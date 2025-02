Sự thật thông tin học sinh bị dàn cảnh để bắt cóc ở Quảng Trị

Chiều 10/2, trung tá Lê Thanh Hải – Trưởng Công an thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã xác minh xong thông tin học sinh bị dàn cảnh để bắt cóc.

Trước đó, tối 9/2 trên trang Facebook có tên N.T.T đăng thông tin với nội dung cháu T, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Gio Việt, thuộc thị trấn Cửa Việt bị dàn cảnh để bắt cóc khi tan học.

Bài đăng về thông tin học sinh bị dàn cảnh để bắt cóc ở Quảng Trị là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Ảnh: N.V chụp lại màn hình.

Sau khi thông tin này được đăng lên mạng đã thu hút sự chú ý của dư luận, gây hoang mang trong nhân dân.

Trung tá Hải cho biết, ngay khi biết nội dung thông tin trên, Công an thị trấn Cửa Việt đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh khẳng định không có vụ việc dàn cảnh bắt cóc cháu T như nội dung nhiều tài khoản Facebook chia sẻ.

Thông tin nêu trên do cháu T cung cấp không đúng sự thật cho gia đình gây hiểu nhầm không đáng có.

Trung tá Hải cho biết thêm, hiện nay chủ tài khoản N.T.T đang làm việc ở Hàn Quốc nên việc xử lý gặp khó khăn. Trước mắt, Công an thị trấn Cửa Việt đã yêu cầu chủ tài khoản Facebook N.T.T gỡ bài viết và đính chính thông tin.

Trao đổi với PV Dân Việt, chủ tài khoản Facebook N.T.T cho biết đã gỡ bài viết và đính chính thông tin.

Cũng theo chủ tài khoản này, mẹ cháu T cho biết những ngày qua đã nhắc nhở con cẩn thận với người lạ để tránh bị bắt cóc. Vì vậy, khi thấy người lạ hỏi, cháu T theo phản xạ đã kêu lên có người bắt cóc và bỏ chạy. Khi nghe cháu T kể lại sự việc, bố cháu T nhờ chủ tài khoản N.T.T viết bài cảnh báo.

Chủ tài khoản facebook N.T.T đã đăng bài đính chính thông tin học sinh bị dàn cảnh để bắt cóc ở Quảng Trị. Chủ tài khoản này cho biết, đây là bài học sâu sắc, khi tiếp nhận thông tin cần trình báo cơ quan có thẩm quyền xác minh trước khi chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Ngọc Vũ chụp lại màn hình.

Chủ tài khoản N.T.T cho biết, đây là bài học sâu sắc cho bản thân, khi tiếp nhận thông tin cần trình báo cơ quan có thẩm quyền để xác minh trước khi chia sẻ lên mạng xã hội.

Qua vụ việc này, Công an thị trấn Cửa Việt đề nghị mọi người trước khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội cần xác minh rõ nội dung, tránh trường hợp đăng tải những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Liên quan đến những thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin xuất hiện một người phụ nữ lạ đứng trước cổng Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành (thị xã Quảng Trị) dụ dỗ đón học sinh.

Nắm được thông tin, Công an thị xã Quảng Trị đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh khẳng định, thông tin người phụ nữ lạ dụ dỗ đón học sinh ở Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành là không đúng.

Sự thật là ngày 4/2, có một phụ nữ (xin giấu tên) đến Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành để đón con, nhưng người con đã về nhà. Lúc này, người phụ nữ có nói chuyện với cháu G.T nhưng không có ý xấu. Sau đó người phụ nữ rời đi.

Nghe lời kể từ phụ huynh học sinh, trang mạng xã hội Facebook của Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành đã đăng bài viết nhằm khuyến cáo mọi người cảnh giác trong việc đưa, đón con. Thông tin này sau đó được lan rộng trên mạng xã hội, khiến dư luận lo lắng.

Công an thị xã Quảng Trị đề nghị nhà trường, phụ huynh học sinh khi có những thông tin liên quan đến an ninh trật tự thì cần phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để xác minh, làm rõ trước khi thông tin rộng rãi, tránh gây ảnh hưởng tâm lý dư luận.