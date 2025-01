SOOBIN và Thanh Thủy đồng loạt lên tiếng đính chính sau khi "ảnh kết hôn" tràn lan mạng xã hội

Tối 17/1, công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng về việc nhiều tài khoản và trang mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các hình ảnh, video sai sự thật về đương kim Miss International.

Theo đó, đơn vị này cho biết: "Những ngày qua, Công ty Sen Vàng ghi nhận nhiều tài khoản, trang cộng đồng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, tạo ra hình ảnh và video sai sự thật về Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy - Hoa hậu trực thuộc Sen Vàng quản lý. Những hình ảnh này đang khiến khán giả hiểu lầm, có cái nhìn sai sự thật về Hoa hậu Thanh Thủy và người được cắt ghép. Chúng tôi mong khán giả tỉnh táo trước những bài viết/hình ảnh trên các hội nhóm không xuất phát từ tài khoản chính chủ của Hoa hậu Thanh Thủy.

Chúng tôi trân quý tình cảm khán giả dành cho Thanh Thủy. Tuy vậy, những bức ảnh chế lại đang đi quá xa, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đó chỉ là sản phẩm của AI. Chúng tôi mong quý khán giả ấn nút báo cáo vi phạm những bài đăng, hình ảnh sai lệch từ AI có liên quan đến Hoa hậu Thanh Thủy. Mong quý khán giả chọn lọc thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, tránh tiếp nhận thông tin sai sự thật".

Ca sĩ SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thủy. (Ảnh: FBNV)

Phía SpaceSpeakers Label - công ty chủ quản của của SOOBIN cũng lên tiếng đính chính, cho biết: "Chúng tôi đã thấy rất nhiều hình ảnh/bài viết sử dụng công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo để làm giả hình ảnh nghệ sĩ của công ty trên một số diễn đàn mạng xã hội, nội dung giả mạo vô cùng phức tạp, không đơn thuần là đùa vui. Chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ hành động vì ít nhiều ảnh hưởng đến nghệ sĩ cũng như góp phần lan truyền thông tin sai sự thật".

Trước đó, hành động thân mật nhưng có phần ngại ngùng giữa ca sĩ SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thủy tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2024 "gây bão" mạng xã hội tối 15/1. Trước đó, tin đồn SOOBIN và Thanh Thủy hẹn hò đã lan rộng, được người hâm mộ ủng hộ, cho đây là cặp đôi "trai tài gái sắc".

Nghi vấn xuất phát từ việc SOOBIN chỉ theo dõi một mình Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trên tài khoản cá nhân, dù sau đó anh nhanh chóng gỡ bỏ. Chiều 15/1, nam ca sĩ còn chụp ảnh bìa tạp chí có hình Thanh Thủy trên một chuyến bay, đồng thời để nhạc nền ca khúc Better with you.