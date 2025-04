Ngày 24/4/2025, tại Khách sạn Central Thanh Hóa, sự kiện Lễ ra quân The Pathway – Sun Grand Boulevard: “Mảnh ghép mới, biểu tượng mới” đã thu hút gần 600 “chiến binh” kinh doanh từ 10 đại lý phân phối hàng đầu, gồm NewstarLand, Đất Xanh Bắc Bộ, Nhật Khang Realty, Vhomes, RETI, Four Home, Realhomes, 3SLand, Cen Prime và Euro Holdings. Sự kiện không chỉ “hâm nóng” thị trường bất động sản Thanh Hóa mà còn đánh dấu sự trở lại của dòng sản phẩm nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn, sẵn sàng cho mùa du lịch hè – mùa kinh doanh sôi động.

Lễ ra quân The Pathway – Sun Grand Boulevard thu hút gần 600 “chiến binh” kinh doanh từ 10 đại lý phân phối

Tại sự kiện, bà Trịnh Kim Ngần, Giám đốc kinh doanh Sun Property đã đại diện chủ đầu tư công bố tầm nhìn chiến lược, nhấn mạnh vai trò của The Pathway như một biểu tượng mới của Sầm Sơn. Theo bà Trịnh Kim Ngần, The Pathway không chỉ là tổ hợp căn hộ sát biển đầu tiên tại Sầm Sơn mà còn là lời giải hoàn hảo cho nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời. Với vị trí trung tâm, kết nối trực tiếp Đại lộ Đông Sơn, Quảng trường biển và Sun World Sầm Sơn, dự án sở hữu tầm nhìn biển hiếm có, cùng hệ sinh thái du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng đẳng cấp.

“Chúng tôi tin rằng The Pathway sẽ là tài sản giá trị, mang lại dòng tiền bền vững cho các nhà đầu tư nhạy bén”, đại diện Sun Property khẳng định.

Niềm tin và sự kỳ vọng đó có cơ sở vững chắc khi Sầm Sơn những năm gần đây luôn “ngạo nghễ” ở vị thế điểm đến du lịch “nóng” bậc nhất cả nước. Sầm Sơn đang chứng kiến sự lột xác ngoạn mục, từ một điểm đến du lịch bình dân trở thành thành phố biển hiện đại, thu hút hàng triệu khách mỗi năm.

Bà Trịnh Kim Ngần, Giám đốc kinh doanh Sun Property chia sẻ tại sự kiện

Năm 2024, Sầm Sơn ghi dấu ấn với 8,6 triệu lượt khách và doanh thu 17,1 nghìn tỷ đồng, trong đó kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 đón hơn 900.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày. Sự phát triển này có đóng góp lớn từ các dự án hạ tầng và du lịch bài bản, đặc biệt là hệ sinh thái của Sun Group với Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội - nơi tổ chức các show nhạc nước đẳng cấp và sự kiện sôi động mỗi cuối tuần, và công viên Sun World Sầm Sơn – thỏi nam châm hút du khách mỗi mùa hè.

Đón nhận những hé lộ ban đầu về vị trí; tiện ích; loại hình, diện tích, quỹ căn và các chính sách bán hàng hấp dẫn, gần 600 “chiến binh kinh doanh” góp mặt tại sự kiện đã được tiếp thêm lửa nhiệt huyết để chinh phục các vị khách hàng, nhà đầu tư có khẩu vị đầu tư và sự đam mê với bất động sản biển. Đại diện Sun Property hoàn toàn tin tưởng, đội ngũ chuyên nghiệp từ 10 đại lý phân phối hàng đầu sẽ góp phần lan tỏa giá trị đầu tư bền vững từ dòng sản phẩm “đẳng cấp, chất lượng, khác biệt” mang thương hiệu Sun Group đến với khách hàng, nhanh chóng “quét sạch” bảng hàng trong mùa hè này.

10 đại lý phân phối hàng đầu sẽ góp phần lan tỏa giá trị đầu tư bền vững của The Pathway đến với khách hàng

Chia sẻ tại Lễ ra quân dự án, đại diện các đại lý phân phối nhận định The Pathway hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí đắc địa, tiện ích vượt trội, tiềm năng sinh lời cao. Đặc biệt, các căn hộ view biển đang được săn đón bởi các nhà đầu tư từ Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh…, phù hợp làm “second home” hoặc khai thác kinh doanh lưu trú trong mùa cao điểm. Các căn hộ thuộc The Pathway với giá trị đầu tư ban đầu hợp lý và dư địa tăng trưởng lớn khi hạ tầng Sầm Sơn hoàn thiện nâng cấp, được xem là cơ hội hiếm có trước khi mặt bằng giá bất động sản khu vực thiết lập mặt bằng giá mới.

“The Pathway không chỉ là nơi an cư hay nghỉ dưỡng, mà còn là kênh đầu tư sinh lời bền vững trong bối cảnh du lịch Sầm Sơn đang bứt phá. Đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu một tài sản giá trị tại điểm nghỉ dưỡng biển hàng đầu miền Bắc” lãnh đạo một đại lý phân phối dự án nhấn mạnh.

Các tòa tháp The Pathway sẽ là biểu tượng mới của Sầm Sơn

Với đà tăng trưởng bền vững, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chiến lược phát triển du lịch bài bản từ tâm huyết của nhà đầu tư chiến lược Sun Group, Sầm Sơn đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong tương lai gần. The Pathway, với vai trò là tổ hợp căn hộ cao tầng sát biển đầu tiên, được kỳ vọng sẽ thu hút du khách chất lượng cao, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai muốn đón đầu xu hướng.

Nằm trong chiến lược phát triển những công trình biểu tượng mới và bổ sung “mảnh ghép” hoàn thiện hệ sinh thái du lịch đẳng cấp tại Sầm Sơn, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) dự kiến sẽ cho ra mắt các tòa tháp mới thuộc tổ hợp căn hộ The Pathway.

The Pathway thừa hưởng hệ sinh thái “tỷ đô” của Sun Group tại Sầm Sơn

Các tòa tháp mới sẽ được kiến tạo để gắn kết với quần thể hiện tại, thừa hưởng hệ sinh thái “tỷ đô” của Sun Group tại Sầm Sơn, gồm Trục Đại lộ Đông Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn; đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard và công viên Sun World Sầm Sơn.

Ngoài ra, thuận lợi kết nối với hệ thống giao thông hiện đại của Sầm Sơn như Đại lộ Đông Sơn liên thông với QL47 và Đại lộ Nam Sông Mã - dự kiến được mở rộng lên 8 làn xe trong năm nay. Đây cũng là các trục đường huyết mạch để đón dòng du khách từ phía Bắc cũng như dẫn tới các trung tâm du lịch tương lai mang thương hiệu Sun Group như Khu du lịch sinh thái Bến En, Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Xương, và Khu du lịch tâm linh Am Tiên vừa tiến hành lễ động thổ vào ngày 26/4/2025.