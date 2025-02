Su su, cà rốt ăn tốt cho sức khỏe, trồng la liệt ở Nghệ An, sao giá đang rơi tự do nhìn phát ngán? Hai loại củ, quả ăn tốt cho sức khỏe, trồng la liệt ở xã này của Nghệ An, vì sao giá đang "rơi tự do"?

Su su và cà rốt là những loại nông sản giàu dinh dưỡng, sản phẩm OCOP 3 sao, được trồng bạt ngàn ở xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Sau Tết, giá hai loại nông sản này bỗng "rơi tự do" khiến nông dân nơi đây lo lắng. Nguyên nhân là do thị trường chính giảm lượng tiêu thụ mạnh.

Xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai được biết đến là vùng chuyên canh quả su su và củ cà rốt lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích trồng su su trên địa bàn xã Quỳnh Liên khoảng 60 đến 70ha. Trong khi đó, toàn xã cũng có khoảng 65ha. Đây là hai loại cây trồng chủ lực của địa phương. Toàn xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An có 60 đến 70ha trồng su su. Qủa su su sau khi thu hoạch sẽ được tiêu thụ ở thị trường chính là thành phố Hà Nội. Ảnh: Ng.A Nông dân xã Quỳnh Liên cũng đầu tư hệ thống dàn kiên cố để trồng su su. Bên cạnh đó, những ruộng cà rốt cũng được lắp đặt hệ thống tưới tự động để giảm sức lao động, tăng năng suất. Bà con chủ yếu trồng cây su su và cà rốt theo phương pháp hữu cơ nên đảm bảo sản phẩm sạch và an toàn đến người tiêu dùng. Su Su và cà rốt rất phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở xã Quỳnh Liên nên cho năng suất và chất lượng cao. Cây su su cho năng suất bình quân đạt từ 120 tấn đến 140 tấn/ha. Cà rốt cũng được trồng bạt ngàn ở xã Quỳnh Liên. Qủa su su và củ cà rốt là hai sản phẩm trên địa bàn đã được công nhận OCOP 3 sao. Ảnh: Ng.A Sau Tết, giá củ cà rốt và quả su su "rơi tự do". Giá củ cà rốt ở mức 11.000 đồng - 12.000 đồng/kg "rơi" xuống chỉ còn 3.000 đồng/kg. Ảnh: Ng.A Chính quyền địa phương cũng tập trung hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn xây dựng thương hiệu cho hai sản phẩm chủ lực này. Nhờ thế, quả su su và củ cà rốt ở xã Quỳnh Liên cũng đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Sau khi thu hoạch, quả su su và củ cà rốt ở xã Quỳnh Liên được thương lái thu mua vận chuyển và tiêu thụ ở thị trường chính là thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán, giá quả su su và củ cà rốt bắt "rơi tự do". Có thời điểm giá quả su su chỉ còn khoảng 200 đồng đến 300 đồng/kg. Thậm chí, quả su su sau khi thu hoạch cũng không thể bán được khiến nông dân lo lắng. Có thời điểm, giá quả su su ở xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An chỉ còn 200 đồng đến 300 đồng/kg. Nguyên nhân là do thị trường chính giảm lượng tiêu thụ mạnh. Ảnh: Ng.A "Trước Tết, giá quả su su là 5.000 đồng đến 6.000 đồng/kg. Với giá này thì người dân trên địa bàn rất phấn khởi. Tuy nhiên, sau đó thị trường chính là Hà Nội bắt đầu giảm tiêu thụ vì công nhân, học sinh, sinh viên về quê ăn Tết. Từ đó, dẫn đến tình trạng quả su su và củ cà rốt ứ hàng, giá xuống thấp. Sau khi "chạm đáy" giá quả su su cũng đã bắt đầu nhích lên ở mức 500 đồng/kg. Dự kiến thời gian tới, khi thị trường ổn định trở lại thì giá quả su su sẽ tiếp tục tăng", ông Hoàng Ngọc Anh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Liên chia sẻ. Không chỉ riêng quả su su, các loại rau, quả khác trên địa bàn xã Quỳnh Liên cũng giảm giá mạnh. Trong đó, giá củ cà rốt ở mức 11.000 đồng đến 12.000 đồng/kg trước Tết, nay chỉ còn khoảng 3.000 đồng/kg. Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Liên cho biết: Mặc dù giá thấp, người dân vẫn thu hoạch quả su su để chờ thương lái đến mua. Bởi quả su su nếu để "treo" trên giàn sẽ thối, hư hỏng. Bên cạnh đó, số lượng quả quá nhiều sẽ làm hỏng giàn. Sau khi thu hoạch, bà con cũng có phương pháp bảo quản tốt nhằm đảm bảo chất lượng quả sau khi thu hoạch để chờ thị trường. Địa phương sẽ tiếp tục liên hệ với các đầu mối để tìm hướng tiêu thụ cho bà con nông dân. Tham khảo thêm Con đặc sản

Thương lái

Nuôi con động vật hoang dã này để

Tan tác một mùa dưa hấu ở Gia Lai, trồng 6ha chi hết 950 triệu,

Xuất khẩu thành công hơn 42.318 tấn nông, lâm sản trong năm 2024, Hòa Bình đã có