Sự thật gây "sốc" về bảo mật được Apple mô tả chân thực

Video quảng cáo về tính năng bảo mật mới của iPhone.

Sau khi phát hành bản cập nhật iOS 14.5 với tính minh bạch theo dõi ứng dụng - App Tracking Transparency (ATT), Apple đã tung một video quảng cáo mới mang tên "Bị theo dõi" - Tracked, khuyến khích bảo vệ quyền riêng tư trên iPhone. Quảng cáo hài hước nhằm mục đích hình dung ý nghĩa khi người dùng cho phép một ứng dụng theo dõi trên các ứng dụng và dịch vụ khác.

Hình ảnh cắt từ video quảng cáo.

Tính minh bạch của việc theo dõi ứng dụng cho phép chủ nhân iPhone kiểm soát ứng dụng nào được phép theo dõi hoạt động trên các ứng dụng và trang web của các công ty khác.

Trong video, người đàn ông bắt đầu ngày mới bằng cách mua một tách cà phê. Dần dần trong ngày, có hàng trăm người khác bắt đầu theo dõi người đàn ông này. Video đã thể hiện chân thực việc theo dõi các hoạt động của người dùng trong thế giới thực.

iPhone có tính bảo mật cao.

Trong video, Apple nhấn mạnh người dùng có quyền cho phép những ai được theo dõi thông tin của bạn và ai không được phép. Và người đàn ông này "cắt đuôi" những người theo dõi mình bằng ATT trên iPhone 12 của mình. Tính minh bạch của việc theo dõi ứng dụng trong iOS 14.5 yêu cầu các ứng dụng phải xin phép người dùng trước khi theo dõi họ trên các ứng dụng và trang web khác.

Ví dụ: khi mở ứng dụng Facebook, người dùng sẽ thấy lời nhắc cho biết ứng dụng muốn theo dõi bạn trên các ứng dụng và dịch vụ khác. Có hai tùy chọn để người dùng chọn: “Yêu cầu ứng dụng không theo dõi” - Ask App not to Track hoặc “Cho phép” - Allow.