Sống như nghỉ dưỡng trong căn hộ Sun Group Cát Bà “lưng tựa núi, mặt hướng biển”

The Xanh 1 - Dấu ấn kiến trúc trên miền di sản

Ra mắt thị trường vào tháng 2 vừa qua, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island được Sun Group định hướng trở thành siêu phẩm nghỉ dưỡng và đầu tư, nơi thiên nhiên nguyên bản hòa quyện cùng trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp. Đồng thời, dự án sẽ góp phần khơi dậy sức sống và nâng tầm vị thế du lịch Cát Bà suốt bốn mùa.

Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tọa lạc trên quỹ đất vàng tại đảo Ngọc Cát Bà (Ảnh: Sun Property)

Tại vị trí đắc địa "tựa sơn hướng hải" với quỹ đất hiếm hoi trung tâm đảo Ngọc, Xanh Island sở hữu "minh đường tụ thủy" là biển xanh và vịnh Lan Hạ tuyệt mỹ ngay trước mắt, đồng thời có địa thế hội tụ đủ "tứ tượng" theo quan niệm phong thủy phương Đông: "Thanh Long – Bạch Hổ – Chu Tước – Huyền Vũ" mang lại sự cân bằng và thịnh vượng cho vùng đất. Địa thế độc bản này cũng chính là nguồn cảm hứng để các kiến trúc sư đến từ đơn vị thiết kế lừng danh Aedas và Sun Group phác họa kiến trúc đặc trưng cũng như hệ thống cảnh quan, tiện ích.

Theo đó, tòa căn hộ cao tầng The Xanh 1 nằm tại vị trí "Bạch Hổ", góc bên phải dự án theo hướng nhìn ra biển với địa hình vững chãi, kiến trúc mang dáng dấp của linh vật thiêng liêng này, gửi gắm khát vọng về sức mạnh và thịnh vượng.

"The Xanh 1 với hình khối vững chãi, phần đỉnh vươn cao kiêu hãnh tựa vương miện của hổ trắng. Từng chi tiết của tòa tháp và các căn hộ cũng được chăm chút kỹ lưỡng để tạo nên bản phối "hoàn hảo" không chỉ thẩm mỹ mà còn hài hòa về phong thủy, tối ưu tầm nhìn hướng biển", kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Dấu ấn phong thủy hội tụ trong vị trí và kiến trúc của tòa The Xanh 1 (Ảnh: Sun Property)

Mỗi căn hộ Xanh Sky tại Tòa The Xanh 1 như được "may đo" cho chủ nhân, tạo nên không gian sống lý tưởng, nơi con người và thiên nhiên có thể chạm đến nhau, nơi mọi khoảnh khắc sống đều là sự quyện hòa mượt mà giữa an nhiên, thư thái và bùng nổ, thăng hoa. Các ban công căn hộ được thiết kế uốn lượn mềm mại như những đường vằn hổ, trên sắc trắng chủ đạo điểm xuyết những mảng tối màu. Cách phối màu tinh tế này vừa thỏa mãn tiêu chí tượng hình lại vừa tôn nét sang trọng.

Xanh Island sẽ là điểm tụ của các show diễn nghệ thuật trong tương lai (Ảnh: Sun Property)

Bước chân vào những căn hộ cao cấp đầu tiên tại trung tâm Cát Bà, cư dân được đắm mình trong sắc xanh bất tận của núi non trùng điệp, biển trời bao la. Chỉ nay mai thôi, từ khung cửa rộng mở, bức tranh sôi động của những đêm pháo hoa rực rỡ, chợ Vui Fest và bãi tắm Các Bà tấp nập do Sun Group kiến tạo tại trung tâm dự án sẽ hiện ra như một thước phim về nhịp sống phồn hoa, hạnh phúc, đầy sắc màu.

"Thế đất có 1-0-2 cùng ý nghĩa phong thủy hiếm có gắn liền với tứ tượng chính là thứ "dopamine" quý giá thôi thúc chúng tôi hoàn thiện "bức họa" The Xanh 1 đầy vững chãi, cũng như khát vọng về một kỷ nguyên thịnh vượng mới của đảo Ngọc Cát Bà" - kiến trúc sư trưởng của dự án khẳng định.

