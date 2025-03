SOOBIN khó có thể "soán ngôi" của Hòa Minzy?

Ngày 14/3, SOOBIN chính thức ra mắt MV Dancing in the dark. Đây là bản R&B pha ballad nhẹ nhàng, được anh chắp bút từ cuối 2018.

SOOBIN cho biết, nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc đến từ mong muốn về một tình yêu bền chặt, vượt qua sóng gió. "Tôi viết bài này từ năm 2018 nhưng vì một lý do nào đó chưa ra mắt. Chỉ khi làm album, tôi mới lấy ra và hoàn thiện" - anh chia sẻ.

Ca sĩ SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thủy trong MV "Dancing in the dark". (Ảnh: NSX)

Sản phẩm nhanh chóng gây xôn xao dư luận sau đó. Bên cạnh giai điệu lôi cuốn, hình ảnh đẹp, lãng mạn, MV còn thu hút bởi sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thủy.

Trước đó, tại lễ trao giải Làn sóng xanh diễn ra tối 15/1 tại TP.HCM, hình ảnh Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ SOOBIN "thống trị" mạng xã hội, nhận về lượng chia sẻ và bình luận lớn trên nhiều diễn đàn về showbiz. Loạt tin đồn SOOBIN và Thanh Thủy hẹn hò lan rộng, được người hâm mộ ủng hộ, cho đây là cặp đôi "trai tài gái sắc".

Hiện tại, MV Dancing in the dark thu về gần 3 triệu lượt xem sau hơn 2 ngày ra mắt. Sản phẩm nằm ở vị trí thứ 2 trong danh sách các MV ca nhạc thịnh hành trên YouTube, tuy nhiên chưa thể "lật đổ" Bắc Bling - MV được Hòa Minzy ra mắt trước đó gần nửa tháng.

Tính tới 9h ngày 17/3, Bắc Bling đã thu về hơn 60 lượt xem, trụ vững ở vị trí dẫn đầu. Với sức nóng khá bền bỉ, nhiều khả năng nữ ca sĩ người Bắc Ninh sẽ trở thành người đầu tiên có MV đạt 100 triệu lượt xem tại làng nhạc Việt trong năm 2025.

Hòa Minzy trong MV "Bắc Bling". (Ảnh: NSX)

Việc SOOBIN chưa thể "soán ngôi" Hòa Minzy không mang lại nhiều bất ngờ. Tuy lượng người hâm mộ đông đảo, sản phẩm chỉn chu, lãng mạn, có yếu tố gây tò mò, SOOBIN không mang lại nhiều đột biến. Anh lựa chọn dòng nhạc thế mạnh vốn có, nội dung ca khúc ca ngợi tình yêu đôi lứa - vốn đã xuất hiện dày đặc trên thị trường. Dù Dancing in the dark vẫn thu hút khán giả và nhiều khả năng sẽ trở thành "hit" mới, MV của nam ca sĩ vẫn phần nào "thất thế" so với Bắc Bling - mới mẻ, biến hóa, giàu màu sắc dân gian và có sự kết hợp của những ngôi sao thuộc nhiều thế hệ.

Thành công của MV Bắc Bling một lần nữa cho thấy tư duy âm nhạc cũng như cách lựa chọn đúng đắn của Hòa Minzy. Nữ ca sĩ từng cho biết, cô quan niệm một nghệ sĩ có chỗ đứng lâu dài và vững chắc khi có những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng. "Tôi không có khả năng sản xuất hay sáng tác, nhưng tôi có giọng hát và có tư duy âm nhạc, đặc biệt là một tình yêu quê hương đất nước rất lớn. Cũng bởi vậy, tôi chắt lọc lại những cái từ bản thân mình có để làm một sản phẩm tốt nhất" - cô cho biết.

Sau Bắc Bling, rất nhiều sản phẩm âm nhạc Việt đã được phát hành thời gian qua nhưng đều không thể "chiếm ngôi" MV này. Có thể kể tới như: MV Đã lâu rồi (Negav), Ngày hai đứa chung đôi (Vương Anh Tú, Myra Trần), Im Sorry (Lâm Bảo Ngọc)...