Sống thượng lưu đậm chất Mỹ giữa tầng không tại The Beverly

Hiện nay, The Beverly đang mang đến cho khách hàng loạt chính sách hấp dẫn, mở ra cơ hội an cư, tận hưởng cuộc sống thượng lưu đậm chất Mỹ đỉnh cao. Từ ngày 30.08.2023, khách mua căn hộ The Beverly, Vinhomes Grand Park sẽ được áp dụng bộ 5 chính sách hấp dẫn:

Phương án: Khách hàng mua Căn hộ thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có:

- Chính sách 1: Thanh toán thảnh thơi, 1 năm nhận nhà. Bình quân ~6% GTCH/tháng trước khi đến hạn bàn giao.

- Chính sách 2: Thanh toán thảnh thơi, 3 năm nhận nhà. Bình quân ~2% GTCH/tháng trước khi đến hạn bàn giao.

Phương án: Khách hàng vay vốn Ngân hàng:

- Chính sách 3: Nhận nhà trước, thanh toán sau. Hỗ trợ lãi suất tối đa 70% GTCH bao gồm VAT trong vòng 28 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 20/03/2026 - lên đến 1.5 năm sau khi nhận bàn giao.

- Chính sách 4: Bom tấn mua nhà, không lo lãi suất lên đến 6 năm. Hỗ trợ lãi suất tối đa 45% GTCH bao gồm VAT trong vòng 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

[Đặc Biệt] Chính sách 5: Dành cho khách hàng thanh toán GTCH bao gồm VAT bằng vốn tự có trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB nhưng không muộn hơn 31.10.2023, nhận ưu đãi lên đến 4% giá trị căn hộ.

(*) Chính sách bán hàng được áp dụng tại thời điểm công bố theo thông tin của chủ đầu tư và ngân hàng.