Hệ tiện ích đủ đầy kiến tạo thịnh vượng

Không chỉ ưu việt về địa thế, tầm nhìn, tòa tháp căn hộ The Xanh 1 cũng sở hữu vô vàn tiện ích nội - ngoại khu được đầu tư bài bản.

Từ tầng hầm hiện đại đến khối đế sầm uất, từ bể bơi trong nhà xanh mát đến phòng gym cao cấp, từ spa thư giãn đến sauna "chữa lành", từ kids club vui nhộn đến sân golf 3D đẳng cấp… tất cả tạo nên "ngôi nhà nghỉ dưỡng trong mơ".

Hệ tiện ích all-in-one ngay dưới chân tòa tháp căn hộ The Xanh 1 (Ảnh: Sun Property)

Bước chân ra khỏi tòa tháp, cư dân dễ dàng hòa mình vào hệ tiện ích all-in-one. Đó là bãi biển Các Bà quyến rũ dài và đẹp nhất đảo, chợ đêm Vui Fest rực rỡ sắc màu và âm thanh náo nhiệt, show diễn thể thao mạo hiểm kết hợp trình diễn pháo hoa trên biển "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - Symphony of the Green Island quy mô gần 200 tỷ đồng đẳng cấp thế giới, cùng hệ thống 5 công viên giải trí, bến du thuyền sang trọng, Nhà hàng Hải Đăng, mê cung rừng ngập mặn…

Dự án Xanh Island mang đến Cát Bà "vũ trụ vui chơi, giải trí" đẳng cấp quốc tế (Ảnh: Sun Property)

Cách tháp The Xanh 1 không xa là Công viên Bạch Hổ - 1 trong 5 công viên cảnh quan chủ đề của dự án. Với những bãi cỏ xanh mướt trải dài, cầu cảnh quan, sân chơi hiện đại, hồ bơi thiên nhiên độc đáo, đây sẽ là "tọa độ vàng" giúp cư dân cân bằng thân - tâm - trí. Mỗi khoảnh khắc tại đây, từ những phút bơi lội thỏa thích giữa thiên nhiên đến khoảng tĩnh lặng dạo bước trên cầu cảnh quan hay tái tạo năng lượng tại sân chơi, đều sẽ là những "thước phim" đáng nhớ của kỳ nghỉ dưỡng thượng lưu.

Bên cạnh đó, The Xanh 1 còn ghi điểm nhờ vị trí cận kề ga đến của tuyến cáp treo vượt biển Cát Bà tương lai. Lợi thế này hứa hẹn mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời hấp dẫn khi Cát Bà trở thành điểm đến du lịch của thế giới.

"Khi nhà ga cáp treo hoàn thiện, The Xanh 1 sẽ là "cửa ngõ" đón đầu dòng khách trong và ngoài nước nườm nượp đổ về Cát Bà. Nếu muốn kiếm tìm một không gian nghỉ dưỡng cao cấp, tiện nghi và di chuyển dễ dàng đi muôn nơi thì tòa tháp này sẽ là lựa chọn hàng đầu" – ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần BĐS Bắc Bộ đánh giá.

The Xanh 1 sẽ là "cửa ngõ" đón đầu dòng khách về Cát Bà (Ảnh: Sun Property)

Sở hữu đa dạng loại hình, diện tích, từ 1 phòng ngủ, 1+1 đến 2 phòng ngủ, căn hộ tại tòa The Xanh 1 vừa vặn để chủ nhân tùy ý hô biến thành homestay, căn hộ dịch vụ xinh xắn, hay đơn giản là ngôi nhà thứ 2 thật "chill" để tận hưởng những ngày nghỉ thảnh thơi.

Vị trí độc tôn, phong thủy hài hòa, kiến trúc đặc sắc đặt trong hệ sinh thái vui chơi giải trí đồng bộ do Sun Group kiến tạo, The Xanh 1 không chỉ là tòa tháp với hơn 1000 căn hộ cao cấp mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống mới tại "đảo sinh thái". Ở đó, giấc mơ về một cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng tiện nghi đẳng cấp, giải trí sôi động và nắm bắt cơ hội đầu tư sinh lời đang dần trở thành hiện thực.