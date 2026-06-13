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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 08:25 GMT+7

SpaceX của Elon Musk tạo địa chấn Phố Wall: Cơ hội vàng hay bong bóng nghìn tỷ USD?

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Hồng Quân Thứ bảy, ngày 13/06/2026 08:25 GMT+7
Thương vụ IPO lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ đã đưa SpaceX chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq, đồng thời giúp tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, đằng sau cơn sốt của cổ phiếu SpaceX là những tranh luận về mức định giá kỷ lục và canh bạc khổng lồ vào AI, internet vệ tinh và tham vọng chinh phục sao Hỏa.
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SpaceX lên sàn Nasdaq, Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới

SpaceX vừa tạo nên cột mốc lịch sử trên thị trường tài chính toàn cầu khi chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán SPCX. Đây được xem là thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay của thị trường Mỹ, đồng thời đưa Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử.

Công ty chào bán 555,6 triệu cổ phiếu với giá 135 USD/cổ phiếu, huy động khoảng 75 tỷ USD và đạt mức định giá ban đầu hơn 1.770 tỷ USD. Chỉ sau khoảng 30 phút giao dịch, lực mua mạnh đã đẩy giá cổ phiếu tăng hơn 20%, lên quanh mức 165 USD, trước khi tiếp tục leo lên gần 173 USD/cổ phiếu, giúp vốn hóa SpaceX vượt mốc 2.000 tỷ USD.

Sức hút của thương vụ được thể hiện khi lượng đăng ký mua cao gấp 3-4 lần số lượng cổ phiếu chào bán. Theo Bloomberg, tổng giá trị đặt mua có thể vượt 250 tỷ USD, trong khi nhà đầu tư cá nhân được phân bổ tỷ lệ cổ phần cao bất thường đối với một thương vụ IPO quy mô lớn.

SpaceX lên sàn Nasdaq, Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới.

Đà tăng của cổ phiếu cũng giúp tài sản của Elon Musk tăng thêm khoảng 33 tỷ USD chỉ trong một ngày. Theo thống kê mới nhất của Forbes và Bloomberg Billionaires Index, khối tài sản của nhà sáng lập SpaceX đã vượt 1.100 tỷ USD, cao gấp nhiều lần người giàu thứ hai thế giới và tương đương tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia phát triển như Thụy Sĩ.

Không chỉ tạo ra tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên, đợt IPO còn đưa SpaceX gia nhập nhóm những doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh, vượt qua nhiều tập đoàn lâu đời như JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Meta hay thậm chí cả Tesla.

Siêu thương vụ IPO 1,77 nghìn tỷ USD từ Space X: Ngã rẽ quyền lực thao túng tương lai của Elon Musk

Tuy nhiên, phía sau cơn sốt của thị trường là không ít nghi ngại về mức định giá. Dù doanh thu năm 2025 đạt 18,7 tỷ USD, SpaceX vẫn lỗ ròng 4,9 tỷ USD do chi phí đầu tư rất lớn cho hạ tầng vũ trụ và trí tuệ nhân tạo. Một số tổ chức phân tích cho rằng giá trị hợp lý của cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với mức IPO.

Sau khi lên sàn, Elon Musk vẫn nắm khoảng 82% quyền biểu quyết thông qua cơ cấu cổ phiếu đặc biệt, qua đó duy trì quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với công ty mà ông thành lập từ năm 2002. Điều này giúp SpaceX giữ được tốc độ ra quyết định theo phong cách của Musk, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

Canh bạc AI và không gian của Elon Musk được thị trường đặt cược

Giới phân tích cho rằng thị trường hiện không chỉ định giá SpaceX dựa trên hoạt động phóng tên lửa hay mạng internet vệ tinh Starlink, mà còn đặt cược vào các tham vọng dài hạn như triển khai 100.000 vệ tinh thế hệ mới, phát triển tên lửa Starship tái sử dụng hoàn toàn, xây dựng hạ tầng điện toán AI trong không gian và mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa.

Hiện Starlink là trụ cột doanh thu của SpaceX với hàng triệu khách hàng tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty cũng chiếm phần lớn hoạt động phóng thương mại trên thế giới trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, chìa khóa cho tham vọng nghìn tỷ USD được đánh giá nằm ở Starship. Nếu dự án này thành công, SpaceX có thể giảm mạnh chi phí vận chuyển lên quỹ đạo và mở ra những thị trường hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, Musk cũng muốn kết hợp hạ tầng không gian với AI để xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài quỹ đạo, tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Song đây vẫn là lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro về kỹ thuật, chi phí và hiệu quả thương mại.

Theo các chuyên gia tài chính, phiên giao dịch đầu tiên chỉ là bước khởi đầu. Thử thách lớn nhất của SpaceX sẽ là khả năng duy trì niềm tin của thị trường đối với mức định giá khổng lồ này trong những tháng tới.

Đồng thời, thương vụ IPO lịch sử cũng được xem là phép thử cho làn sóng các công ty AI và công nghệ cao đang chuẩn bị lên sàn, mở ra một giai đoạn mới cho thị trường tài chính toàn cầu.

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