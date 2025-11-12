Sử dụng lý lịch tư pháp của người khác trái pháp luật: Không chỉ bị phạt, còn có thể bị truy cứu hình sự

Câu hỏi

Bạn đọc Nguyễn Thị Loan (xã Xuân Mai, TP.Hà Nội) thắc mắc về trường hợp sử dụng giấy tờ của người khác để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trái pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, phiếu lý lịch tư pháp là một loại giấy tờ do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, có giá trị chứng minh một người có án tích hay không, đang thi hành án hay không và các thông tin liên quan đến bản án, quyết định của tòa án.

Ngoài ra, phiếu này còn thể hiện cá nhân có bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp bị tòa án tuyên bố phá sản hay không.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.

Nghiêm cấm các hành vi hủy hoại, sử dụng trái quy định phiếu lý lịch tư pháp

Điều 29 của Nghị định này quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gian dối trong lập tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Chính phủ đề xuất không được yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung phiếu lý lịch tư pháp dưới mọi hình thức.

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sử dụng phiếu lý lịch tư pháp của người khác trái pháp luật, xâm phạm đời tư của cá nhân;

Sử dụng giấy tờ của người khác để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trái pháp luật; Khai thác, sử dụng trái phép, làm sai lệch, hủy hoại hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy; Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử; Phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, hệ thống thông tin dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm d và đ khoản 3 Điều này; Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp bản chính đã bị tịch thu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều của Nghị định;

Theo luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), người dân sử dụng phiếu lý lịch tư pháp của người khác trái pháp luật, xâm phạm quyền về đời tư của cá nhân, có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Ảnh: Dân Việt.

Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều này.

Không cung cấp đầy đủ thông tin khi đăng ký định danh điện tử có thể bị xử phạt

Luật sư Anh Tuấn cho biết thêm, Điều 28 của Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình quy định rõ, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp tài khoản định danh điện tử cho cá nhân.

Cấp định danh điện tử cho người nước ngoài, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 400 hồ sơ, cán bộ làm việc đến đêm

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi cố ý không cung cấp thông tin, tài liệu, cung cấp không đầy đủ thông tin, tài liệu để cấp tài khoản định danh điện tử; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp tài khoản định danh điện tử;

Sử dụng tài khoản định danh điện tử giả của cá nhân; Mua, bán, thuê, cho thuê tài khoản định danh điện tử của cá nhân; Cầm cố, nhận cầm cố, thế chấp, nhận thế chấp tài khoản định danh điện tử của cá nhân; Làm giả tài khoản định danh điện tử của cá nhân.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sử dụng trái phép, chiếm đoạt tài khoản định danh điện tử của cá nhân;

Mượn tài khoản định danh điện tử để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật; cho mượn tài khoản định danh điện tử để người khác thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp tài khoản định danh điện tử cho tổ chức; Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng dịch vụ xác thực điện tử.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Làm giả tài khoản định danh điện tử của tổ chức; Sử dụng tài khoản định danh điện tử giả của tổ chức;

Sử dụng trái phép, chiếm đoạt tài khoản định danh điện tử của tổ chức; Mua, bán, thuê, cho thuê tài khoản định danh điện tử của tổ chức; Cầm cố, nhận cầm cố, thế chấp, nhận thế chấp tài khoản định danh điện tử của tổ chức.