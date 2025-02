Sự thật về thông tin "bắt cóc trẻ em ở Ninh Thuận"

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, mấy ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện luồng thông tin không được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Điển hình là vụ việc đối tượng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đăng bài đăng cảnh báo về việc xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại Trường Tiểu học Bình Quý (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

Công an đã làm việc với người đăng thông tin sai sự thật. Ảnh: CA Ninh Thuận

Thông tin nêu trên ngay lập tức gây xôn xao dư luận và được rất nhiều tài khoản mạng xã hội khác chia sẻ, lan truyền một cách chóng mặt, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cộng đồng.

Qua xác minh, cơ quan Công an Ninh Thuận xác định không hề có vụ việc như trong bài viết đã nêu. Cơ quan công an đã làm việc với trường hợp đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nêu trên là L.T.N.T (trú Phước Dân, Ninh Phước), người phụ nữ này đã thừa nhận việc đăng tải tin bài nêu trên là không đúng sự thật, gây dư luận phức tạp trong cộng đồng mạng và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tai cơ quan công an, L.T.N.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ ngay lập tức những tin bài vi phạm, đăng bài đính chính trên trang Facebook cá nhân. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh các trường hợp khác đăng tải thông tin sai sự thật.

Công an Ninh Thuận cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý nghiêm khắc:

Xử phạt hành chính (theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP): Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân/tổ chức đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội. Nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể bị phạt cao hơn theo các quy định bổ sung.

Xử lý hình sự (theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017): Nếu hành vi phát tán tin giả gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng, thậm chí phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo mức độ vi phạm.

Thông tin "bắt cóc trẻ em ở Ninh Thuận" là sai sự thật. Ảnh: Công an Ninh Thuận

Công an Ninh Thuận khuyến cáo đối người dân và để tránh vi phạm pháp luật và góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, người dân cần lưu ý: Kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, chỉ tin vào nguồn tin chính thống từ cơ quan chức năng. Không lan truyền tin chưa được xác minh, tránh tiếp tay cho tin giả. Báo cáo tin giả cho cơ quan chức năng hoặc trên các nền tảng mạng xã hội khi phát hiện thông tin sai sự thật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin mình đăng tải hoặc chia sẻ.