Sức bật mới trong logistics - vận tải biển: Bất ngờ từ Đồng Nai

Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (sàn UPCoM: PAP) – chủ đầu tư cảng Phước An – mới đây đã thông qua kế hoạch phát hành 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ, nhằm huy động 600 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư vào dự án Cảng Phước An.



Trở thành địa chỉ mới trong vận tải container quốc tế, cảng Phước An tại Đồng Nai tạo thêm động lực phát triển kinh tế nói chung. Ảnh: PAP

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của PAP vừa phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.320 tỷ đồng lên 2.920 tỷ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu nhằm tăng cường năng lực tài chính và thêm vốn cho dự án Cảng Phước An.

Dự kiến số vốn huy động được 600 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các chi phí bao gồm mua sắm thiết bị, xây lắp và tư vấn. Đợt phát hành dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Cảng Phước An tại huyện Nhơn Trạch có quy mô gần 800 ha, tổng vốn đầu tư gần 20 nghìn tỷ đồng, nằm dọc sông Thị Vải như cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải ở TP.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) kế bên.

Cảng biển có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai vừa đón tàu container quốc tế đầu tiên vào ngày 13/2/2025. Đây là chuyến tàu của hãng MSC và vận chuyển hơn 1.000 container hàng may mặc, thời trang và vải khởi hành từ Singapore. Lượng hàng này được cung ứng thẳng vào Khu công nghiệp Nhơn Trạch ở huyện Nhơn Trạch (giáp với Phú Mỹ).

Ban điều hành cảng Phước An đã huy động tối đa nhân lực và máy móc để bốc dỡ số container này. Theo ông Trương Hoàng Hải, Tổng Giám đốc Công ty PAP, sự kiện đón tàu container từ một hãng vận tải biển hàng đầu thế giới thể hiện mốc khởi đầu khả quan cho năm 2025.

Ông Nguyễn Dương Hoài, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, cho biết việc cảng Phước An trở thành một địa chỉ mới cho hãng tàu container quốc tế sẽ góp thêm động lực phát triển kinh tế nói chung và ngành logistics nói riêng của Đồng Nai cũng như của cả khu vực.

Cảng Phước An (Nhơn Trạch, Đồng Nai) bốc dỡ hàng từ tàu container quốc tế của hãng MSC ngày 13/2/2025. Nguồn: báo Đồng Nai

Theo quy hoạch, cảng Phước An được chia thành các phân khu cảng và phân khu dịch vụ hậu cần. Trong đó, phân khu cảng có tổng diện tích 164,5 ha, tổng chiều dài bến 2.830m, gồm 9 bến container có khả năng đón tàu có tải trọng 100.000 DWT với năng lực khai thác 6 triệu TEU (1 TEU tương đương với 1 container loại 20 feet). Năm 2025, cảng Phước An dự kiến sẽ đạt 0,2 triệu TEU, kỳ vọng sẽ đạt 1,2 triệu TEU vào năm 2026.

Ngày 18/2 vừa qua, lãnh đạo Bà Rịa - Vũng Tàu ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn DP World từ UAE, một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics thông minh và hỗ trợ thương mại toàn cầu hàng đầu thế giới, để DP World làm nhà tư vấn chiến lược cho việc hình thành khu thương mại tự do đầu tiên tại Đông Nam bộ: Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ ở Phú Mỹ.

Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế biển nhằm tận dụng lợi thế vị trí chiến lược của tỉnh, góp phần phát triển ngành logistics, cảng biển và thương mại quốc tế. Vị trí khu này cũng nằm dọc sông Thị Vải như cảng Phước An tại Nhơn Trạch.