biệt, dự án sở hữu vị trí trung tâm đắt giá tại Mỹ Đình, liền kề công viên The Matrix Park 14ha và hệ sinh thái tiện ích hiện đại. Lợi thế “hiếm có” này giúp The Matrix One Premium trở thành nơi hội tụ không gian sống tinh hoa, cộng đồng cư dân tri thức và một chuẩn sống mới đề cao sức khỏe, phong cách và chiều sâu trải nghiệm.

Trong bối cảnh sự thịnh vượng ngày nay được định nghĩa lại qua góc nhìn về sức khỏe và chất lượng sống, The Matrix One Premium ví như một biểu tượng sống khỏe giữa lòng thủ đô. Đó vừa là tài sản giá trị, vừa là dấu ấn tinh thần dành cho những chủ nhân thật sự hiểu thế nào là sống đẳng cấp.

Lựa chọn sở hữu căn hộ The Matrix One Premium ở thời điểm hiện tại, khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, dự án đang áp dụng mức chiết khấu lên tới 18,8% giá trị căn hộ, kết hợp với gói hỗ trợ tài chính linh hoạt: vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 30 tháng, giúp tối ưu dòng tiền và giảm áp lực tài chính ban đầu.

Bên cạnh đó, cư dân tương lai sẽ được miễn phí quản lý dịch vụ trong 36 tháng. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng tri ân với tổng giá trị lên tới 4,5 tỷ đồng, bao gồm những món quà đậm dấu ấn thượng lưu như ô tô Lexus RX 350 Premium, Vespa GTS Super Sport 150 và iPhone 16 Pro Max.