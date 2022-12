“Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà” ra mắt phiên bản ebook

Đây cũng là một trong những trọng tâm mà Dự án "1 triệu cuốn sách khơi nguồn hạnh phúc, 60 tỷ đồng trao tặng yêu thương" do tác giả Amy Dương cùng Tổ chức phi lợi nhuận Sống Rực Rỡ phát động.

Tác giả Amy Dương tại buổi giới thiệu sách “Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà”

Amy Dương là một doanh nhân Canada gốc Việt, hiện đang nắm giữ nhiều vị trí cốt lõi trong nhiều tổ chức lớn như: CEO & Founder Tổ chức Giáo dục Soul & Mind, COO & Founder US Home và Chairwoman Công ty WE - Women of Excellence Corporation. Dù có cuộc sống viên mãn tại Canada nhưng trái tim luôn thôi thúc Amy đóng góp khả năng của mình cho quê hương.

Năm 2021, sau 2 năm tự chuyển hóa bản thân mạnh mẽ, Amy có động lực lớn lao để hoàn thành cuốn sách đầu tay mang tên "Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà" như một món quà cho độc giả trong nước.

Theo tác giả Amy Dương, trong xã hội ngày càng bận rộn như hiện nay, con người ngày càng trở nên kiệt quệ vì chạy theo những giá trị bên ngoài mà không rõ "Mình là ai?", chúng ta có thể kiến tạo ra cuộc sống mình mong muốn, chủ động làm chủ đời mình, làm phong phú cả về tinh thần, tâm thức lẫn vật chất. Cuốc sách "Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà" của cô ra đời trong bối cảnh đó, nhằm dẫn dắt con người trên con đường trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Amy Dương cho ra đời Dự án "1 triệu cuốn sách khơi nguồn hạnh phúc, 60 tỷ đồng trao tặng yêu thương"

Tất cả lợi nhuận từ cuốn sách sẽ được dành tặng các Quỹ thiện nguyện uy tín tại Việt Nam như Tổ chức Powai, Làng trẻ em SOS, Sống Foundation, VietSeeds Foundation…

Không đơn giản chỉ tặng lợi nhuận từ sách, Amy Dương cho ra đời Dự án "1 triệu cuốn sách khơi nguồn hạnh phúc, 60 tỷ đồng trao tặng yêu thương" với mục tiêu mang 1 triệu cuốn sách đến tay 1 triệu người đang có mong muốn tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho chính bản thân mình. Khi đó, 60 tỷ đồng lợi nhuận được tạo ra và chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn, những tổ chức xã hội đang tạo ra những giá trị đẹp tại Việt Nam.



Với phiên bản ebook miễn phí này, Amy tin rằng những giá trị chuyển hóa mà cuốn sách mang lại sẽ không chỉ dừng ở biên giới Việt Nam mà còn lan tỏa ra cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên toàn thế giới.