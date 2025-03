Steve Harvey "tuyên chiến" với nạn deepfake

Steve Harvey - người dẫn chương trình nổi tiếng của "Family Feud" được biết đến với những màn phát thưởng hào phóng hay những lời khuyên sâu sắc trên sóng radio. Gần đây, ông trở thành mục tiêu của các nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, từ những hình ảnh hài hước như một ngôi sao nhạc rock đến các video dàn dựng ông đang chạy trốn khỏi quỷ dữ.

Tuy nhiên, các nội dung vui nhộn này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngày càng có nhiều cá nhân lợi dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói và danh tính của Steve Harvey nhằm thực hiện các trò lừa đảo tinh vi. Năm ngoái, Harvey nằm trong danh sách những người nổi tiếng như Taylor Swift và Joe Rogan bị AI mạo danh để quảng bá các chương trình lừa đảo, trong đó có việc dụ dỗ người dùng nhận khoản tiền "hỗ trợ của chính phủ" không có thật.

Người nổi tiếng bị giả mạo bằng deepfake để lừa đảo

Một trong những video lừa đảo phổ biến có giọng nói giống hệt Steve Harvey tuyên bố: "Tôi đã nói với các bạn trong nhiều tháng rằng, hãy nhận ngay khoản tiền miễn phí 6.400 USD này". Những nội dung như vậy nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến nhiều người tin vào thông tin sai lệch và trở thành nạn nhân của các trò gian lận.

Steve Harvey và Scarlett Johansson là hai trong số nhiều nghệ sĩ trở thành nạn nhân của deepfake. Ảnh: CNN.

Năm 2025, Harvey khẳng định, các vụ lừa đảo sử dụng danh tính ông đã đạt đến "đỉnh điểm". "Tôi luôn tự hào về thương hiệu cá nhân của mình, một thương hiệu gắn liền với sự chân thành và uy tín. Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng điều này để đánh lừa mọi người. Điều tôi lo ngại nhất là tác động của những trò lừa đảo này đối với công chúng. Tôi không muốn người hâm mộ của mình hay bất kỳ ai bị tổn hại vì những thứ giả mạo này", Harvey chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNN tại Tyler Perry Studios, giữa các buổi ghi hình chương trình "Family Feud".

Trước tình trạng lạm dụng AI ngày càng phổ biến, Steve Harvey đã quyết định lên tiếng mạnh mẽ, thúc đẩy việc ban hành các đạo luật nhằm trừng phạt những kẻ đứng sau các hành vi lừa đảo này, cũng như các nền tảng trực tuyến tiếp tay cho chúng. Những nỗ lực của ông đã thu hút sự chú ý của Quốc hội Mỹ, nơi đang xem xét một số dự luật nhằm siết chặt kiểm soát các nội dung giả mạo do AI tạo ra.

Một trong những dự luật quan trọng nhất là phiên bản cập nhật của "Đạo luật Không Gian Dối" (No Fakes Act), được đề xuất bởi nhóm nghị sĩ lưỡng đảng gồm: Chris Coons (Delaware), Amy Klobuchar (Minnesota), Marsha Blackburn (Tennessee) và Thom Tillis (North Carolina). Dự luật này nhắm vào việc buộc những người tạo ra nội dung AI giả mạo và các nền tảng lưu trữ chúng phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các thượng nghị sĩ dự định sẽ tái giới thiệu dự luật này trong vài tuần tới.

Ngoài "Đạo luật Không Gian Dối", Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét một đạo luật khác có tên "Take It Down Act", tập trung vào việc xử lý các nội dung khiêu dâm giả mạo bằng AI. Dự luật này gần đây đã nhận được sự ủng hộ từ cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với vấn đề này.

