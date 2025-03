Sự "khác biệt" ở sân bay Vân Đồn

Cùng với các sân bay trong cả nước, từ ngày 1/3, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. Ngay khi chính thức nhận bàn giao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai lực lượng thực hiện công tác an ninh hàng không chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo hoạt động hàng không diễn ra liên tục, an toàn, thông suốt.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai lực lượng thực hiện công tác an ninh hàng không chặt chẽ, hiệu quả. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Ghi nhận tại khu vực kiểm soát an ninh ga đi của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã bố trí cán bộ, trực tiếp phối hợp cùng lực lượng an ninh hàng không thực hiện nhiệm vụ giám sát an ninh và kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh.

Nhờ khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu của ngành Công an và công nghệ quản lý an ninh hàng không, nên việc xác minh thông tin diễn ra nhanh chóng hơn, nâng cao tính chính xác và giảm thiểu thời gian chờ đợi cho hành khách.

Việc chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không cho lực lượng Công an đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách khi làm thủ tục bay. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh



Anh Lê Tuấn Anh, hành khách chuyến bay Vân Đồn - TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi thấy thủ tục được thực hiện nhanh chóng gọn lẹ, tình hình an ninh, trật tự cũng rất tốt, bản thân tôi thấy hài lòng về sự chuyển giao này".

Theo ông Nguyễn Hoàng Mỹ - Trưởng Phòng An ninh an toàn, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai các bước tiếp quản và vận hành theo chức năng mới rất chuyên nghiệp. Từ năm 2018 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp hoạt động cùng Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn nên việc chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không đang diễn ra suôn sẻ.

An ninh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và an toàn mỗi chuyến bay. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Để duy trì công tác đảm bảo an ninh hàng không, trước khi chính thức nhận bàn giao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng phương án, kế hoạch và kiểm tra, chỉ đạo xuyên suốt bảo đảm an toàn từng chuyến bay.

Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng - Trưởng Trạm Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc Tế Vân Đồn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết: "Đơn vị đã khẩn trương tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh thống nhất chỉ đạo điều hành về an ninh hàng không, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an ninh hàng không; bố trí cán bộ giám sát các hoạt động theo từng khâu, đảm bảo không bị trì trệ, gián đoạn trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ, đáp ứng các yêu cầu thông lệ quốc tế".

Việc chuyển giao nhiệm vụ an ninh hàng không về Bộ Công an không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách, doanh nghiệp khi làm thủ tục bay, mà với kinh nghiệm, nghiệp vụ phòng, chống tội phạm, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả, sẵn sàng phản ứng nhanh giữa lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác sẽ nâng cao hiệu quả quản lý và an toàn cho mỗi chuyến bay.