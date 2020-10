Sự kiện ra mắt iPhone 12 có sức ảnh hưởng lớn nhất năm nay

Ngay trước thềm sự kiện “trình làng” dòng iPhone 12 của Apple vào ngày 13/10, hãng phân tích Morgan Stanley đã nâng cao ước tính iPhone của mình dựa trên phân tích giá bán trung bình (ASP) mới và dữ liệu xây dựng iPhone.

Cụ thể, trong một bản ghi nhớ gửi tới các nhà đầu tư, nhà phân tích chính Katy Huberty cho rằng, kết hợp iPhone và phân tích giá cả của ngân hàng chỉ ra rằng doanh số dự đoán và ước tính ASP của Phố Wall "vẫn còn quá thấp" cho năm 2021.

Ảnh concept bộ ba iPhone 12.

Sự kiện ra mắt iPhone 12 sắp tới sẽ là "sự kiện iPhone quan trọng nhất trong nhiều năm". Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng đây là thời điểm quan trọng đối với công ty khi chu kỳ thay thế thiết bị đã kéo dài hơn 4 năm. Các nguyên nhân khác có thể bao gồm sự phát triển của các thương vụ mua bán thiết bị và lợi nhuận ở các thị trường như Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.

Nhóm công nghệ phần cứng châu Á của Morgan Stanley dự báo, có tổng cộng 82 triệu iPhone được sản xuất trong quý 4, khoảng 78 triệu chiếc iPhone đã được bán ra trong quý 3. Con số này cao hơn so với dự tính trước đó của ngân hàng - khoảng 76 triệu.

Do đó, dữ liệu mới đã nâng mức dự báo doanh số iPhone năm 2021 của Huberty lên 220 triệu chiếc, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái và 4% so với ước tính trước đó.

Giá bán iPhone trung bình sẽ tăng cao so với dự kiến.

Theo các nhà phân tích, nếu Apple chiếm được thị phần ngày càng tăng trên phân khúc điện thoại thông minh, mức tăng trưởng cơ sở của iPhone được cài đặt sẽ duy trì ở mức cao nhất ... Doanh số iPhone có thể đạt ​​240 triệu chiếc vào năm 2021 và định giá 170 USD.

Ngân hàng đầu tư cũng đã thực hiện một phân tích chi tiết về giá bán và hỗn hợp cho thấy rằng ước tính ASP của Phố Wall là 763 USD (khoảng 17,69 triệu đồng) còn là quá thấp. Huberty dự kiến iPhone ​​12 Mini sẽ có giá bán từ 649 USD (khoảng 15,03 triệu đồng) và giới hạn ở mức 1,399 USD cho iPhone 12 Pro Max (màn hình 6,7 inch) cho tùy chọn bộ nhớ trong 512GB. Ngân hàng dự báo tỷ lệ kết hợp giữa iPhone một năm tuổi sẽ là khoảng 11%.

Theo phân tích, Huberty đang nâng ước tính ASP cho iPhone năm 2021 của Morgan Stanley lên 772 USD (khoảng 17,89 triệu đồng). Nhà phân tích này cũng nâng ước tính doanh thu AAPL và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2021 lên 2% dựa trên những thay đổi của doanh số và ASP. Con số đó sẽ tăng lần lượt 6% và 5% so với dự báo hiện tại.