Steve Harvey không phải là người nổi tiếng duy nhất lên tiếng về tác hại của AI giả mạo. Nữ diễn viên Scarlett Johansson cũng từng đối mặt với việc AI tạo ra phiên bản giả của cô để phản hồi các phát ngôn bài Do Thái của Kanye West. "Một làn sóng dữ dội từ AI đang ập đến, và nhiều quốc gia tiên tiến đã có những biện pháp ứng phó phù hợp, ngoại trừ Mỹ. Thật đáng sợ khi chính phủ Mỹ vẫn chưa có động thái cụ thể để bảo vệ công dân khỏi những mối đe dọa do AI gây ra", Johansson phát biểu vào tháng Hai năm nay.

Steve Harvey hoàn toàn ủng hộ các đạo luật này và kêu gọi chính phủ hành động sớm. "Chúng ta có quyền tự do ngôn luận, nhưng không phải là quyền tự do để người khác thao túng lời nói của chúng ta theo ý họ. Đó không phải là tự do, mà là lạm dụng. Quốc hội cần phải vào cuộc ngay, vì nếu không thì chính họ cũng có thể trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này trong tương lai", Harvey nhấn mạnh.

Bên cạnh việc đưa ra chế tài với các cá nhân tạo ra nội dung AI giả mạo, dự luật cũng đề xuất mức phạt nghiêm khắc đối với các nền tảng trực tuyến. Theo đó, các nền tảng này có thể bị phạt 5.000 USD cho mỗi vi phạm. Nếu một nội dung AI giả mạo trở nên lan truyền mạnh mẽ, khoản tiền phạt có thể lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, một số tổ chức như Public Knowledge, Center for Democracy and Technology, American Library Association và Electronic Frontier Foundation lo ngại rằng, dự luật này có thể hạn chế quyền tự do ngôn luận và gây ra làn sóng kiện tụng không kiểm soát.

Giải pháp công nghệ chống deepfake

Trong khi các nhà lập pháp còn đang tranh luận thì AI tiếp tục phát triển nhanh chóng và trở nên khó kiểm soát hơn. Các ngôi sao nổi tiếng như Steve Harvey thường gặp khó khăn trong việc theo dõi và xử lý các nội dung giả mạo liên quan đến họ, nhất là khi chúng được tạo ra bởi những tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội.

Một trong những giải pháp đang được áp dụng là công nghệ theo dõi AI do công ty Vermillio phát triển. Công ty này đã hợp tác với nhiều hãng giải trí lớn và các công ty quản lý tài năng để cung cấp một nền tảng có tên TraceID. Công nghệ này giúp tự động phát hiện các nội dung AI giả mạo và gửi yêu cầu gỡ bỏ nhanh chóng.

"Vào năm 2018, chỉ có khoảng 19.000 nội dung deepfake được tạo ra. Ngày nay, con số này đã lên đến gần một triệu mỗi phút", Dan Neely, Giám đốc điều hành của Vermillio cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Vermillio đã theo dõi nhiều trường hợp giả mạo liên quan đến Steve Harvey, bao gồm các chatbot sử dụng giọng nói AI giống ông để lôi kéo người dùng tham gia cờ bạc trực tuyến. Neely giải thích rằng, công nghệ của công ty ông sử dụng phương pháp "dấu vân tay kỹ thuật số" để xác định sự khác biệt giữa nội dung thật và nội dung giả mạo do AI tạo ra. Hệ thống này có thể quét qua hàng triệu hình ảnh trên Internet để phát hiện những bức ảnh đã bị thao túng bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), công nghệ nền tảng của nhiều dịch vụ AI hiện nay.

Dù các ngôi sao có thể tiếp cận những dịch vụ như Vermillio, nhưng đối với các cá nhân bình thường, việc đối phó với AI giả mạo vẫn là một thách thức lớn. Chính vì vậy, Steve Harvey kêu gọi hành động nhanh chóng từ chính phủ và các nền tảng công nghệ để ngăn chặn tình trạng lạm dụng AI. "Chúng ta cần hành động ngay bây giờ. Còn phải chờ đến bao nhiêu người bị tổn hại nữa thì mới có biện pháp xử lý thích đáng?" Harvey đặt câu hỏi.