5 sai lầm dinh dưỡng cần tránh trong mùa hè

Khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, có thể khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến những hậu quả sức khỏe không mong muốn như sốt, ớn lạnh. Vì vậy, điều cần thiết là bạn phải duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tránh những sai lầm về dinh dưỡng.

Các vấn đề sức khỏe trong mùa hè có thể từ lành tính đến nghiêm trọng, chẳng hạn như nhức đầu và buồn nôn, mất nước, táo bón và tiêu chảy.

Chế độ ăn uống lành mạnh trong mùa hè rất quan trọng, tuy nhiên, nhiều người không nhận ra tầm quan trọng của dinh dưỡng trong những tháng nóng nực này.

Mùa hè bạn nên bổ sung các loại thực phẩm nhẹ và dễ tiêu trong bữa ăn của mình chế độ ăn uống hàng ngày vì nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể thay đổi theo từng mùa. Ngoài việc bảo vệ bạn khỏi mất nước, những thực phẩm và đồ uống này cũng phải duy trì mức năng lượng tối ưu.

Theo Boldsky, dưới đây là 5 sai lầm dinh dưỡng trong mùa hè mà nhiều người mắc phải, không thể sống khoẻ mỗi ngày.

Dinh dưỡng mùa nào cũng quan trọng, vì vậy bạn cần tránh những sai lầm để có một cơ thể khoẻ mạnh. Ảnh: Unsplash

1. Uống quá nhiều caffein

Vào mùa hè, uống quá nhiều cà phê hoặc trà có thể gây đau đầu và khiến bạn cảm thấy mất nước vì nó là chất lợi tiểu, uống rượu cũng khiến bạn gặp phải vấn đề tương tự.

2. Kiêng ăn thịt gà, cá vào mùa hè

Nhiều người cho rằng trứng, cá, thịt gà .. sinh nhiều nhiệt trong cơ thể nên tránh ăn, tuy nhiên điều này không đúng. Ba loại thực phẩm cũng có lợi cho việc duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tuy nhiên, hãy giảm tiêu thụ thịt mỡ trong những tháng mùa hè.

3. Uống nước lạnh sau một ngày nắng, sai lầm dinh dưỡng thường gặp vào mùa hè, không thể sống khoẻ mỗi ngày

Mặc dù uống nước lạnh sau một ngày phơi nắng nghe có vẻ như là giải pháp hoàn hảo cho bạn giải toả nắng nóng, nhưng đó không phải là một ý tưởng lành mạnh bởi chúng gây ra đau họng và các vấn đề tiêu hoá.

4. Không uống đủ nước

Bạn có nguy cơ bị mất nước trong những tháng mùa hè do thời tiết nóng ẩm làm tăng tiết mồ hôi. Tuy nhiên, bạn nên uống đủ lượng nước trong ngày - ít nhất là 8-10 ly - để ngăn ngừa chấn thương do nhiệt, co giật và các vấn đề về tiết niệu hoặc thận, hoặc các vấn đề sức khoẻ khác.

5. Ăn đồ ăn vặt mặn

Khi ăn đồ ăn vặt mặn - đặc biệt là khoai tây chiên và bánh quy đóng gói sẵn, cơ thể sẽ giữ lại nước để pha loãng hàm lượng muối, khiến cơ thể bị giữ nước.